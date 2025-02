València cierra 2024 con un 10,3% más de pernoctaciones pese a la dana

La concejala de Turismo y presidenta de la Fundación Visit València Paula Llobet ha presentado este lunes el balance turístico de la ciudad de València de 2024, con los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cifras confirman la previsión que dio la Fundación Visit València a final de año, "alcanzando los 6,08 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 10,3% respecto a 2023". Este buen dato, indican fuentes del organismo municipal, "se ha registrado a pesar de que los dos últimos meses de año las pernoctaciones cayeran un 7,4% y un 6% respectivamente debido a la repercusión que tuvo la dana en el turismo".

Llobet ha destacado la importancia de tener un sector turístico robusto, como el que tiene València, "ya que en momentos complicados como el que le ha tocado vivir a la ciudad", permite obtener buenos resultados. "Nuestro compromiso es mantener un crecimiento turístico sostenido y sostenible, que no solo impulse la economía local, sino que también mejore la calidad de vida de quienes viven en València. Estamos desarrollando un modelo alineado con la identidad y el estilo de vida de la ciudad, que protege su riqueza cultural y natural y sitúa al ciudadano en el centro del desarrollo turístico”, ha recordado.

Índice de rentabilidad por alojamientos en las principales ciudades españolas. / Ayuntamiento de València/ Visit Valencia

Crecen los mercados de EEUU, Alemania, Suiza y Países Bajos

En este caso, haber cerrado el ejercicio con un crecimiento de dos dígitos en pernoctaciones se debe al buen comportamiento de la demanda en los diez primeros meses del año. Hay que señalar el de la demanda internacional, que creció un 19,4% alcanzando los 4,2 millones de pernoctaciones en todo el año. València sigue consolidándose en sus mercados prioritarios, "con un destacado incremento de pernoctaciones en 2024 en EE. UU. y Alemania (+30%), Suiza (+23%), Países Bajos (+22%), Italia (+17%), Francia (+13%) y Reino Unido (+9%)". En lo que respecta a viajeros, también se registró un incremento en 2024, alcanzando los 2,4 millones, con un crecimiento interanual del 4,5%.

"Un modelo rentable y próspero", destaca Llobet

El balance turístico de la ciudad en 2024 refleja también una rentabilidad estable de esta actividad, con una ocupación hotelera media del 78% (baja 1,4 puntos porcentuales respecto a 2023); un aumento del 5,4% en el precio medio hotelero (118,4 euros); y un 3,6% en el RevPAR (93,6 euros). Además, cabe destacar la mejora de la estancia media, que ha subido un 5,6% respecto al anterior ejercicio situándose en 2,5 noches.

En comparación con otras ciudades, València se mantiene en línea con los principales destinos urbanos de España. Con una sólida ocupación hotelera anual del 78 % en 2024 —pese a los dos últimos meses con el impacto de la dana—, supera ligeramente a Madrid (74,4%), Sevilla (75,5%), Bilbao (72,7%) y a la media de la Comunidad Valenciana (69,2%); y está ligeramente por debajo de Barcelona (79,8%) y Málaga (83%). “Estos datos confirman la fortaleza y competitividad de València dentro del panorama turístico nacional”, ha apuntado Llobet.

Por último, en 2024 se registró también una buena evolución de los datos en el aeropuerto, según los registros ofrecidos por AENA. Las llegadas aéreas alcanzaron los 5,4 millones, un 8,4% más que en 2023. Además, las previsiones para este 2025 son positivas con un incremento de la capacidad aérea en la temporada primavera-verano del 8%, alcanzando los 3,8 millones. Por su parte, los cruceros se redujeron un 0,9% alcanzando los 774.000 cruceristas en todo el ejercicio.

Se lanzó una campaña de reactivación

Según los sondeos de la Fundación Visit València, enero ha sido, junto con noviembre y diciembre meses muy flojo en cuanto a actividad turística en la ciudad, con un nivel de demanda bajo. No obstante, de cara a los próximos meses la previsión es optimista, ya que el comportamiento de las búsquedas aéreas sigue una tendencia positiva, similar a la del año pasado.

En las últimas semanas, se ha dado un crecimiento notable, alcanzando más de 1,6 millones de búsquedas semanales, "lo que supone un incremento del 78 % respecto a finales de diciembre, cuando no se superaba el millón —noviembre y diciembre fueron meses muy malos por el impacto en el turismo de la dana—. Este repunte refleja una creciente demanda y permite augurar una mejora respecto a los últimos meses de 2024", añaden fuentes de Visit València.

Llobet ha explicado que en ello ha podido influir la campaña ‘Verte en València nos alegra el corazón’, que lanzó la Fundación Visit València en mercados estratégicos. El objetivo fue frenar la caída de reservas, y fortalecer la imagen de València como destino resiliente y de calidad.

Más de 300 millones de impactos en Europa y América

Con una inversión de 1,5 millones de euros, la campaña realizó 50 acciones en 20 mercados y consiguió más de 300 millones de impactos en Europa y América, con presencia destacada en portales como Expedia, Last Minute, Destinia o Edreams, y en medios internacionales de prestigio como The New York Times, Le Figaro, Corriere de la Sera, Der Spiegel o Forbes México. Y con presencia con publicidad exterior en las principales ciudades de Europa y América.

Además, la concejala ha indicado que se está diseñando una nueva batería de acciones que se desarrollarán próximamente para mantener la reactivación del sector y dinamizar la economía local y de las zonas afectadas.

Para finalizar, la responsable de Turismo en el Ayuntamiento de València ha insistido en que la prioridad ahora es que el turismo "contribuya al bienestar de los ciudadanos y a la prosperidad de la ciudad”. Por ello, la Fundación Visit València está apostando por captar demanda en mercados estratégicos y atraer viajeros comprometidos con un turismo responsable apoyándose en la tecnología, la innovación y la gestión basada en datos para tomar decisiones estratégicas y eficaces.