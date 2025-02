El PSPV advierte de que los cambios en el proyecto de Pérez Galdós ponen en riesgo 30 millones

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha alertado este lunes de que una misiva, fechada el 22 de noviembre pasado, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pone en cuestión por segunda vez que la decisión de la alcaldesa, Mª José Catalá, de mantener el túnel de Pérez Galdós cumpla con los requisitos mínimos fijados por Europa para recibir la financiación europea. Sanjuan, que ha comparecido junto a la concejala María Pérez en rueda de prensa para informar de esta nueva advertencia, ha subrayado que la carta alerta del serio riesgo de que el Ayuntamiento no solo tenga que devolver los 10 millones de las ayudas europeas sino, además, pagar una multa de 20 millones de euros.

"Estamos hablando de que las políticas procoche de Catalá han provocado que pasemos de recibir 10 millones de euros para eliminar el túnel a tener que devolver 30 millones solo para que los coches puedan ir más rápido. Ése es el nivel de irracionalidad de este gobierno, porque pagar para que en esta ciudad se respire peor aire no lo hace ningún alcalde de ninguna ciudad europea. Pero Catalá lo tiene muy claro: entre coche y vecino elige siempre coche", ha manifestado.

Unas declaraciones ante las que el equipo de gobierno ha reaccionado y apuntado que "las peticiones de ampliación de información son habituales entre los técnicos pero el PSOE está obsesionado en politizar documentos técnicos y amenazar constantemente con la devolución de millones de euros de fondos europeos cuando Ministerio no lo ha requerido". Este nuevo requerimiento del Ministerio se ha contestado desde el Ayuntamiento dando todas las explicaciones de forma amplia y detallada.

"Los técnicos del Consistorio trabajan constantemente para no perder ni un euro de subvención europea y en este proyecto de Pérez Galdós, los vecinos y peatones podrán, en esta primera fase, tener, por ejemplo, aceras más amplias", afirman desde el equipo de gobierno. Por ahora, añade el gobierno del PP, "el único que ha perdido 10 millones de euros de fondos europeos en el Cabañal fue el gobierno de PSOE y Compromis".

El responsable socialista, por su parte, ha hecho hincapié en que la situación con este proyecto “resume muy bien cuál es la involución que está sufriendo la ciudad en apenas un año y medio, desde que llegó María José Catalá”. En este sentido, ha afeado que el gobierno municipal esté achacando a la dana la paralización de todos los grandes proyectos de transformación urbana que dejaron preparados los socialistas desde Urbanismo. "Eso es absolutamente falso. La decisión de parar las transformaciones urbanas es una decisión política y consciente de Catalá antes de que se produjera la dana", ha destacado.

Por su parte, María Pérez ha recordado que esta carta es la segunda que envía el Ministerio de Movilidad alertando de las deficiencias del cambio de proyecto al no contemplar la eliminación del túnel. “El Ministerio ya ha dicho que no le valen las justificaciones del Ayuntamiento para mantener el túnel porque impide las comunicaciones transversales, no permite disponer de un carril exclusivo para los autobuses a lo largo de toda la avenida ni tampoco mantener las tres líneas de arbolado por la existencia, precisamente del túnel. Es decir, que el Ayuntamiento no solo ha decidido privar a los vecinos de vivir sin túnel sino que, además, pone en riesgo los fondos europeos”, ha apuntado.

La concejala ha señalado de que, además, el Ayuntamiento ha dado muestras de que no tiene “ninguna intención de eliminar el túnel porque, de querer hacerlo, habrían dado ya algún paso administrativo. Y no lo han hecho, tal y como nos han confirmado a preguntas del Grupo Municipal Socialista. Es decir, que no escuchan a los vecinos y vecinas, que quieren vivir sin la contaminación y el ruido que genera el túnel, y tampoco al Ministerio, que les está advirtiendo del riesgo de perder las ayudas europeas. Y todo porque Catalá no quiere rectificar para seguir priorizando el coche”, ha finalizado.

Zona de Bajas Emisiones

Sanjuan, sobre la Zona de Bajas Emisiones, ha lamentado que el concejal de Movilidad de Catalá haya decidido “mentir y manipular” siguiendo el camino del PP y Carlos Mazón. “Las alegaciones que habíamos planteado los socialistas contemplaban un punto para excepcionar de las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones a las rentas más bajas que el gobierno de Catalá ha rechazado. “Están queriendo utilizar a las rentas bajas como coartada y excusa para no aplicar las restricciones a las rentas más altas y porque no se atreve a decir que está a favor de que los coches contaminen y circulen por toda la ciudad sin límite. Podemos discutir de todo, pero no puede seguir mintiendo. Si está a favor del coche, que lo diga abiertamente. Pero luego no vale llorar cuando la llaman Mª Coché Catalá”, ha finalizado.