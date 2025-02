El Ayuntamiento de València denuncia que ningún organismo del Gobierno ha mandado la documentación que le pidió la comisión de la dana

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero ha denunciado que “el Gobierno de Sánchez y todas sus entidades se borran definitivamente de la Comisión de Reconstrucción del Ayuntamiento de Valencia tras no querer aportar ninguno de los documentos solicitados en la misma”.

Juan Carlos Caballero ha realizado estas declaraciones tras tener acceso todos los grupos a la documentación solicitada en el marco de la Comisión de Reconstrucción de las pedanías afectadas por la dana. “Exigimos explicaciones a la Delegada del Gobierno ya los ministros responsables de las áreas de no querer colaborar con el Ayuntamiento de Valencia ni con comparecencias ni con documentación escrita”, ha resaltado.

Para Caballero “sorprende el silencio de la oposición que desde hace una semana tiene acceso a la misma y no ha denunciado que ni Confederación Hidrográfica del Júcar, ni la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil hayan aportado los datos, mientras que reclaman al consistorio documentos que están entregados y, en cambio no afean al equipo de Sánchez la falta de documentación de las entidades del Gobierno Central”.

Rendir cuentas

Asimismo ha señalado que “es triste que no rendir cuentas ante los valencianos y se demuestra que tienen mucho que callar y ocultar porque los escritos donde se ofrecían a colaborar y entregar la documentación necesaria se ha visto que era falsa y que existe una directriz política de no colaborar con el Ayuntamiento de Valencia”.

Mientras que los técnicos municipales y los de la Generalitat han remitido toda la documentación requerida por la Comisión, “las entidades del gobierno central se borran definitivamente de la Comisión y no quieren compartir nada sobre tu trabajo”.

Como ha explicado Caballero, “un ejemplo de trasparencia ha sido el caso del ayuntamiento, donde se ha facilitado toda la documentación requerida de más 7.000 folios, en el que para facilitar el trabajo de los grupos han elaborado un informe de gestión de cada área de gobierno, mientras que desde la administración central han dado muestra una vez más del desprecio hacia el trabajo de los ayuntamientos”.

Caballero ha señalado que esta actitud concuerda con las ausencias presenciales de los técnicos en Comisión, donde no comparecieron “ni la técnico de la CHJ citada ni el presidente Miguel Polo tras haberse ofrecido por escrito y tampoco el técnico de AEMET. Los únicos ausentes en toda la Comisión fueron los representantes del gobierno central”.

Informes pendientes

El portavoz popular ha indicado que la CHJ no ha querido aportar, por ejemplo, los informes sobre los daños de la dana, o los informes sobre limpieza y mantenimientos de los cauces. En el caso de la DGT, entre otros, el listado de las alertas de este organismo el 29 de octubre o la Guardia Civil no ha aportado, entre los solicitados, los partes o informes de intervención durante el día 29 de octubre de 2024 en Valencia y su área metropolitana

Por último Caballero ha destacado que esta actitud del Gobierno Central de no facilitar datos ni comparecer en la Comisión de Reconstrucción del Ayuntamiento se suma a la de la PSPV y Compromís “que se borraron de la Comisión y no asistieron a ninguna de las sesiones, ni siquiera para escuchar a las personas que habían propuesto. Esta es la falta de respeto de toda la izquierda con los valencianos, críticas a una buena gestión y no querer dar la cara cuando se les llama a trabajar por la reconstrucción de las pedanías afectadas por la dana”.

El PSPV ironiza con la alcaldesa

Frente a estas acusaciones, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha lamentando que el portavoz del Partido Popular en València "se atreva a criticar que alguna administración no está colaborando con la Comisión de Investigación sobre la dana cuando es la propia alcaldesa de València la que se ha negado a comparecer en esa comisión o cuando es él mismo como concejal de bomberos otra de las personas que no ha querido dar explicaciones”.

Ante esta situación, el portavoz ha adelantado que el Partido Socialista es el único partido del Ayuntamiento que volverá a exigir a Catalá que comparezca en el pleno “para dar las explicaciones que, desde el día 29 de Octubre, le debe a los vecinos y vecinas y que les negó en el anterior pleno”.