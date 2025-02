Movilidad instala 38 bolardos para evitar el tráfico en zonas peatonales del Cabanyal

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Movilidad, ha reforzado la condición de ‘calles peatonales’ de diez vías urbanas del barrio del Cabanyal-Canyamelar para garantizar la restricción a la presencia de vehículos en ellas. Así lo ha anunciado el concejal Jesús Carbonell, quien ha explicado que, con este objetivo, el Servicio de Movilidad ha desplegado un conjunto de bolardos en un total de diez calles peatonales del barrio para evitar la circulación indebida de vehículos. De hecho, se han instalado hasta 38 borlados, entre fijos y flexibles, han informado fuentes municipales.

Estas son las calles que serán más peatonales

La actuación, coordinada con los servicios de Bomberos y Policía Local, "refuerza el carácter de estas calles como espacios para el paso de viandantes, restringido a los vehículos de todo tipo, para mejorar la movilidad ciudadana y propiciar los espacios de encuentro vecinal y el paso de las personas", añaden fuentes de Movilidad. Se trata de las vías transversales que comunican la calle del Doctor Lluch con la calle de la Reina. Son las calles de l’Església del Rosari, del Teatre de la Marina, de Just Vilar, de Columbretes, d’Empar Guillem, de Pescadors, de Carlos Ros, d’Espadà, de La Marina y de Vicent Guillot (Tio Bola).

En total, se han distribuido 38 bolardos, que han sido instalados únicamente en uno de los lados de las calles, "lo que permite evitar la circulación indebida de los vehículos, pero mantiene el acceso a los vados y a zonas la carga y descarga, tal como marca la Ordenanza de Movilidad en cuanto a esta tipología de vías".

Movilidad trata de evitar el acceso del tráfico a las zonas peatonales. / R.L.V. / Ayuntamiento de València

Se han colocado bolardos de dos tipos

Se han instalado bolardos de dos tipos: 25 fijos y otros 13 flexibles (elastómeros de color rojo), estos últimos, únicamente rebasables por camiones de bomberos. Tal como prevén las normas de instalación, se han emplazado, permitiendo una adecuada distancia respecto a las fachadas, no inferior a 1,8 metros, y entre los propios hitos, en cumplimiento de la Orden TMA/851/2021 de "condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados".

Compromís "celebra" que Carbonell recfitique

Por su parte el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi y exresponsable de Movilidad ha "celebrado" lo que considera una rectificación del concejal Jesús Carbonell (PP). "Celebramos que Carbonell finalmente se haya dado por aludido con el problema de la circulación y estacionamiento en las calles peatonales". No obstante, "lamentamos que solo haya detectado el problema en el Cabanyal y no en las calles peatonales de toda la ciudad, y además haya realizado una “solución” errónea: instalar bolardos en uno de los extremos de calles peatonales, lo que exclusivamente impide atravesarlas a coches y furgonetas (no a las motos, que seguirán haciéndolo), pero no impide entrar por el extremo y seguir estacionando como hacen en la actualidad". Y todo, además, "perjudicando a los peatones, que se encontrarán nuevos obstáculos —los bolardos— donde no los había. Todo por el empeño de María José Catalá de no sancionar nunca a la minoría de infractores y avalar su corrupción, perjudicando a la mayor parte de la ciudadanía que sí cumple las normas de convivencia."