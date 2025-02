La Policía Local condecora a 29 entidades e instituciones por su labor durante la dana

La Policía Local de València ha condecorado a un total de 29 entidades, colectivos e instituciones por su ingente labor durante la dana del 29 de Octubre. La alcaldesa de València María José Catalá ha presidido el solemne acto de entrega de estas condecoraciones en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València. Tal como ha anunciado el comisario jefe de la Policía Local José Vicente Herrera las entidades e instituciones que han obtenido la Cruz al Mérito Profesional en modalidad azul por su cooperación y colaboración con el Cuerpo de Policía Local de València durante la riada han sido: el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de València y los Bomberos del Consorcio Provincial, Cáritas Diocesana València, Fundación Altius, la Plataforma Alcem-se, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, los cuerpos de Policía Local de Albacete, Badajo, Torrejón de Ardoz y Madrid; la ONG World Central Kitchen WCK, la Empresa Municipal de Transportes, el Real Club Náutico de València, el València Basket Club, la empresa Grúas Bonet, la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de La Torre, el Consell de la Joventut de València en representación de todos los voluntarios jóvenes que trabajaron en la dana y las comisiones falleras que derrocharon solidaridad durante aquellos días. También se galardonó a los cuerpos hermanos de la Policía Nacional -Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana-, la VI Zona de la Guardia Civil y la Unidad Adscrita a la Generalitat Valenciana.

Igualmente, se concedieron reconocimientos colectivos a los servicios municipales del Ayuntamiento de València que se volcaron en atender la catástrofe y a los ciudadanos afectados por la misma como el Servicio de Pedanías en La Torre, Horno de Alcedo y Castellar; el Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales Técnicos; el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos; el Servicio del Ciclo Integral del Agua; el Servicio de Sanidad y Consumo; el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de València y el Área de Bienestar Social municipal.

El solemne se desarrolló en el Salòn de Cristal del Ayuntamiento de València. / José Manuel López

"No es momento de celebrar, es momento de agradecer", señala el jefe Herrera

Tal como explicó el comisario jefe José Vicente Herrera, la Policía Local de València ha dedicado su gran celebración anual, la conmemoración del día en que se cumplen los 155 años de la fundación del cuerpo en la ciudad, a rendir homenaje a los colectivos, las entidades y las instituciones que se han volcado en atender las necesidades de la población por la terrible catástrofe del 29 de Octubre, y en especial, porque sirvieron de gran ayuda a la propia policía. Tanto Herrera como la propia alcaldesa tuvieron un emocionado recuerdo para Rubén Lima, el agente fallecido durante la tragedia y mostraron su solidaridad con sus familiares y amigos. El jefe puso en valor que es la primera vez que la Policía Local concede medallas colectivas, medallas que se otorgan a grupos o entidades no a personas a título individual como suele ser habitual.

Tras la virulencia de la dana, ha dicho Herrera, "hoy no es momento de celebrar", ni siquiera los 155 años de la Policía Local de València, "es momento de restañar" heridas y "momento de agradecer" a las miles de personas y voluntarios que ayudaron a rescatar a las víctimas y damnificados por la barrancada. Herrera puso en valor "la inmensa ola de solidaridad" que recibió València durante esos días y destacó "el agradecimiento para siempre" y "los lazos de amistad" que siempre van a unir al pueblo valenciano, y en especial, a la Policía Local de València con los cuerpos hermanos de Madrid, Albacete, Torrejón de Ardoz y Badajoz, cuyos agentes y mandos se volcaron desde el primer momento con los valencianos.

Detalle de las autoridades asistentes, con Catalá y concejales en primer plano. / José Manuel López

Catalá a los policías de Madrid, Torrejón, Albacete y Badajoz: "Sois un valenciano más"

Por su parte, la alcaldesa María José Catalá mostró su "agradecimiento inmenso" a todos los colectivos y cuerpos policiales condecorados. En especial, a todos los agentes y los mandos de la Policía Local les espetó: "Todos sois un orgullo para nosotros". Como recordó Catalá, "aquellos días vimos muchas cosas", y no precisamente positivas, pero también "surgió una ola de hermandad y de solidaridad de toda España hacia València". Miles de voluntarios, a los que se distingue hoy, "que acudieron a ayudar a muchas pedanias y al área metropolitana". En particular, los agentes de las policías locales de Madrid, Albacete, Torrejón y Badajoz, que "no se lo pensaron y se pusieron a la orden de lo que necesitaba la ciudad", resaltó. Tanto que desde ya, todos estos policías que se volcaron en València "sois un valenciano más" dijo y "esta es vuestra casa para siempre". La alcaldesa tuvo también palabras de cariño para los miles de voluntarios jóvenes que se desvivieron durante esos días con las víctimas de la riada. "Son la mejor generación de hierro que ha tenido esta ciudad", destacó.

En última instancia, también intervino el jefe de la Policía Local de Madrid Óskar de Santos quien habló en nombre de todos los condecorados. El alto mando recordó que cuando ocurrió la terrible riada del 29 de Octubre, "todos estábamos locos por venir a echar una mano, con conocimiento o sin conocimiento; con o sin coordinación". Pero todos, en todo este tiempo, "hemos sentido esa herida en el corazón de Valencia y de España. A todos, desde cualquier rincón del pais, "se nos movió en el corazón que había que venir" a ayudar. Por todo ello, "por el excelente altruismo que todos hemos entregado", incluido "todas las entidades civiles que pasan desapercibidas", empezaron por ser "amigos" de los valencianos a los que ayudaban y ahora han acabado siendo "primos y luego hermanos".

Autoridades presentes

María José Catalá presidió esta ceremonia, junto al concejal de Seguridad, Jesús Carbonell. Al acto también asistió el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols; la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez; y el conseller de Emergencias e Interior Juan Carlos Valderrama. También ha estado el alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro Prieto. Igualmente, ha asitido la Fallera Mayor de València Berta Peiró quien recibió la Cruz Azul para todas las comisiones falleras de la ciudad y también el presidente del Consell de Joventut Pablo Botero, que hizo lo propio en representación de todos los voluntarios jóvenes que trabajaron en la dana. También ha estado José Francisco Ortiz Navarro, Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, y Carlos Gajero, Jefe Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.