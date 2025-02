La cadena Novotel abre su primer establecimiento en València en el antiguo Expo Hotel

El Grupo Accor, el Grupo Pictet y Hesperia World abrieron el pasado 3 de febrero el Novotel Valencia Lavant, un nuevo establecimiento que es el primero de la marca Novotel en la capital del Turia y que se ha instalado en el edificio del antiguo Expo Hotel, emblemático edificio situado junto a Nuevo Centro que ha sido completamente renovado y adaptado a los nuevos tiempos.

El grupo suizo Pictet compró Expo Hotel al grupo Selenta, de la familia Mestre, en el año 2022 por 30 millones de euros con la idea de renovar completamente este icono de los años 80. Tras una remodelación integral por fuera y por dentro, reabre sus puertas con una estrella más, cuatro, y el objetivo de liderar la amplia oferta hotelera que se está desarrollando en la ciudad.

Situación estratégica

Situado estratégicamente entre el centro histórico y el Palacio de Congresos de Valencia, en el emblemático Jardín del Turia, este nuevo establecimiento "redefine la hospitalidad de estilo urbano en la región". Cuenta con 370 habitaciones distribuidas en un edificio de 11 plantas y un espectacular rooftop en dos niveles, lo que lo "convierte en el nuevo destino de referencia para quienes buscan comodidad, diseño y una experiencia inigualable en la ciudad". Este será, además, el primer hotel equipado con la nueva cama de Novotel, diseñada para potenciar la calidad del sueño y elevar la estancia a una experiencia premium, asegura la marca.

Oferta al cliente

El nuevo hotel ofrece una variada oferta de servicios pensados para el viajero moderno y para el público local. A nivel gastronómico, destaca el restaurante Papúa Valencia, que ofrece una propuesta culinaria que fusiona sabores locales e internacionales en un ambiente contemporáneo. Con una selección de platos frescos y creativos, el restaurante es ideal para celebrar con amigos y familiares y disfrutar de noches temáticas y eventos especiales. El hotel incorpora también un Snack Bar & Coffee Shop, donde los visitantes podrán relajarse y saborear combinaciones únicas de café y deliciosas opciones de aperitivos. La experiencia en el hotel Novotel se complementa con la terraza en el rooftop, con piscina y bar, un espacio único con impresionantes vistas panorámicas que está llamado a convertirse en un imprescindible para los afterworks y las quedadas con amigos, donde nunca faltarán cócteles ni tapas. Por último, el hotel también ofrece un delicioso desayuno buffet, en sintonía con el concepto "Your Time, Your Way", permitiendo a los huéspedes personalizar su experiencia matutina con opciones saludables y productos locales de calidad para comenzar el día con energía.