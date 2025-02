El 30 por ciento de los 5.000 patinetes controlados por la Policía Local son infractores

El 30 por ciento de los 5.000 vehículos controlados por la Policía Local de València en las campañas de seguridad vial que se hacen en la ciudad resultan infractores. Así lo ha afirmado el jefe de Tráfico de la Policía Local Ángel Albendín quien ha añadido que las infracciones más frecuentes que cometen los usuarios de VMP "son conducir con auriculares, no llevar cascos y circular por la acera". El comisario jefe señaló además que hay una serie de infracciones que cometen repetidamente los usuarios de los patinetes. No se sabe si no son conscientes de que están prohibidas o por falta de formación e información. Por ejemplo, dijo Albendin "tampoco se puede llevar el perro atado en el patinete y no se puede circular por encima de la acera ni por zonas peatonales." O como informaron los agentes que hoy están realizando controles a pie de calle "no se puede circular con el patinete y transportar una caja" o una bolsa de la compra delante o apoyada en el manillar. Otro fallo muy generalizado es que cuando un usuario de patinete o de bicicleta llega a un paso de peatones siempre tiene que parar y pasar andando. Sólo puede seguir circulando si va por un carril bici.

El fenómeno del trucaje es otra peligrosa ilegalidad cada vez más frecuente. No hay datos oficiales pero la policía ha constatado que es un fenómeno en expansión y que causa graves problemas a los propios usuarios y a los otros conductores. No en vano, los patinetes de serie sólo pueden circular a 25 kilómetros por hora. En el carril y la vía adecuada a ellos a 20 kilómetros por hora; y por dentro de otros carriles con tráfico en marcha, compartiendo espacio con otros vehículos, a 15 kilómetros hora, informaban los policías sobre el terreno.

Carbonell pide que los usuarios de patinete pasen un examen

Respecto a la normativa, el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Jesús Carbonell es favorable a que todos los patinetes, por tanto sus conductores, tengan que pasar un examen y sacarse un permiso para conducirlos, además de llevar un seguro obligatorio para cubrir a los usuarios y a otros vehículos en caso de accidentes. Carbonell ha recordado que solo los patinetes tipo "B" están obligados hoy a llevar el certificado con las características técnicas del dispositivo pero el resto no. Además, el concejal de Movilidad es partidario de que las bicicletas también lleven matrícula para identificarlas en caso de siniestros o de robos de estos vehículos de movilidad sostenible. Todas estas cuestiones, en cualquier caso, son competencia de la Dirección General de Tráfico, pero Carbonell está a favor de implementar estas obligaciones en el momento en que Tráfico las regule.

Tres agentes comprueban las características de un patinete eléctrico. A la izquierda, el jefe Albendín. / Ana de los Ángeles.

"Nos han lllamado de toda España y Emiratos Árabes, preguntando por el dinamómetro"

Carbonell y Albendín han realizado estas declaraciones en el inicio de la campaña especial de control de patinetes y bicicletas que se ha puesto en marcha hoy en València, en el cruce de la calle Menorca con la Avenida de Baleares, y que se va a desarrollar por toda la ciudad hasta el 28 de febrero. Carbonell ha destacado que la Policía Local es la primera de España que cuenta con un dinamómetro, que es un aparato capaz de medir la potencia y la velocidad de los patinetes. Este dispositivo, añade el concejal, no solo mide la potencia del VMP in situ, sino que además transmite a un ordenador los datos de las mediciones que se realizan. "Por tanto, se pueden utilizar como prueba en un juzgado", apunta el regidor. Este dinamómetro detecta trucajes y ha motivado que Carbonell haya recibido lllamadas de concejales de toda España, incluso de autoridades de Emiratos Árabes, que le han llamado para interesarse sobre dónde se puede adquirir.

Multas de hasta 200 euros e inmoviización del vehículo

El concejal de Movilidad recordó además que las multas para los infractores en el uso de los patinetes pueden llegar a 200 euros y también se puede inmovilizar el vehículo y retirarlo si se ve inmerso en un siniestro y su conductor da positivo por drogas o consumo de alcohol. Tal como ha recordado Carbonell, entre 2020 y 2024, los accidentes con patinetes se han casi triplicado pese a que el año pasado ya se aprecia una tendencia a estabilizarse. Así, en los últimos cuatro años se han casi triplicado los siniestros viales de vehículos de movilidad personal, pasando de los 414 registrados en 2020 a 1.034 en 2024. Según se constata en el estudio previo elaborado a esta campaña, el incremento de accidentes de VMP se ha estabilizado entre 2023 y 2024, en que pasaron de 1.003 a 1.034, lo que supuso un incremento de 31 siniestros, cuando la evolución entre 2020 y 2021 fue de un aumento de 235; entre 2021 y 2022 se registró un crecimiento de 176 siniestros viales y entre los años 2022 y 2023 aumentaron en 178 los accidentes.

En cuanto los accidentes en los que están implicadas bicicletas, tal como se desprende del citado estudio, se ha producido un descenso entre los años 2022 y 2024, pasando de 576 en 2022 a 504 en 2024, lo que ha acarreado una disminución de 72 siniestros. La evolución entre 2020 y 2024 sí que registra un incremento de 87 siniestros con bicicletas involucradas.

Albendín: "Hay que concienciar a los usuarios, porque en el patinete, el chasis es su cuerpo"

El resumen es que el año pasado València registró 1.538 accidentes de tráfico con patinetes y/o bicicletas implicadas, dato que resulta muy preocupante porque la lesividad se dispara en el caso de los usuarios de bicis y patinetes. En el año 2024, el 35.38% del total de siniestros viales ocurridos en la ciudad de València fueron siniestros viales con heridos, en aquellos en los que una de las unidades implicadas era un VMP o bicicleta este índice se incrementaba hasta el 77,08% y 78,17 % respectivamente. Por eso, el jefe de tráfico Ángel Albendín ha insistido "en que vamos a hacer más campañas de concienciación, también en colegios e institutos, para concienciar a los potenciales usuarios de que cuando circulan en un patinete se exponen a padecer lesiones graves, y en definitiva, transmitirles que en cualquier accidente, su cuerpo es el chasis, por eso tienen que circular con prudencia y respetando las señales y los límites de velocidad".

Estos son los puntos negros de València

Entre otras medidas, los agentes van a actuar y a vigilar más de una docena de puntos negros de la ciudad donde se dan un número importante de accidentes donde los Vehículos de Movilidad Personal y las bicis se ven implicadas. Las calles con mayor siniestralidad de VMP y bicicletas en 2024 fueron: Guillem de Castro (45); Jardín de Turia (42); avenida del Puerto (40); avenida Blasco Ibáñez (39); Alameda (39); avenida Primado Reig (36); avenida Constitución (33); avenida Naranjos (31); avenida Hermanos Machado (30); avenida Doctor Peset Aleixandre (26); avenida Peris y Valero (25); avenida Tres Cruces (25); calle San Vicente Mártir (22); avenida Ausiás March (21), y avenida del Cid (21).