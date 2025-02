El Síndic de Greuges reprende al ayuntamiento de València por no contratar más personal para la dependencia

El Síndic de Greuges ha dictado hasta tres resoluciones -fechadas el 28 de enero y el 29 de enero de 2025, y el 4 de diciembre de 2024- en las que reprende al Ayuntamiento de València y a la Conselleria de Servicios Sociales por no contar con suficiente personal para tramitar las ayudas a la dependencia, lo que ha motivado un excesivo retraso en la tramitación de los expedientes, que han solicitado dos personas de 94 años y 91 años, residentes en la capital valenciana. En el caso del nonagenario de 91 años, la cuestión es más triste, puesto que durante la tramitación del expediente, esta persona ha fallecido, aunque el comisionado Ángel Luna ha comunicado a la promotora de la queja, que puede iniciar un procedimiento para el reconocimiento de los derechos que, como heredera, pudieran corresponderle. Además, el Síndic de Greuges se ofrece a este ciudadano o ciudadana por si se produjesen demoras indebidas en la actuación de la administración y se pone a su disposición para ayudarla.

La persona de 91 años ya ha fallecido

En una primera resolución del 4 de diciembre de 2024, firmada por Ángel Luna, en relación a esta persona de 91 años, el Síndic de Greuges instaba en sus conclusiones a la Consellleria a que procediera "de manera urgente a emitir la resolución de revisión grado y, en su caso, la resolución del nuevo Programa Individual de Atención de la persona beneficiaria". Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Decreto 62/2017, la nueva Resolución PIA, decía el defensor del pueblo valenciano, "debe incluir los efectos retroactivos correspondientes, teniendo en cuenta que la fecha del procedimiento de revisión de grado se inició el 20/02/2024, según la propia Conselleria".

Respecto al Ayuntamiento de València, el Alto Comisionado de les Corts le recomendaba adoptar "las medidas necesarias para cumplir los plazos fijados en la legislación que regula la tramitación de los expedientes de reconocimiento y revisión de situaciones de dependencia, en especial, en lo referente a la valoración y especialmente, en el caso que nos ocupa, de las personas mayores de 90 años".

El ayuntamiento comunicó que no podía dar una fecha

En su escrito de argumentos, el defensor del pueblo valenciano, recordaba que este expediente arranca el 17 de septiembre de 2024, "cuando registramos un escrito, en el que se manifestaba que la Administración podría haber vulnerado los derechos de la persona titular, de 91 años y con domicilio en València". En la petición del ciudadano, "se reclamaba la resolución de la solicitud de reconocimiento de situación de dependencia, presentada el 20/02/2024". En este caso concreto, el Alto Comisionado de les Corts concluye: "El Ayuntamiento de València, en su informe, nos comunicaba que no podía prever una fecha para realizar la valoración del dependiente, enfatizando que éstas son realizadas rigurosamente por orden de registro de entrada, así como de la existencia de lista de espera en la zona de Patraix, a la que pertenece el interesado".

Por ello, resumía el Síndic, "podemos concluir sin lugar a duda que en el caso que nos ocupa, los 91 años del titular no han sido tenidos en cuenta a la hora priorizar del expediente (valoración y resolución), criterio que la propia Conselleria ha señalado como prioritario en las numerosas quejas similares tramitadas por esta institución y que, parece no solo que no se ha aplicado, sino que ni siquiera se prevé hacerlo, tal como se indica en el informe remitido por los servicios sociales".

A todo lo expuesto, hay que añadir una segunda resolución fechada el 29 de enero de 2025, complementaria a la del 4 de diciembre, en la que se constata la muerte de esta persona sin que la administración le haya dado respuesta. En este segundo escrito, el Síndic recuerda que el 04/12/2024 ya recomendada al Ayuntamiento de València que adoptara "las medidas necesarias para cumplir los plazos fijados en la legislación que regula la tramitación de los expedientes de reconocimiento y revisión de situaciones de dependencia, en especial, en lo referente a la valoración y especialmente, en el caso que nos ocupa, de las personas mayores 90 años". Y a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, "sustancialmente que procediera de manera urgente a emitir la resolución de revisión grado y, en su caso, resolución del nuevo Programa Individual de Atención de la persona beneficiaria, contemplando los efectos retroactivos correspondientes". El 26/12/2024 tuvo entrada la respuesta del Ayuntamiento de València, relata el Síndic de Greuges, "de la que no podemos dar por aceptadas nuestras consideraciones, dado que no hacía referencia ni a si la persona titular había sido ya valorada ni al fallecimiento de esta, el 20/02/2024, tal como con posterioridad nos informó la Conselleria de Servicios Sociales".

Retraso en la ayuda a la persona de 94 años

En cuanto al caso de dependiente de 94 años, el Síndic de Greuges remarca "la avanzada edad y el grado máximo de dependencia en que se encuentra esta persona afectada" e insta a la Generalitar a que proceda "de manera urgente a emitir la correspondiente Resolución relativa a las nuevas preferencias del Programa Individual de Atención en este caso, que resolverá sobre el derecho de la persona dependiente a la prestación económica o servicio solicitado".

Con la información de que se dispone en relación con el expediente de dependencia objeto de la presente queja, Ángel Luna concluye que, transcurrido más de 1 año desde la solicitud de nuevas preferencias PIA, "la Conselleria de Servicios Sociales continua sin emitir resolución al respecto, a excepción del servicio de Teleasistencia avanzada". En el informe emitido por la propia administración autonómica "se hace constar la dificultad de resolver en PIA debido a la falta de plazas en centro de día, e indica la posibilidad de un cambio de recurso para acceder a la prestación económica vinculada al servicio de centro de día, a través de una nueva solicitud, cuando todavía no ha podido resolver la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales".

Por otro lado, en cuanto a los motivos de tal demora, la Conselleria aduce, "como viene siendo habitual", el “elevado número de procedimientos de reconocimiento o revisión de la situación de dependencia en tramitación”, si bien no indica si se han puesto en marcha medidas encaminadas a resolver tales demoras, a pesar de las reiteradas recomendaciones en este sentido por parte de esta institución.

Críticas de Compromís

Las tres resoluciones del organismo dependiente de les Corts ponen el foco en la falta de técnicos cualificados para hacer las valoraciones y los informes que son imprescindibles para agilizar las ayudas. Ponen el foco en la falta de personal en Servicios Sociales del Ayuntamiento de València y en la propìa Conselleria para valorar todas estas solicitudes que han provocado que estos dos nonagenarios sigan sin la prestación y que uno de ellos, haya muerto ya, antes de recibirla.

En esa línea, la concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València Lucía Beamud ya denunció en septiembre que el gobierno municipal de PP-Vox "ha quitado a 16 trabajadores y trabajadoras de la valoración de la dependencia municipal, tal como nos reconoció la concejala del Partido Popular Marta Torrado en una respuesta oficial" . "Se trata de un hecho muy grave que confirma el desmantelamiento continuo de los servicios sociales que están perpetrando la alcaldesa María José Catalá y Torrado en València", ha denunciado Beamud.

La concejala Lucía Beamud sigue el pleno del Ayuntamiento de València en directo. / GERMAN CABALLERO

Beamud: "El atasco en la tramitación de las ayudas es un grave problema"

“El atasco en la tramitación de las ayudas a la dependencia en la ciudad de València se ha convertido en un grave problema desde que Catalá llegó al gobierno. En un solo año la concejala Marta Torrado ha logrado el triste mérito de haber cuadruplicado los expedientes pendientes de ser informados por los técnicos y se han triplicado los que necesitan una valoración para seguir adelante con la tramitación administrativa para concederle la ayuda a los ciudadanos que le han pedido”, ha advertido Beamud.

Desde Compromís han acusado a la concejala Torrado "de haber mentido, ya que dijo que aplicaría un plan especial de choque a principios de marzo y la realidad ha sido que ha eliminado a 16 trabajadores de la dependencia, por lo que ha pedido al Partido Popular que dejen de mentir a la ciudadanía y, más, en cuestiones de vital importancia como éstas".

Beamud ha recordado que Catalá "lleva un año muy negativo en dependencia", según se puede comprobar en los datos oficiales de la concejalía de Servicios Sociales, "apenas un año, desde mayo de 2023 con el gobierno de Compromís; y el 14 de mayo de 2024, con María José Catalá, se ha pasado de tener 514 informes de entorno social pendientes de resolver a 2.281, lo que supone un 443,77% más, o lo que es lo mismo, se ha cuadriplicado el número de solicitudes pendientes de resolver".