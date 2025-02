Batalla sindical por los últimos 500 interinos del Ayuntamiento de València

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF han convocado una concentración –con la adhesión de SPPLB y STAS– el próximo jueves 13 de febrero en la plaza del Ayuntamiento de València para manifestar su malestar con los procesos de turno libre, que serán elegidos por oposición directa sin contemplar los méritos de los interinos que actualmente ocupan esas plazas salvo en aquellos procesos que están motivados en el acuerdo de Junta de Gobierno Local.

El proceso de regularización de interinos viene de lejos. Tras la aprobación en diciembre de 2021 de la Ley 20/21, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, las administraciones públicas se vieron obligadas a convocar por sistema de concurso aquellas plazas ocupadas con anterioridad al 1 de enero de 2016, y por concurso-oposición las plazas ocupadas –al menos– en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Los respectivos procesos debían finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

Sin embargo, pese a la estabilización de 1207 funcionarios, la Ley 20/21 también dejó descolgados a numerosos trabajadores interinos del Ayuntamiento, unos 500 según las estimaciones de los sindicatos, los cuales han venido ocupando plaza en el consistorio desde el año 2018 y la nueva normativa no alcanza a reconocer su desempeño. Muchos de ellos además en fraude de ley, pues Europa pedía incluir en la regularización a los funcionarios que llevaban en su puesto desde 2018.

Complementariamente, tras la aprobación de la normativa estatal, la Junta de Gobierno Local sacó adelante, en la sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2022, las bases generales que debían regir todos los procesos selectivos. Fue un acuerdo cerrado en Mesa General de Negociación entre la Corporación y los representantes sindicales. Dicho acuerdo contemplaba sacar las plazas del ayuntamiento por oposición o por concurso-oposición (combinando las pruebas con valoración de méritos) en aquellas plazas cubiertas más de tres años y con funciones y características especiales.

Estos procesos selectivos marcados por las bases generales habría una fase de oposición que se valoraría hasta un máximo de 70 puntos, considerándose superada con la obtención de 35 puntos, y una fase de concurso que se valoraría hasta un mínimo de 30 puntos y cuyo desglose de méritos se determinaría en la negociación de las bases específicas. A partir de ahí, las bases específicas que deben regular cada categoría deben negociarse dentro del marco de las bases generales y justificar el sistema de oposición o concurso-oposición en las plazas que llevan 3 años cubiertas de manera temporal.

Más de 600 firmas

Sin embargo, según denuncian los sindicatos, la actual Corporación ha evitado negociar el sistema de selección y ha sacado casi todas las plazas de turno libre sin contar los méritos de quienes llevan trabajando más de tres años en la institución, pasando por encima de las bases generales, doctrina del TSJE –que obliga a regularizar a los temporales de más de 3 años– y la negociación colectiva con dichos sindicatos. Significa que cualquier persona externa, con experiencia nula en el ayuntamiento, puede quedarse estas plazas abiertas en los diferentes departamentos por delante de quienes llevan siete años familiarizándose con los procesos internos.

“En diciembre presentamos un escrito con más de 600 firmas dirigido a la Concejalía de Personal pidiendo que se hiciera un informe jurídico explicando por qué no se había seguido lo que decían las bases generales, esto es, sacar por concurso-oposición aquellas plazas ocupadas por quienes estamos allí trabajando más de tres años en el momento de la convocatoria. Pero se nos ha dicho que no piensan hacer el informe ni justificar su decisión. Que como la ley como método de entrada en la Administración Pública contempla la oposición pura, no ellos no tienen que justificar nada”, lamentan los sindicatos.