Robles (Compromís): "La ordenanza de Catalá extenderá el problema de los apartamentos a toda la ciudad"

La portavoz de Compromís Papi Robles, junto con el concejal valencianista Ferran Puchades, ha denunciado en rueda de prensa que la ordenanza de alojamientos turísticos del gobierno de María José Catalá "es la más permisiva de España" y solo va a conseguir "extender a toda la ciudad", el problema de los apartamentos. Robles y Puchades mostraron los datos de un estudio propio realizado por la coalición naranja y advirtieron que ya hay un 28% de los barrios y las pedanías de la capital valenciana que superan el 2% de viviendas turísticas que pretende fijar como límite la normativa aprobada en la Junta de Gobierno, por PP y Vox, y que debe iniciar todo su procedimiento administrativo.

Según los datos sobre viviendas en la ciudad de València, de diversas fuentes oficiales, como el INE, el registro autonómico de Turisme (Generalitat Valenciana) y del propio Ayuntamiento de València, si se aplicara la normativa impulsada por el equipo de Catalá, con esa barrera del 2%, Compromís teme que servirá para lo contrario: los especuladores se lanzarán a construir en los barrios y las pedanías menos saturadas, es decir, donde aún no se ha llegado a esa barrera porcentual.

La portavoz de Compromís Papi Robles vaticina: "en tres de cada cuatro barrios de la ciudad se permitirá seguir abriendo este tipo de alojamiento, ya que aún no superan el umbral del 2%. En los barrios donde ya se supera este porcentaje, el problema se perpetúa sin aportar ninguna solución". "Estamos ante una regulación que es una cortina de humo -lamenta la concejala-. No solo no resuelve el problema existente con los apartamentos turísticos, sino que lo extiende a toda la ciudad. Es la regulación más permisiva posible y provocará la proliferación de miles de nuevos apartamentos turísticos", ha advertido Robles.

"La propuesta de Catalá no es una solución real. No creen en este problema y han diseñado un simple maquillaje para aparentar que actúan, mientras dejan que el problema se extienda por toda Valencia", ha añadido la portavoz de Compromís.

"La crisis de la vivienda se agravará, y los precios del alquiler y del acceso a la vivienda seguirán disparándose, generando especulación en los barrios que hasta ahora no sufrían esta problemática. Por ello, desde Compromís exigimos la prohibición definitiva de nuevos apartamentos turísticos en zonas saturadas y el cierre inmediato de los que no tienen licencia. Además, pedimos que se prorrogue la moratoria un año más para encontrar una solución real y efectiva", ha concluido Robles.

"Catalá perpetúa el problema donde ya existe"

Por su parte, el concejal Ferran Puchades ha explicado que en 23 barrios de València "ya se supera ese 2% que propone el Ayuntamiento. Estos 23 barrios representan el 28% del parque residencial de la ciudad. Por tanto, en más de una cuarta parte de Valencia, el problema que el Ayuntamiento de València dice querer limitar ya está fuera de control. No solucionan nada donde la situación es más grave". "Es imprescindible que, como mínimo, el consistorio no renueve las licencias cuando caduquen en estos barrios", ha reclamado Puchades.

"Una ordenanza que extiende el problema a toda la ciudad"

"Permitir un 2% de apartamentos turísticos en toda la ciudad supondrá dar vía libre 3.210 nuevos pisos turísticos en Valencia, un aumento del 44% sobre los existentes según el INE", ha detallado Puchades.

"Esto no es controlar el problema, es expandirlo. En lugar de poner solución, el Ayuntamiento de València está facilitando la multiplicación de este modelo, trasladando la problemática a barrios donde aún no había apartamentos turísticos. Esto hará que la crisis de la vivienda empeore y los precios del alquiler sigan al alza", ha advertido el concejal.

"Con el límite que propone el consistorio, habría margen para que se duplicaran los apartamentos turísticos en barrios donde los vecinos ya denuncian la saturación, como Patraix o Sant Antoni. Según los datos oficiales, están en el 1%, por lo que el ayuntamiento permitirá que allí aparezca el doble de apartamentos. Es una medida muy permisiva", ha dicho Puchades.

"Hay descontrol con los pisos sin licencia"

Finalmente, desde Compromís han recordado que Catalá no ha conseguido controlar el límite del 10% en el Cabanyal, lo que hace pensar que tampoco podrá hacerlo con el 2% en toda la ciudad. "Hace falta un control real y efectivo. Desde Compromís llevamos tiempo reclamando dotación de recursos para este control", ha subrayado Puchades.

"El Ayuntamiento de València no ha sido capaz de cerrar los apartamentos turísticos ilegales. Lo denuncian los vecinos y lo hemos comprobado nosotros. De las 4.000 denuncias que hemos presentado con la campaña #Quenotetiren, apenas se ha actuado en un 1,5%. Por ello, exigimos que no se concedan nuevas licencias en zonas saturadas y que se revisen todas las actuales cuando caduquen", ha concluido Puchades.

Contestación de Juan Giner (PP)

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Vivienda Juan Giner ha considerado una “broma de mal gusto” que Compromís hable ahora de la regulación de apartamentos turísticos en la ciudad, “cuando en los ocho años con Joan Ribó como alcalde no hicieron absolutamente nada para frenar su proliferación”, hasta llegar a más de 10.000 viviendas turísticas registradas en la plataformas de alquiler turístico.

En relación a las restricciones de la nueva normativa que está tramitando el Ayuntamiento de València, Giner ha respondido a Compromís que no se queden únicamente con la limitación (candado) del 2 % de apartamentos turísticos por barrio, y que tengan en cuenta el resto de candados “Se trata de una combinación de 5 candados con el objetivo de blindar, definitivamente, que los apartamentos turísticos no puedan ir a más en nuestra ciudad. De esta forma, el 98% de los inmuebles en cada barrio serán de uso residencial o destinado al comercio/ocio.”, ha explicado Giner.

Además del 2 %, la nueva regulación incluye como protecciones que no se superen el 8% de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto el número de vecinos empadronados en cada barrio y distrito; que las viviendas turísticas no pueden superar el 5% del total de las viviendas de una manzana de viviendas, y que se limita al 15% de locales existentes en cada manzana de viviendas donde se puede desarrollar una vivienda turísticas, de forma que el 85% de los locales estarán destinados a otros usos terciarios: oficinas, restaurantes, bares, peluquerías, ópticas, farmacias, clínicas, etc.

Giner ha recordado que ha sido ahora, con el gobierno de la alcaldesa María José Catalá, cuando se ha aprobado una moratoria en la concesión de licencias de apartamentos turísticos y se está avanzando en una nueva normativa que estará entre las más restrictivas de España. “Compromis y PSPV nos dejaron en València una situación caótica. No solo dejaron a la ciudad sin una regulación clara que impidiera el incremento desmedido de apartamentos turísticos, sino que tampoco pusieron en marcha las inspecciones y no declararon el cierre de las actividades ilegales”.

Hasta ahora, no existían límites para el alojamiento turístico por barrios y distritos, pudiendo llegar hasta el 50%, y permitiendo las viviendas turísticas sin límites máximos, salvo en el Cabanyal, donde a finales de 2023 se fijó en el 10%, pero únicamente para las viviendas turísticas. “Y donde lo hicieron fue un fracaso, ya que ha alcanzado casi un 35% de plazas turísticas por cada 100 habitantes, este es el caso del Cabanyal. Por eso, hemos hecho extensiva la moratoria a este barrio”, ha explicado Giner.

Además, las órdenes municipales de cierre de viviendas turísticas ilegales "se han disparado en el último año con más de 500 órdenes de cierre, frente a la media anual de 70 del mandato anterior".