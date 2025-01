València propone a la Diputación un plan para proteger del fuego a los vecinos de El Saler

La Concejalía de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València ha presentado un proyecto de silvicultura preventiva a la Diputación de València para que las Brigadas Forestales del Consorcio Provincial de Bomberos colaboren con el personal técnico municipal en el marco del plan anual de trabajo. De esta manera responde el Ayuntamiento de València a la convocatoria abierta por la institución provincial, que concluye el próximo 31 de enero de 2025.

El programa presentado por la Delegación de Devesa-Albufera engloba actuaciones en las zonas de interfaz urbano-forestal, que persiguen crear una zona de seguridad entre los terrenos urbanizados y el forestal para procurar una discontinuidad de la vegetación, así como la adecuación de caminos forestales y viales que aseguren la evacuación de la población en zonas forestales, además del acceso de los medios de extinción.

Actuaciones propuestas

Entre las actuaciones propuestas destacan la creación de franjas de seguridad, la reducción de la vegetación inflamable en áreas críticas para evitar la propagación del fuego entre zonas urbanas y forestales, la eliminación de especies invasoras mediante trabajos de mantenimiento de la vegetación, con especial énfasis en la retirada de eucaliptos en zonas sensibles y la mejora de los accesos forestales con el acondicionamiento de viales para garantizar un acceso rápido y seguro de los equipos de emergencia.

“Mi compromiso es claro: políticas basadas en hechos, no en palabras. Soluciones tomadas con previsión, no con reacción. Medidas concretas para evitar riesgos, no para lamentar daños. La seguridad de los residentes y la preservación del parque no son objetivos opuestos; son prioridades que han de avanzar de la mano”, ha afirmado al respecto José Gosálbez, concejal delegado de Devesa-Albufera.

Trabajos coincidentes

Tal como señala el informe elaborado por el personal técnico de Devesa-Albufera, “las actuaciones referidas son aquellas en las que hay una coincidencia entre las que realizan las Brigadas Forestales y las que vienen establecidas por el Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural de l’Albufera y en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de València, para las zonas de interfaz urbano-forestal de la Devesa”.

“La convivencia entre la protección de los residentes y la preservación del parque natural no sólo es posible, es imprescindible"

Estas labores consistirán en la poda de ramaje seco de los pinos, la eliminación de la enredadera zarzaparrilla (Smilax aspera) y el mantenimiento del matorral a un metro de altura. Estos trabajos permiten generar una discontinuidad vertical de la vegetación, pero sin cambiar significativamente su composición y conservando su capacidad para proporcionar refugio y alimentación a la fauna protegida. Igualmente, desde el Servicio de Devesa-Albufera se propone dar prioridad a los trabajos en la zona de interfaz urbano-forestal del colegio y el instituto del Saler.

José Gosálbez, concejal de Vox del Ayuntamiento de València. / Levante-EMV

“El trabajo conjunto con las Brigadas Forestales y los bomberos no sólo fortalece la protección de los vecinos, sino que garantiza la preservación del entorno natural. La seguridad ni se negocia ni se improvisa. Es fundamental y vital establecer una franja de seguridad, y es igual de esencial eliminar especies peligrosas en la Devesa. Sólo así podremos prevenir en lugar de curar. Sólo así podremos actuar antes de que sea tarde. Sólo así podremos proteger tanto a las personas como a nuestro patrimonio natural”, ha añadido Gosálbez.

Convivencia

“La convivencia entre la protección de los residentes y la preservación del parque natural no sólo es posible, es imprescindible. Nuestro objetivo es claro: prevenir riesgos, garantizar seguridad y proteger un patrimonio que pertenece a todos, con diligencia, acciones y soluciones”, ha concluido el concejal.

Las Brigadas Forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de València tienen como objetivo principal desarrollar trabajos de prevención de incendios forestales, entre los que se incluyen especialmente la silvicultura y la vigilancia preventiva. De igual forma, interviene como servicio complementario en otras emergencias, con especial mención a la extinción de incendios forestales.