"València tendrá la normativa más restrictiva de España de apartamentos turísticos: no podrán ir a más"

Abrir un nuevo hotel o construir un edificio de apartamentos turísticos se complica en València. El ayuntamiento restringirá al máximo la creación de nuevas plazas turísticas, ya sean de hoteles, hostales o apartahoteles, que no podrán superar el 8% de los vecinos empadronados. Esta medida, que va en la línea de lo que han hecho en ciudades como Amsterdam donde se han prohibido los hoteles en los barrios más populares, es uno de los cinco anillos o filtros de restricciones que se incluyen en el borrador de la nueva normativa reguladora de los usos turísticos en València, de la que el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha dado este vienes nuevos detalles. Lo ha hecho después de que la alcaldesa, Mª José Catalá, anunciase este jueves que los apartamentos turísticos no podrán superar el 2% de viviendas en cada barrio.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha explicado que tras la aprobación en mayo de la moratoria, que hace dos semanas se extendió al Cabanyal, se han realizado hasta tres estudios para poder dar forma a esta nueva normativa reguladora donde se ha estudiado lo que se está haciendo en otras ciudades españolas y europeas como Amsterdam, Berlín, Palma, Madrid o Barcelona. Según Giner, la de València "va a ser una de las normativas más restrictivas de España". El objetivo, ha dicho, es "regular con orden, rigor y visión de futuro. Con una visión clara del modelo de ciudad que queremos para València". "Queremos que sea la mejor ciduada para visitar e invertir pero también y por delante para vivir".

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha dado el visto buenoa la fase de evaluación ambiental estratégica del borrador de la ordenanza de usos turísticos que irá acompañada de una fase consulta a vecinos y grupos políticos y que se llevará superada esta fase y recabados informes sectoriales al pleno del ayuntamiento para su aprobación provisional.

Habrá cinco mecanismos, o anillos de control. El primer control prohibirá la implantación de nuevas plazas turísticas (hoteles, hostales y apartamentos) en los distritos donde se superen el 8% de número de plazas turísticas respecto el número de vecinos empadronados en el distrito. En un segundo nivel de protección se aplicará en aquellos barrios que superen el 8% de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto el número de vecinos (empadronados) en el distrito.

Por otro lado, para evitar la pérdida del uso residencial en la ciudad y su sustitución por el uso turístico de forma generalizada, se establece una tercera protección de la vivienda por el que el número de viviendas turísticas y apartamentos turísticos no podrán superar el 2% del número de viviendas residenciales de cada uno de los barrios. La única limitación que hizo el anterior gobierno fue del 10% en el Cabanyal, ocho puntos por encima de la nueva limitación, que afectará a toda la ciudad de Valencia a excepción de Ciutat Vella que tiene su propia regulación que aprobó el actual gobierno. El Cabanyal si entrará dentro de las nuevas limitaciones.

No queremos ver manzanas enteras llenas de apartamentos turísticos, ha dicho Giner, por lo que además, para evitar que las viviendas turísticas se concentren en una determinada zona de los barrios, se establece una cuarta protección de las viviendas que establece que las viviendas turísticas no pueden superar el 5% del total de las viviendas por manzana.

Un 15% de viviendas turísticas en bajos comerciales

Por último, se propone una quinta protección del comercio, ya que se limita al 15% de locales existentes en cada manzana de viviendas donde se puede desarrollar una vivienda turísticas, de forma que el 85% de los locales estarán destinados a oficinas, restaurantes, bares, peluquerías, ópticas, farmacias, clínicas, etc.

"Los apartamentos turísticos no pueden ir a más"

Con la combinación de estos 5 candados "se blinda definitivamente que los apartamentos turísticos ya no puedan ir a más en nuestra ciudad". Además se incluye en la regulación par incentiva que haya más viviendas la reversión de las viviendas turísticas en viviendas residencial siempre que cumplan con las condiciones de habitabilidad establecidas, flexibilizando la compatibilidad entre terciario y residencia. Justo lo contrario de lo que se regulo en la anterior legislatura, ha dicho Giner.

“Esta normativa busca proteger al vecino, priorizar el uso residencial (la vivienda) y el comercio de proximidad (peluquería, cafetería, farmacia, clínica dental, el gimnasio, guarderías infantiles, etc) apostando por un modelo turístico sostenible y de calidad”, explica el concejal de Urbanismo, Juan Giner

Miles de apartamentos ilegales

Y ¿qué pasará en los barrios donde ya se superen las cifras, como pueden ser Ciutat Vella o el Cabanyal?. Giner ha asegurado que "en los barrios que estén saturados no se podrá implantar nada más". "Los que sean legales y estén registrados en Turismo no tienen nada que temer pero si los que sean ilegales", donde se seguirá con las inspecciones y ordenes de cierre (de las que ya se han dado con este gobierno 500). Precisamente sobre las cifras de apartamentos legales e ilegales en València Giner ha reconocido que las cifras bailán. Mientras el ayuntamiento tiene registrados, porque ha concedido la licencia oportuna, 1.800 alojamientos turísticos, la plafatorma "Transparent" cifra el número de apartamentos en 11.600, mientras Turismo de la Generalitat maneja la cifra de 5.800 registrados. "La normativa de usos turísticos de València busca poner cotó a las cerca de 12.000 apartamentos turísticos que hay en la ciudad, la gran mayoría de ellos ilegales", apuntan fuenes municipales.

Es necesario que el Gobierno implante la ventanilla única digital para resolver esa disparidad de criterios sobre los apartementos legales e ilegales", ha destacado en este sentido Giner. El Gobierno ha anunciado que la ventanilla única empezará a funcionar el 1 de julio.

Se aplicará a cientos de solicitudes pendientes

En relación a los cientos de solicitudes registradas en el ayuntamiento antes de la moratoria y durante la misma, Giner ha explicado que "se hará un control previo de las licencias registradas y se les aplicará la nueva normativa y si no cumplen los límites no se concederá licencia". En paralelo, se seguirá inspeccionando y cerrando apartamentos ilegales, ha explicado Giner, que ha informado de que no hay previsto reforzar el servicio de inspección porque ya se hizo al inicio de la legislatura.