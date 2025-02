Los vecinos respaldan la norma de pisos turísticos pero exigen cerrar ya los 5.000 ilegales

Conjura para frenar la «colmena» de Safranar

La Asociación Vecinal de Patraix y representantes de la comunidad de propietarios de Residencial Nicet Patraix se reunieron ayer con el concejal Juan Giner para solicitar ayuda en su batalla contra los 24 apartamentos que una promotora está instalando en los bajos de su finca. Los vecinos votaron modificar los estatutos para prohibir la actividad turística en el complejo, pero la promotora alega que tramitó la compatibilidad antes de la asamblea vecinal. Sea como fuere, el edil se comprometió a revisar en detalle la información aportada por los inversores, dejando entrever que no es partidario de este «hotel vertical» y recalcando que la futura ordenanza no permitiría un proyecto así. «Somos 147 vecinos afectados y el objetivo es que algo que cambiará nuestro día a día no vea la luz», dicen los vecinos.