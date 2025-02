Un ballet aéreo, controles de acceso y un espectáculo único, principales hitos de la Crida

La Crida 2025 ofrecerá este domingo, 23 de febrero, un gran espectáculo multidisciplinar que, bajo el título 'Despertant els nostres cors’ dará la bienvenida a las Fallas, como es habitual, desde las Torres de los Serranos. Será una gran apuesta por el talento valenciano en un espectáculo que contará con la presencia en vivo de cantantes profesionales valencianos, danza tradicional, acróbatas aéreos, pirotecnia, el coro de voces blancas de la Escolanía de la Virgen de la Basílica de los Desamparados, y el grupo de folclore valenciano Les Folies de Carcaixent, con integrantes de más de una decena de pueblos afectados por las inundaciones del pasado octubre. “Las de 2025 serán las Fallas de la Solidaridad –ha asegurado el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera Santiago Ballester- solidaridad no sólo con las comisiones directamente afectadas por la dana, sino también con el conjunto de pueblos valencianos que sufren las consecuencias de aquél aciago día de octubre”.

Ballester ha presentado este lunes la propuesta, acompañado por los distintos colectivos artísticos que van a participar en la convocatoria. Será, ha subrayado el edil, “un espectáculo con ADN 100% valenciano”. La compañía teatral La Fam coordinará el montaje, bajo la dirección de Sergi Heredia, “un gran engranaje artístico que por guión se ha tildado de Rapsodia Fallera –ha explicado el concejal Ballester- un espectáculo donde el componente musical es importante pero también la danza… y no en cualquier formato sino con lo que va a suponer, sin duda, un gran desafío técnico y artístico”.

El título del espectáculo hace referencia al pasodoble del maestro Serrano “El Fallero”, con letra del poeta valenciano Maximiliano Thous que comienza, precisamente, con estos versos, “despertant els nostres cors”. De hecho, los artistas valencianos Lorena Calero y Gonzalo Manglano pondrán voz al pasodoble junto a 30 niños de la Escolanía de la Virgen de la Basílica de los Desamparados. Y, además, la actriz de doblaje valenciana Pilar Martínez pondrá, por primera vez, voz a las emblemáticas Torres de Serranos.

Muchos han sido los formatos de la Crida desde su creación en 1931 y este año, el Ayuntamiento de Valencia y la Junta Central Fallera han realizado una gran apuesta por ofrecer al público local, nacional e internacional, un espectáculo propio. Y, para ello –ha explicado el concejal Ballester- se ha puesto el acento en la redacción de una rapsodia fallera y poética, con una potente dirección teatral, musical y artística, con un guión repleto de guiños históricos, efemérides, homenajes y pequeños detalles del ajuar cultural y festivo de la ciudad.

Levantarse de la adversidad

'Despertant els nostres cors' es un espectáculo dedicado íntegramente a la capacidad del pueblo valenciano de reponerse ante la adversidad. Por eso, la tarde del 23 de febrero sonará el himno de las Fallas, en esta ocasión con arreglos de Kike Soriano, que compuso el tema "We'll be back to fire" durante la pasada pandemia de covid para el que se inspiró, precisamente, en la partitura del maestro Serrano.

Los cantantes Lorena Calero y Gonzalo Manglano son dos voces reconocidas del panorama nacional e internacional. Lorena Calero (natural de Mislata) ha protagonizado títulos de teatro musical como Jesucristo Superstar, Jekyll & Hyde o Los Miserables, además de recorrer Latinoamérica como corista de la gira de Sabina y Serrat. El próximo día 23 hará una parada en sus representaciones del musical dirigido por Antonio Banderas, Gypsy, en la Gran Vía de Madrid, para participar en la Crida 2025 desde la terraza superior de las Torres. Le acompañará el tenor y compositor valenciano Gonzalo Manglano, integrante del cuarteto Melomans, reconocido con el Premio al Mejor espectáculo de Teatro Musical por su homenaje a Nino Bravo “Libre”. Manglano ha sido cantante en numerosas óperas, y ha participado en producciones de la Fura dels Baus.

A ambos se les sumarán 30 voces blancas de la Escolanía de la Virgen de la Basílica de los Desamparados, bajo la batuta del director Luis Garrido, que participan, por primera vez, en este gran pregón musical. Y también lo hará el grupo de folclore valenciano Les Folies de Carcaixent, con integrantes de más de una decena de pueblos afectados por las inundaciones del pasado octubre. Todos ellos recrearán un viaje en el tiempo a través de la historia de las Fallas y del arte. Darán vida a fotografías icónicas de la fiesta y a lienzos obra de los Pinazo. La actuación ofrecerá un número final de homenaje al 80 aniversario de la Ofrenda a la Virgen y al 140 aniversario del primer llibret de falla, obra de Bernat i Baldoví.

Ballet aéreo y la palabra de las Torres de los Serranos

La representación incluirá también la actuación de la compañía alicantina Sylphes Aerial Ballet, cuyas ocho integrantes sobrevolarán al público de la plaza con sus coreografías aéreas, en un desafío técnico y artístico diseñado específicamente para la Crida 2025. Este espectáculo se complementará conla voz de la galardonada actriz de doblaje valenciana Pilar Martínez, (participante trabajos tan mediáticos como "Respira" en Netflix o en la película 'La iaia i el forastero'), quien dará voz a las históricas Torres de Serranos, humanizando esta construcción medieval centenaria que es el escenario de la Crida. Las palabras de Pilar Martínez estarán inspiradas en el discurso que pronunció en 1958, tras la riada del ’57, el entonces mantenedor de la Fallera Mayor de València el periodista de Algemesí y entonces director del periódico Las Provincias, Martí Domínguez.

“Como veis, en un momento en el que está en auge la inteligencia artificial y en plena era digital, hemos querido apostar por un formato donde prime lo artesanal, el componente de las artes escénicas, lo teatral y lo artístico. Nombres y apellidos, guión, dirección escénica, musical y pirotecnia”, ha subrayado Santiago Ballester. Los minutos previos al inicio del espectáculo contarán con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal, desde las 19:00 horas. Los músicos y profesores de la formación ocuparán un lugar destacado integrado en la estructura de la tribuna principal e interpretarán los himnos oficiales. El acto concluirá con el disparo del tradicional castillo de fuegos artificiales, este año a cargo de la Pirotecnia Peñarroja.

Medidas de seguridad y seguimiento audiovisual

La Crida es un gran evento multitudinario e intergeneracional que, un año más, "se blinda al consumo de alcohol y a los comportamientos incívicos". Para ello, desde la Concejalía de Seguridad se ha diseñado un operativo especial que prevé la habilitación de puntos de entrada en los principales accesos a las Torres, con presencia de agentes de la Policía Local. El objetivo es que todo el colectivo fallero, de todas las edades, viva una experiencia festiva y amable en esta convocatoria que marca el inicio de la fiesta.

La Crida podrá seguirse en directo desde el portal de Junta Central Fallera www.tvfallas.com " y en su canal oficial de Instagram. También a través de la señal que ofrecerá la Radiotelevisión Valenciana, RTVV, al resto medios de comunicación.

Tras el espectáculo, que contará con efectos especiales de Pirotecnia Peñarroja ubicados en plataformas elevadas en la plaza de los Fueros, comenzará la parte protocolaria de la Crida con los discursos de las Falleras Mayores de València, Berta y Lucía, después de haber recibido las llaves de la ciudad de manos de la alcaldesa, Mª José Catalá. Finalizada la interpretación de los himnos y el castillo de fuegos artificiales, las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor ofrecerán sus ramos de flores a la Virgen de los Desamparados en la Basílica.