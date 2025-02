Fiestas encarga a una empresa de fertilizantes nuevos estudios sobre el estado patrimonial de las Rocas

El concejal de Compromís Pere Fuset ha denunciado que el gobierno municipal de PP-Vox de València ha encargado dos contratos menores, a dedo, a una empresa, sin experiencia en patrimonio artístico-cultural, para que evalue "el estado de las infraestructuras de los carros del Corpus Christie". Fuset tacha de "surrealista" que la concejalía de Fiestas, que dirige la concejala Mónica Gil de Vox, haya contratado a una empresa que desarrolla y vende fertilizantes biotecnológicos para agricultura, para realizar este análisis técnico del estado patrimonial de las Rocas del Corpus con sendos informes, uno para evaluar la parte superior de los carruajes, las figuras; y otro para analizar el estado de los carros que son los que están más dañados desde hace años.

Fuset defiende que el gobierno progresista, donde él dirigía el área de Cultura Festiva, ya contrató un informe exhaustivo, realizado por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica que ya determinó que solo dos de las Rocas están condiciones de seguridad para participar en los destiles procesionales de la Festa Grossa. De hecho, solo una mínima parte de estos monumentos triunfales están saliendo desde entonces en los actos festivos.

Exposición de las Rocas del Corpus en la plaza de la Virgen. Foto de mayo de 2024. / GERMAN CABALLERO

Para Fuset, la contratación exprés de estos dos informes técnicos responde a que el gobierno presidido por María José Catalá "quiere tener una excusa" para justificar ante la ciudadanía y la opinión pública "que no van a estar restauradas en 2026, el año que viene, cuando se celebra el 700 aniversario de la Fiesta del Corpus en València". Además, intuye Fuset, el deseo de la concejalía de Fiestas es utilizar ambos informes técnicos, "totalmente innecesarios y realizados por una empresa sin experiencia en restauración" obedece a que el gobierno municipal "quiere tener una excusa para poder sacar a la calle alguna de las Rocas" que fueron descartadas tras el estudio técnico del Instituto de Restauración del Patrimonio. "Cambiar el informe de la Universitat Politècnica por el informe de una empresa de fertilizantes responde a que quieren que las Rocas participen en la fiesta en 2026 sin necesidad de restaurarlas, lo que supone una temeridad pues los carruajes están muy dañados y son un peligro para la seguridad de los propios carros y sus figuras, pero también para el público que asista a los desfiles y actos festivos".

Compromís informará a Patrimonio y tomará acciones legales

El munícipe de Compromís ha anunciado que esta formación valencianista va a informar a la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat por escrito de este encargo contractual, "pues las Rocas, que datan en algunos casos del siglo XVI y tienen un valor incalculable, no pueden estar en manos de cualquiera, en manos de empresas como ésta que están especializadas en fertilizantes pero que no saben nada de patrimonio". Por ende, Fuset avanzó que si se ejecuta el contrato adjudicado, Compromís tomará meddas legales.

Fuset señala que con las Rocas solo hay un camino posible que seguir: planificar cómo y cuándo se va a llevar a cabo la restauración de estos elementos patrimoniales de gran valor. "Porque el diagnóstico técnico sobre el estado de cada uno de los carros ya está hecho, está hecho por el IRP desde 2023, cuando lo encargó y ejecutó el gobierno de Joan Ribó".

Ahora, Fuset advierte que no hay tiempo, "no se va a llegar a que les Roques están rehabilitadas para la conmemoración del 700 aniversario de la fiesta en 2026". Queda apenas un año, "y no se ha consignado ni un euro ni se ha planificado la intervención en los carros triunfales". Por tanto, no hay tiempo para restaurarlas y que estén disponibles para el año próximo.

Hay que recordar que solo dos de las once Rocas están en condiciones de desfilar y de participar en las celebraciones del Corpus de este año y de 2026. Según el informe técnico del instituto dependiente de la Universitat Politècnica solo les Roques de la Mare de Déu dels Desamparats (1995) y Santo Cáliz (1997) están en buenas condiciones. En ambos casos, el tránsito de estos carros triunfales "no compromete la conservación del bien ni la seguridad del público". Son aptas "para la verificación a través del examen dinámico".

En cuanto al resto, el tránsito de les Roques "compromete la conservación del bien y la seguridad del público". Por tanto, urge intervenir y arreglar la Diablera (1512), San Miguel (1528), La Fe (1542), San Vicente Ferrer (1512), La Purísima (1655), La Santístima Trinidad (1674), Valencia (1855), Fama (1899) y Del Patriarca (1861).