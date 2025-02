La Federación de Vecinos pide a la alcaldesa celeridad con los ascensores y los trámites de la dana

La Federación de Asociaciones Vecinales de València ha pedido a la alcaldesa, María José Catalá, celeridad en la solución de situaciones que afectan directamente a la calidad de vida de los afectados por la dana y simplificación de los trámites para solicitar las distintas ayudas de las administraciones públicas. Lo ha hecho en un encuentro celebrado en el Ayuntamiento de València marcado por la cordialidad y el entendimiento, en el que Catalá ha agradecido la "inmensa labor" desarrollada por las entidades vecinales y los vecinos han agradecido la coordinación con los responsables municipales en, por ejemplo, la distribución de alimentos.

En la reunión han estado María José Catalá, la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales, María José Broseta, así como los presidentes de la asociación de vecinos de Benimaclet, Enric Sanchis; el presidente de Zaidía, Pablo Sánchez; la presidenta de La Isla Perdida, Teresa Martín; el presidente de Patraix, Toni Pla; y la presidenta de Nou Moles, Casilda Osa.

Agradecimiento de la alcaldesa

Durante el encuentro, la alcaldesa les ha agradecido la “inmensa labor” que realizaron durante la dana abriendo sus sedes para recoger alimentos, ropa y otros enseres, que fueron trasladados, en coordinación con los servicios municipales, a las zonas afectadas. “El movimiento vecinal demostró, una vez más, la solidaridad y su vocación de servicio público en uno de los momentos más complicados de esta tierra”, ha señalado Catalá.

Por su parte, María José Broseta, ha destacado la coordinación para la recogida y reparto de ayuda. En declaraciones a Levante-EMV ha asegurado que hasta el momento las asociaciones han recogido 200 camiones de ayuda, una cantidad que seguirá creciendo en las próximas semanas, pues "seguimos recibiendo llamadas de todos sitios para mandarnos cosas". En este sentido, la dirigente vecinal asegura que el ayuntamiento se ha comprometido a detallarles el reparto de esa ayuda, que se realiza a través de los servicios municipales.

Peticiones concretas

Por lo demás, Broseta ha hecho dos peticiones concretas a la alcaldesa, que estuvo acompañada en la reunión por la concejala Julia Climent. Una es la celeridad para resolver problemas de primera necesidad, como por ejemplo los ascensores, que impiden salir a muchas personas con problemas de movilidad. Y la segunda es agilizar los trámites para pedir las diferentes ayudas. En una palabra, "que no tengamos que pasar por un montón de ventanillas para tramitar las cosas", explicó Broseta.

En general, los dirigentes vecinales quieren que solucionen las necesidades de cada zona.

En este sentido, la presidenta vecinal asegura que también ha habido reproches. "Ha habido puntos buenos y otros regulares", dice. Y uno de ellos, aunque no relacionado con la labor diaria, que es lo importante, es que en las medallas entregadas la semana pasada por la Policía Local a las entidades que se habían distinguido en la dana no figuraron las asociaciones de vecinos. "Nosotros no buscamos distinciones ni medallas, simplemente decimos que hemos estado desde el minuto uno trabajando y en coordinación con el ayuntamiento", dice Broseta.