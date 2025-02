Vicente Martínez Mus: "La huerta no es un paisaje ni un jardín"

El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha defendido durante la visita a las obras del cañón peatonal que conectará la estación de la calle Alicante con la de Xàtiva, la modificación de la Ley de la Huerta que impulsa la Generalitat. "La modificación está pensada en los agricultores". "Quien no quiera ver la actividad agrícola como lo que es, una actividad económican la está condenando". "La huerta no es un jardín ni un paisaje es una actividad económica y para su supervivencia es necesario que los agricultores puedan tener capacidad de hacer lo necesario para mantener la rentabilidad de sus explotaciones y se puedan ganar la vida". "De lo contrario, no habrá huerta". "Quien lo quiera mantener como un jardín o un paisaje no va a conseguir que la huerta mejore, al revés, se seguirá abandonando la huerta".

Garantizar la rentabilidad

El conseller se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por las movilizaciones convocadas por Per l'Horta contra la modificación del texto legal, una de las normativas estrella del anterior gobierno del Botànic. Para los colectivos en defensa de la huerta, la norma desprotege un tercio de la huerta de València, favorece todo tipo de actividades terciarias «con carácter general» y elimina el plan de ayuda al sector agrario.

La reciente modificación de la Ley de l'Horta de València aprobada por el Consell, apuntan en Per l'Horta, es «un grave retroceso» en la gestión de la huerta y «pone en peligro la pervivencia de la actividad agraria, puesto que facilita la extensión de las actividades de turismo y ocio». En concreto, el nuevo texto de la ley afirma que «se suprimen los límites impuestos con carácter general en las plazas y aforo máximo de actividades terciarias autorizables», de forma que «se deja vía libre a cualquier actividad terciaria», en especial restauración y actividades turísticas.

El Consell aprobó el pasado 3 de febrero un nuevo decreto ley que modifica la ley de la huerta y el plan de acción territorial (PAT) de ordenación y dinamización de l’Horta de València para flexibilizar normas urbanísticas que faciliten la construcción de viviendas y dotaciones en zona de huerta degradada.

También elimina, como ha informado Levante-EMV, el carácter vinculante de los informes de paisaje, para «agilizar» la ejecución de infraestructuras, sobre todo hidráulicas, en l’Horta Sud, afectada por las barrancadas del 29 de octubre. Y suprime el Consell de l’Horta, el órgano de autogobierno de este paisaje agrario protegido desde 2018, además del plan de desarrollo agrario, el inventario de explotaciones agrarias profesionales y la transmisión de campos de cultivo.