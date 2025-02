Zonificación, tasas y bloques únicos: así limitan las ciudades los pisos turísticos

El incremento de apartamentos turísticos en edificios residenciales ha generado un movimiento de indignación vecinal, contagioso entre ciudades, que obliga a los ayuntamientos a diseñar ordenanzas para poner coto al negocio de moda. Aunque la normativa turística compete a las autonomías, los municipios pueden regular los alquileres de corta estancia sin invadir la norma regional. Muchas capitales están dando el paso y València se sumará con la que tal vez sea la ordenanza más restrictiva de toda España.

La capital del Turia impondrá cinco «candados»: los apartamentos no podrán superar el 2% de viviendas del barrio ni el 5% de una manzana. Las plazas turísticas de todo tipo -también hoteles- no podrán rebasar el 8% sobre el total de empadronados en el distrito o en el barrio. Y el 85% de los bajos de una manzana deberán ser comerciales.

Pero, ¿cómo se blindan otras ciudades? La política de contención cuenta con hasta ocho herramientas: suspensión de nuevas licencias, zonificación, limitación de días de alquiler, registro obligatorio, requisitos sobre la vivienda o el propietario, tasa turística, inspecciones con sanciones y sensibilización de huéspedes para mejorar la convivencia.

Madrid, con más de 15.000 VUTs ilegales, lleva años tratando de combatir el fenómeno. En 2019 aprobó el Plan Especial de Hospedaje obligando a los apartamentos a que contaran con una entrada independiente del resto del edificio; además limitó las nuevas licencias en barrios como Malasaña o La Latina para evitar su saturación. Cinco años más tarde, en abril de 2024, Almeida impuso una moratoria temporal de licencias y reforzó las sanciones a los pisos irregulares. Finalmente, el pasado mes de noviembre presentó el Plan Reside con una medida estrella: concentrará todos los apartamentos del centro en edificios únicos. En el resto de la ciudad se podrán abrir viviendas turísticas en edificios residenciales siempre que tengan acceso separado.

Barcelona tampoco ha desatendido el problema en el último lustro, de hecho propone un futuro más inflexible. La ciudad condal fue pionera aprobando en 2017 el plan PEUAT, actualizado en varias ocasiones y que aporta, entre otras medidas, la zonificación con diferentes niveles de restricción -en el casco antiguo y el Eixample no se permiten más licencias-, la imposición de requisitos que cumplan con criterios de calidad o el endurecimiento del régimen sancionador. Más recientemente, en 2023, Collboni anunció que no dará nuevas licencias con el objetivo de que, en 2028, cuando caigan todas las licencias actuales, los 10.101 pisos turísticos legales pasen al parque residencial -València ha descartado esta posibilidad-.

En 2023, Forbes designó Málaga como la mejor ciudad del mundo para vivir, y este tipo de condecoraciones no salen gratis. Cuenta con 50 plazas turísticas por cada 1.000 habitantes, el doble de la media nacional. Pese al creciente malestar de los vecinos en los últimos años, el alcalde Francisco de la Torre ha esperado a contar con un decreto autonómico -publicado en febrero de 2024- para regular el negocio vacacional. Ha sido entonces cuando ha empezado a dar de baja los hospedajes que no contaban con un acceso independiente, tal como ya marcaba su Plan General. Además, el ayuntamiento modificará el PGOU para dividir los 417 barrios en tres zonas diferenciadas y aplicar un tope de saturación del 8%. Los barrios del centro como La Malagueta, El Ejido o La Merced ya han superado ese techo, de modo que no se concederán más licencias. El resto de barrios en las zonas 2 y 3 aún tienen margen para llegar al límite.

Palma es la cuarta capital de provincia con los precios de alquiler residencial más altos (18,1 €/m2). La presión turística no es inocua. El Mediterráneo atrae y el alcalde de la capital balear ha propuesto una modificación del Plan General para prohibir el alquiler turístico en todas sus viviendas. De manera complementaria, Palma tiene aplicada a través de la normativa autonómica una medida recaudatoria que el gobierno de València también rechaza: la tasa turística. El abono de esta tasa recae en todas aquellas personas que se alojen en el apartamento turístico. En temporada alta es de 2 euros por persona y día.

En otros puntos como San Sebastián o Sevilla también han enfriado el filón de los apartamentos. La ciudad vasca ha recurrido a la zonificación y la moratoria, mientras que la capital andaluza ha troceado igualmente la ciudad prohibiendo las viviendas de uso turístico en el centro y fijando en el 10% el máximo de estos alojamientos respecto de los residenciales.

Regulación en Europa

El miedo a la congestión no solo ha cundido en España y muchas ciudades europeas se han lanzado a regular el uso turístico en viviendas. Por ejemplo, Amsterdam o Berlín combinan desde hace casi diez años medidas coercitivas como el bloqueo en zonas saturadas, otras recaudatorias como la tasa turística y, a su vez, una monitorización constante y exhaustiva de los propietarios y los apartamentos en toda la ciudad, que han de anunciarse con el número de registro. La capital alemana destina además unos 2,5 millones de euros anuales a financiar un grupo de «detectives» para identificar los alquileres ilegales. Y en febrero de 2024, la justicia determinó que los alojamientos convertido en apartamentos pueden obligarse a volver a ser viviendas residenciales. Alrededor de 10.000 pisos turísticos podrían volver al mercado de alquiler en todo Berlín.

Berlín invierte 2,5 millones de euros anuales en detectives que rastrean los pisos ilegales

Por último, Florencia o Lyon han puesto en marcha programas que van de los incentivos para convertir apartamentos en alquileres residenciales al incremento progresivo de la tasa, medida compartida por buena parte de las capitales turísticas del mundo -si no frenan el turismo, al menos recaudan-. Las fórmulas restrictivas atacan múltiples frentes, pero nadie ha logrado el equilibrio perfecto entre convivencia e inversión. Entre otras cosas porque cualquier buen propósito se ve anulado por la ingente cantidad de apartamentos ofertados fuera del marco legal. En este sentido, en España será clave la ventanilla única creada por el Gobierno para vetar los anuncios de pisos turísticos irregulares en Booking o Airbnb. Dicha medida será de obligado cumplimiento a partir del 1 de julio.