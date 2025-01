Compromís alega a la ZBE de València para evitar que València se convierta en un cementerio de coches contaminantes

El grupo municipal de Compromís ha desglosado en rueda de prensa las alegaciones presentadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) diseñada por el PP y Vox para la ciudad de València. En palabras de Papi Robles, “Catalá debe dejar de diferenciar entre los que ella considera barrios de primera de la ciudad y los que trata como barrios de segunda. Y del mismo modo que no debe discriminar entre vecinos, debe dejar de hacer políticas que discriminan a los habitantes de València respecto a los de Madrid, Barcelona, Bilbao o Málaga”.

La portavoz de Compromís per València resumía de este modo el sentido de las alegaciones presentadas por su formación a la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para València. Y es que, como añadía, “eso es lo que de facto Catalá ha hecho en su proyecto de ordenanza: dejar a muchos barrios —casualmente muchos de los más humildes de la ciudad— sin poder participar de los beneficios de la ZBE y sufriendo las externalidades de su mal diseño. Y a València en general fuera del consenso de exigencia de las grandes capitales, lo que convertirá a la ciudad de València en el cementerio de los coches que no puedan circular allí por ser excesivamente contaminantes”.

Por ese motivo, desde Compromís han presentado sus alegaciones al texto aprobado por el gobierno bipartito de PP y Vox que, como añadía Robles, “no sabemos si, por desgana, o por total desconocimiento de la materia que gestionan, de aprobarse podría tener gravísimas consecuencias, primero para València en general, y después para algunos de sus barrios en particular. Algo que se corregiría de adoptar nuestras alegaciones”.

Sin barrios de segunda

Y es que, como detallaba a continuación el que fuera concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, el proyecto de ordenanza presentado por Catalá deja fuera del límite de protección de la ZBE a todo el frente marítimo de la ciudad (Malvarrosa, Cabanyal, Natzaret y La Punta) así como a todos los barrios del sur (Font de Sant Lluís, Font d’En Corts, Turianova, Sant Marcel·lí, Sant Isidre, la Llum, Soternes...), “lo que los condena automáticamente a estos barrios a servir de aparcamiento para todos los vehículos que, por ser altamente contaminantes, no puedan entrar en los barrios que a Catalá le parece bien proteger con la ZBE”.

Por ese motivo, una de las principales alegaciones de Compromís se dirigirá a pedir que se incluya a todos estos barrios bajo la protección de la ZBE para evitar las molestias de aumento de tráfico, contaminación y mayor dificultad para aparcar que el diseño del PP les comportaría. De hecho, apunta Grezzi, la formación también alega para que se realice un seguimiento de la contaminación y las partículas en los pobles del sur, La Torre, Forn d’Alcedo y Castellar-l’Oliveral, de cara a proteger la salud de sus habitantes y evitarles cualquier externalidad negativa derivada de la ZBE, una vez se hayan recuperado de la tragedia de la dana,

Evitar atraer la chatarra de Europa

En segundo lugar, ha continuado Grezzi, Compromís también ha alegado para corregir “uno de los mayores sinsentidos de la propuesta del gobierno de Catalá”, como es la de eximir a los vehículos profesionales del control de la ZBE. “Las empresas, a diferencia de la opinión que tienen Catalá y el PP de ellas, llevan años adaptando sus flotas a esta transformación obligada de todo el mundo occidental a la sostenibilidad”, ha explicado Grezzi. “Y si no han anticipado ya la adaptación de su flota a los cambios, la tenían prevista”, ha añadido.

No obstante, “si el PP valenciano permite que justamente los vehículos que más circulan en la ciudad, que son los de los profesionales y la distribución, no tengan que cumplir ninguna restricción, las empresas podrían dirigir los vehículos contaminantes descartados del resto de ciudades a València, donde el PP les permita contaminarnos sin límites. Ahora mismo, con la ZBE de Catalá, camiones de más 27 años, con todos los humos y partículas que emiten, podrían seguir circulando, por lo que de no corregirlo el PP traería a toda la chatarra de Europa a circular por València”. Por ese motivo, desde Compromís, en aras de brindar a todos los habitantes de València la protección que merecen, se ha alegado para suprimir esta excepción.

Además, y “recogiendo el espíritu de protección y de reivindicación de la ciudad de València como gran capital europea, vanguardia hasta verano de 2023 de las políticas verdes en el Mediterráneo” en palabras de Giuseppe Grezzi, Compromís ha alegado también para que la ZBE de València brinde la misma protección que sus homólogas en las principales capitales de España y Europa, sumando los vehículos de etiqueta B a los de la etiqueta A en el plan de protección de la ZBE. “No hay que citar a París, Londres o Copenhague, ni siquiera Madrid, Barcelona, Bilbao o San Sebastián; es que Catalá ya ni sigue los pasos de Málaga o Palma de Mallorca, ciudades todas que ya tienen una fecha marcada para regular los vehículos con etiqueta B. Catalá está convirtiendo València en una anomalía, en una ciudad ecológicamente subdesarrollada”, ha concluido Grezzi.

Transporte público gratuito para quien retire su vehículo

Finalmente, desde Compromís también se ha anunciado que la formación ha introducido como propuesta de medida compensatoria, un nuevo artículo según el cual los propietarios que den de baja un vehículo contaminante con etiqueta B desde la entrada en vigor de la Ordenanza, sean compensados con un abono anual integrado para viajar en toda la red de transporte del Área Metropolitana de València, durante 3 años.

“Si el PP permite que por las calles de València circulen sin restricción vehículos que el resto de ciudades prohíben unánimemente, el PP convertirá nuestra ciudad en un pozo insalubre de tráfico y contaminación, al cual irán a parar los desechos que nadie acepte. En cambio, en Compromís defendemos una València saludable, sostenible y justa. Por eso exigimos un cambio de rumbo y una ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones realmente efectiva, homologable a la del resto de grandes ciudades españolas” ha resumido finalmente Robles, que ha añadido que, si el PP no acepta las alegaciones, la ciudadanía puede estar tranquila porque “Compromís corregirá esta anomalía al recuperar el gobierno municipal en 2027”.