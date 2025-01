La Ciutat de les Arts i les Ciències supera los datos de 2023 con 3,5 millones de entradas vendidas en 2024

La Ciutat de les Arts i les Ciències vendió en 2024 más de 3,5 millones de entradas superando los datos de 2023. Por edificios, "en el Museu de les Ciències se han registrado un total de 1.125.954 ventas, lo que supone un 4,3 por ciento más que en 2023, mientras que en el Oceanogràfic esta cifra asciende a 1.952.916 entradas, un 3 por ciento", señalan fuentes de complejo de ocio y cultura.

En 2024, el Hemisfèric destaca en venta de entradas con un total de 479.415, un 18 por ciento con respecto al 2023. La apuesta por renovar la oferta del cine de la Ciutat de les Arts i les Ciències ha supuesto el estreno de tres películas: el documental de naturaleza ‘Animal Kingdom’, la proyección ‘Auroras. Luces del norte’ y el planetario musical ‘Pink Floyd. The Dark Side of the Moon’, que ha logrado más de 18.776 espectadores, en cartelera de julio a diciembre. También se han puesto en marcha nuevas ediciones del planetario en directo ‘Las Nocturnas’, tanto las de invierno como las de verano.

Buenos resultados en el verano y en las entradas escolares

En el balance de 2024, además de los buenos resultados del verano, con un total de 1.251.662 entradas vendidas de junio a agosto, "destacaron las reservas en las entradas escolares con un 12 por ciento más comparado con el año anterior".

La riada del 29 de octubre afectó a las reservas y la venta de entradas de noviembre, al cancelarse las visitas escolares y también de público general durante las primeras semanas y en torno a un 50 por ciento en total mensual; además, los días 2 y 3 de noviembre se cerraron el Museu de les Ciències, el Hemisfèric y el Oceanogràfic.

Balance del período navideño

En el periodo navideño, del 20 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025, se han contabilizado más de 143.817 ventas de entradas. Cabe destacar además, que en estas semanas festivas, un total de 11.487 personas de localidades afectadas por la dana visitaron de forma gratuita el Museu de les Ciències. Del total de invitaciones entregadas, 8.022 fueron para adultos y 3.465 entradas infantiles.

Renovación de contenidos en 2024

En 2024, la Ciutat de les Arts i les Ciències ha renovado gran parte de sus contenidos "con nuevas exposiciones y actividades vinculadas a esta temática". La oferta del Museu de les Ciències se ha renovado con tres nuevas exposiciones sobre la exploración espacial (‘Up to Space. Misión Espacial’, ‘La Luna al alcance de tus manos’, ‘Mediterranea’), nuevas actividades divulgativas como observaciones con telescopios, talleres científicos y la puesta en marcha de un concurso dedicado a la astrofotografía ‘AstroCiutat’ que incluye además la exposición de las fotografías premiadas.

Destaca también en 2024 la muestra de arte público en los exteriores del complejo ‘Hacia el futuro’ con esculturas del artista Pablo Atchugarry y la instalación de un piano de media cola en la Calle Menor con gran éxito entre el público visitante.

Por su parte, el Oceanogràfic reafirma su compromiso con la conservación marina y el bienestar animal. "Entre los hitos más relevantes destaca el rescate internacional de las dos belugas procedentes del acuario NEMO de Járkov, en Ucrania, que próximamente se podrán ver junto a los otros dos animales residentes, Kylu y Yulka", recuerdan fuentes del complejo.

En el ámbito de la divulgación, "se han mantenido y potenciado las iniciativas como el festival OceanFest y el ciclo de diálogos La Marea del Cambio, que han atraído una amplia participación del público". Además, las experiencias educativas "han seguido despertando gran interés entre los visitantes, con propuestas como el Backstage Tour y la visita al Centro de Recuperación de Animales del Mar, donde se puede observar de primera mano el trabajo de rehabilitación de tortugas marinas".