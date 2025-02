La oposición le afea a Catalá que "oculte" su visita a la Torre

Los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han criticado la visita de la alcaldesa María José Catalá a La Torre porque esta visita a la pedanía valenciana no figuraba en la agenda oficial de alcaldía.

"Es una cobarde", concluye Papi Robles

La portavoz de Compromís Papi Robles ha acusado a Catalá "de esconder su agenda oficial cuando visita las pedanías afectadas por la dana para no encontrarse frente a frente con los vecinos y vecinas". "Hoy lo hemos vuelto a ver en La Torre, pero ya lo había hecho con los vecinos del barrio de Sant Jordi y durante las primeras semanas de la tragedia", ha añadido Robles. "Es una cobarde que no quiere enfrentarse a las quejas vecinales y tener que dar explicaciones, como tampoco lo ha hecho en la comisión de la dana ni en el pleno", ha advertido la regidora valencianista. "Además de faltar a su responsabilidad como alcaldesa, está vulnerando claramente sus obligaciones de publicidad activa establecidas en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Por eso, desde Compromís denunciaremos a Catalá ante el Consejo valenciano de Transparencia", ha advertido.

"Se reúne a escondidas", lamenta Borja Sanjuan

Por su parte, el portavoz socialista Borja Sanjuan consideró “significativo” que la alcaldesa haya ido "100 días tarde La Torre a anunciar que el ayuntamiento prestará una atención básica y esencial a los vecinos y vecinas de La Torre, cuando se trata de un servicio que debería haber estado operativo desde el primer día después de la dana”.

Ahora ha indicado Sanjuan, ha anunciado "un centro que estará operativo a finales de marzo porque está intentado llenar el vacío de su gestión con anuncios sin medidas efectivas que están dejando en evidencia que no está atendiendo la emergencia”. El portavoz socialista ha cuestionado que Catalá haya acudido a visitar La Torre “ocultándolo en la agenda y sin avisar como corresponde a la asociación de vecinos de este pueblo de València”.

Así, ha calificado de “visita enlatada” el acto de María José Catalá y ha advertido que actúa "igual que Carlos Mazón”. “Se ocultan de los vecinos y vecinas porque no pueden dar la cara y explicar qué están haciendo porque la realidad es que no tienen gestión que defender”, ha remarcado y ha lamentado que “ante las críticas vecinales la respuesta de Catalá sea despreciarles”.

Para el concejal socialista es “muy revelador que lo haga escondidas, sin anunciar en agenda pública, sin quedar con la asociación de vecinos y en definitiva ocultándose de unos vecinos y vecinas que son muy conscientes de que Catalá ha estado ausente tanto antes de la dana, como durante la gestión y ahora tras ella”.

Respuesta del gobierno municipal

Sobre estas críticas de PSOE y Compromís, fuentes municipales apuntan que todos los responsables políticos "realizan reuniones que no figuran en la agenda pública y en el caso de la alcaldesa no se está incumpliendo ninguna normativa municipal, sólo hay que querer saber leer y entender correctamente la normativa". De hecho, replican desde el equipo de María José Catalá, "a la izquierda le pedimos que pregunte a sus propios cargos públicos por qué no incluyen sus reuniones en las pedanías o con colectivos en sus agendas oficiales". El Ayuntamiento de València ha habilitado en La Torre un nuevo centro social para reforzar la atención de los afectados por la dana.

La alcaldesa ha visitado las obras de este equipamiento municipal que estará operativo a finales de marzo y se ha reunido con entidades sociales que trabajan en la zona. Catalá ha recordado que el objetivo de esta intervención es “recuperar la normalidad de la pedanía y de su población lo antes posible”. Este centro dependerá del Centro de Servicios Sociales de Sant Marcel·lí y atenderá la “casuística social de La Torre” y las necesidades del vecindario de otras pedanías