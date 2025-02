Juan Giner: "Las multas a los apartamentos ilegales superarán los 100.000 euros"

Asegura que la nueva normativa de usos turísticos será la más restrictiva de España mientras la oposición advierte de que va a ser la mas permisiva ¿A quién tenemos que creer?

No hay ninguna normativa en España que utilice hasta cinco filtros, por distrito, barrio y manzana y fijando porcentajes límite en base a la población y al número de viviendas, para evitar escapes. Hemos incluido tantas cortapisas que diría que va a ser un milagro que abran nuevos apartamentos turísticos. El riesgo de que se extiendan a otros barrios está analizado y controlado. Si hubiéramos puesto un límite lineal, los apartamentos turísticos se podrían desplazar a otros barrio menos saturados, pero para eso se puso el filtro del distrito, porque vivimos la experiencia de la suspensión de licencias de Ciutat Vella donde toda actividad se trasladó a Saïdia. Las limitaciones están en todos los barrios y en todos los distritos. La avenida de Corts Valencianes es un ejemplo. Hay muchísimas viviendas que se podrían convertir en apartamentos pero como también hay muchas plazas hoteleras se consume el límite fijado para todo el barrio y también el del distrito. Este filtro del distrito actuará como elemento corrector.

¿Cuál es el objetivo?

Dar respuesta a la preocupación social por el excesivo incremento de apartamentos turísticos tomando como punto de partida el documento de directrices urbanísticas de la anterior legislatura donde se recogía que el ideal de una ciudad como València es un 80% de uso residencial y un 20% de terciario y servicios, donde se incluyen ese uso hotelero y los apartamentos. Para que los usos turísticos no copen ese 20% en detrimento del comercio de barrio incluimos esas cinco limitaciones. No queremos legislar desde el cabreo vecinal y viendo solo la coyuntura actual. En urbanismo, tienes que pensar en el futuro. Buscamos un modelo de ciudad que permita los usos turísticos sin darle un bocado al parque de vivienda en un momento de gran necesidad.

No vamos a evitar los recursos pero si podremos defender bien las limitaciones en sede judicial»

¿Qué se va a encontrar un promotor hotelero o un inversor del sector cuando llegue a València?

Queremos acompasar la regulación con la implantación de la ventanilla única digital por parte del Gobierno, una herramienta que centralizará la información de los apartamentos con licencia. Los datos que tenemos ahora son muy dispares, están los del registro de licencias del ayuntamiento, los de las plataformas comercializadoras y los del registro de la Generalitat. Con la ventanilla única tendremos unos datos únicos, confirmados y en tiempo real. Con esta ventanilla se evitará que los apartamentos sin licencia se anuncien en plataformas. Nosotros volcaremos la información en la web municipal para que los inversores y promotores o los propios vecinos sepan qué barrios están o no saturados.

Puede citar algún barrio en el que ya no podrá haber más hoteles y dónde, en cambio, quedaría margen?

Si coge los datos de las plataformas serían muchas las zonas saturados, si la referencia son las licencias del ayuntamiento todavía hay margen. Ciutat Vella, aunque no se le aplicará esta normativa porque tiene la suya propia, o el Cabanyal están bastantes saturados, pero no queremos confundir y esos datos se podrán ofrecer cuando esté la ventanilla única digital.

Se calcula que hay 12.000 apartamentos turísticos, la mayoría ilegales, a los que parece que les sale más a cuenta pagar la multa y seguir con el negocio.

Puedes hacer las normas que quieras pero si la gente no las cumple no acabas con el problema. Tenemos a diez inspectores trabajando en esas actividades fuera de control y este año llevamos 500 órdenes de cese y también hemos empezado con los cortes de suministros. Para atajar este problema vamos a lleva al próximo pleno del Ayuntamiento de València un acuerdo para soliticitar a la Generalitat la delegación de la competencia sancionadora. Las multas a los apartamentos ilegales que ahora solo pueden llegar hasta 3.000 euros, se van a endurecer y podrán superar los 100.000 euros. Cuando pongamos dos o tres multas de 100.000 euros, correrá como la pólvora y el inversor ahí no se la jugará. Preferirá un alquiler convencional y tener una seguridad jurídica.

Han abierto periodo de alegaciones al plan de usos turísticos ¿Esperan recursos judiciales como ocurrió en Ciutat Vella o el Cabanyal?

Imagino que los afectados, tanto la patronal hotelera como las viviendas de uso turísticos alegarán. Los hoteleros pensarán que el problema social no va con ellos y que no les deberíamos poner límite y los de las viviendas turísticas igual. Hemos aprendido de los recursos en el plan de Ciutat Vella, también hemos tenido en cuenta las directivas europeas y lo que ha pasado en otras ciudades, se va a trabajar mucho jurídicamente, estamos muy alerta. No se puede evitar el recurso pero si defender bien la normativa en sede judicial en caso de que sea necesario.

Anuncian una prórroga de la moratoria a las licencias aprobada en mayo pasado ¿Va para largo la nueva regulación?

No estará antes de julio para acompasarla con la ventanilla única digital, pero esperamos que pueda estar en vigor en el último trimestre de este año, a finales de 2025.

A la hora de regular los usos hoteleros han estudiado lo que están haciendo ciudades como Amsterdam, Barcelona o Berlín. Ninguna parece haber dado con una solución ideal ¿Lo van a conseguir aquí o València morirá de éxito?

No hay un botón mágico. Hay ciudades que parece que van a limitar mucho y luego bajas al detalle y no son tan restrictivas como la nuestra. Ha habido ciudades que solo han limitado los apartamentos pero lo que han conseguido es que se disparen otro tipo de productos. Nuestro planteamiento es buscar un modelo de ciudad con límites a todos los usos hoteleros, pero con cuidado porque hay muchas familias que viven del turismo.

Hay ciudades, como Venecia, paradigma de masificación turística, que aplican una tasa al turismo ¿Se lo plantean aquí?

Estamos en poner orden y concierto en los usos no por la fiscalidad.

¿Cómo de grave es la pérdida de parque de vivienda, de compra o alquiler, por culpa de los usos turísticos?

Creo que este es un debate sesgado. Los apartamentos turísticos influyen pero son un factor menor. Suponen solo un bocado. El problema de la vivienda que tenemos en la ciudad y a nivel nacional trae causa de las decisiones que se han tomado en otras etapas. Yo me remonto a la época del 15M y a la irrupción de los gobiernos del cambio, aquí, con Joan Ribó. En su ADN estaba la demonización del sector de la construcción porque pensaban que el malestar social venía de ahí y era por lo que les habían votado. Nadie le dedicó un minuto a la generación suelo y esto es grave porque esto no se hace en una legislatura. Venimos de unos años de parálisis. Por otro lado, las familias han cambiado. Hay otros modelos sociales, hay mucha gente que vive sola. Y por último, hay un problema con el alquiler porque hay un temor real del propietario a que le ocupen la casas y hay que legislar para dar protección y seguridad jurídica en este sentido. Las ayudas al alquiler están bien pero los incentivos fiscales son transformadores. Hay que actuar con políticas públicas claras.

el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, en su despacho de la Tabacalera / Paco Calabuig

¿Qué hace más daño a los barrios las viviendas turísticas o los promotores que compran edificios enteros para transformarlos en apartamentos?

En ese cambio social del turismo hay personas, familias, que no se puede permitir un hotel o que les resulta más cómodo ir a un apartamento. Esa oferta hay que tenerla pero con límites. Tener a gente distinta entrando, cada semana, en tu portal es molesto. Nuestra normativa solo permitirá las viviendas turísticas en plantas bajas y primeras plantas con acceso diferenciado. En la ciudad, en toda la ciudad, no va a poder haber apartamentos en plantas altas. Tendremos el filtro del 8% por población del barrio y del distrito, luego del 2% sobre el total de viviendas, y luego tendrán que encontrar primeras plantas con acceso independiente. Por eso decimos que va a ser una de las normativas más restrictivas.

Anuncian que fomentarán la reversión de vivienda turística a residencial ¿Cómo lo harán cuando el alquiler a turistas genera el doble de ingresos que el tradicional?

En la anterior legislatura se modificó el planeamiento para que facilitar la implantación de viviendas turísticas en plantas bajas para evitarlos en edificios residenciales. Yo comprendo lo que se hizo, pero esto nos ha generado un problema que ahora tenemos que corregir, porque es más rentable un apartamento turístico que una peluquería. Lo que vamos a hacer es cambiarlo. Ahora es incompatible un uso terciario con residencial y lo que haremos es que cuando tengamos que dar orden de cese a un apartamento porque es incompatible con los límites que se han puesto, se dará la opción al propietario de convertirlo en residencial, siempre que cumplan las condiciones de habitabilidad. Ese es el incentivo. No se le cierra el apartamento pero lo tendrá que alquilar como vivienda. Luego para frenar la pérdida de comercio de barrio y evitar que plantas bajas de manzanas enteras se conviertan en apartamentos se pone el límite del 15% por manzana para los apartamentos turísticos. Pensamos que así el dueño de un bajo lo alquilará a un precio más razonable por ejemplo para poner una cafetería.

¿Qué es para usted el turismo responsable? ¿Es de Airbnb o más de hotel?

Viajo poco, pero soy más de hoteles, aunque hace poco estuve en un pueblo de interior y estuve alojado en una casa. Hay que hacer una apuesta por los municipios de interior, donde sí sobran viviendas, esto podría quitar presión en las grandes ciudades. Estamos en un momento que te puedes sacar un billete de avión desde el sofá de casa. Regular ese turismo actual y moderno es una cosa y cómo afecta a la ciudad quitando vivienda o comercio es otra. Yo estoy en esto último, en proteger a la ciudad y a los que viven en ella, en el debate del turismo no me atrevo a entrar.

