Compromís no participa en los Jaume I por la ausencia de mujeres galardonadas

El grupo municipal de Compromís no ha participado esta mañana en la ceremonia de los Jaume I que se ha celebrado en València "por la ausencia de mujeres galardonadas", tal como han denunciado fuentes de la coalición valencianista. Las concejalas de Compromís per València, vestidas con una camiseta con el mensaje "Dones i Ciència", han rechazado entrar en la Llotja y se han quedado con el grupo de feministas que se ha concentrado en la entrada para protestar por este hecho.

"Desde Compromís no podemos entender que, si la comunidad científica está compuesta en un 50% por mujeres, hoy, en los Premios Jaume I, solo se vaya a reconocer el trabajo del 100% de hombres. No hay ni una sola mujer reconocida, y por ello hemos decidido no participar", lamentan las regidoras de la coalición naranja.

La alcaldesa María José Catalá, lamenta la portavoz Papi Robles, "forma parte de la organización, aporta dinero para que haya un premio y tiene la capacidad de influir, tal como ya lo hicimos desde Compromís cuando estábamos en la alcaldía, para que las mujeres sean premiadas en estos reconocimientos, que tienen alcance internacional".

Por lo tanto, "hemos presentado una moción para que la señora Catalá retire la aportación económica a estos premios si no se realiza el reconocimiento a las mujeres que corresponde. Si no hay premios para mujeres, no habrá dinero del Ayuntamiento de València", ha concluido Robles.