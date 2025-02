Los interinos del Ayuntamiento de València: "Expulsarán a los mayores del mercado laboral"

Varios centenares de personas se han manifestado a las puertas del Ayuntamiento de València para exigir que los últimos interinos por estabilizar, unos 500, puedan consolidar la plaza en el turno libre por concurso oposición (con valoración de méritos), y no con oposición directa como plantea el consistorio en buena parte de las categorías.

La protesta convocada por UGT, CCOO y CSIF, a la que además se han adherido SPPLB e Intersindical, recoge el malestar y la incertidumbre de funcionarios que llevan hasta siete años trabajando en la Casa Gran y deberán enfrentarse a procesos de selección sin hacer valer toda la experiencia acumulada.

“Son trabajadores que llevan ya años en la casa, están trabajando y demostrando su capacidad. Es de justicia que estabilice su situación en un concurso oposición después de estar tanto tiempo aportando a la ciudadanía. Al final se trata de valorar ese trabajo y esos años familiarizándose con las herramientas y los mecanismos internos del ayuntamiento”, resumía Arantxa Millán, de UGT.

Protesta de interinos delante del ayuntamiento / Levante-EMV

En los mismos términos se expresaba Mari Carmen López, de CCOO, y recordaba que muchos trabajadores quedaron descolgados de la Ley 20/21, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, pese a que ellos también estaban en fraude de ley en el consistorio. Son aquellos que entraron a partir del 1 de enero de 2018. Los últimos interinos del Ayuntamiento de València a los que no se les ha aplicado la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a regularizar a los temporales de más de 3 años.

Muchos de estos temporales podrían quedar ahora apartados del consistorio. Deberían haber entrado bajo la cobertura de esa ley. Las que sacan por concurso oposición, según nos dicen, son para aquellos perfiles profesionales que el ayuntamiento no tiene obligación de tener. Es el caso de maestros, médicos, arquitectos, ingenieros, enfermeras, etc. Es personal del ayuntamiento que sin embargo no está obligado a tener. La gran mayoría”, resumen en CSIF sobre los perfiles más afectados por las oposiciones sin méritos, cuya convocatoria se espera tras los procesos de promoción interna que el ayuntamiento aún debe resolver.

Agravios comparativos

Por un lado, insisten los sindicatos, se ha creado un agravio comparativo con aquellos a los que sí contempló la ley. Por otro, se está incumpliendo con las bases generales acordadas en Mesa de Negociación. “Se dan casos como el de la gente que ocupa puestos de técnico de comunicación, periodistas cuyas plazas no salieron a consolidación y tampoco se computó su experiencia a la hora de optar a consolidar las plazas de periodista que sí salieron en el proceso de estabilización. El Ayuntamiento entendía que eran categorías distintas pese a que hacen lo mismo. Y ahora, 5 años después de trabajar en el ayuntamiento, estos podrían quedar descolgados en una oposición pura”, ejemplifican en Intersindical.

La cuestión que ha unido a todos los sindicatos del ayuntamiento, pese a tener una explicación técnica, se sustenta en realidades personales más comprensibles. Lo cuenta Vicente Gil, de SPPLB: “Estos interinos están viviendo el proceso con impotencia y malestar. El día a día es fastidioso y su perspectiva de vida es complicada. Hay gente de cierta edad con cargas familiares y responsabilidades laborales, porque es gente que sigue trabajando aquí, que no tiene el tiempo ni el hábito de estudio de un recién licenciado para sacarse una oposición. Es complicado rendir en tu trabajo sabiendo que este puede acabarse por un proceso injusto. Muchos mayores se verán expulsados del mercado laboral”, cierra.