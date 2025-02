Los afectados por la dana exigen participar en la reconstrucción: "No queremos ser espectadores"

Los vecinos de las poblaciones afectadas por la barrancada del 29 de octubre se han organizado en comités locales de emergencia y reconstrucción para seguir socorriendo a las personas golpeadas por la dana y exigir a las administraciones una mayor participación en las labores de reconstrucción. El comité de València, tercer municipio con más víctimas mortales –17 personas– ha celebrado esta tarde su primer acto, una concentración con rueda de prensa alternativa a la que había convocado el Ayuntamiento para dictar las conclusiones de su comisión de investigación.

Aunque el consistorio desconvocó ayer esta comisión alegando que le faltaba documentación de la CHJ, que finalmente ha llegado dentro de las 24 concedidas como “ultimátum”, los vecinos agrupados en el comité local, mayoritariamente de La Torre-Faitanar, han mantenido el plan de protesta y rueda de prensa en la plaza del Ayuntamiento. El portavoz del comité y la asociación de La Torre, Norman Ortells, ha leído un manifiesto con el que ha reivindicado la necesidad de poner en el centro cuatro conceptos: participación, transparencia, memoria y justicia.

Protesta del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción de Valencia / Francisco Calabuig

El primero de ellos, bandera del comité, busca que las administraciones sumen a las personas afectadas en el proceso de reconstrucción. Los vecinos piden mesas de diálogo para participar de las decisiones que les afectarán a medio y largo plazo, especialmente aquellas relacionadas con las obras públicas. “No queremos ser espectadores de nuestro futuro ni aceptar decisiones impuestas por administraciones alejadas de nuestra realidad. Queremos ser activos en las decisiones que se tomen. Somos quienes mejor conocemos el territorio”, ha leído Ortells.

Ni un respiro en cuatro meses

En relación a la transparencia el portavoz del comité ha afeado que los vecinos, en un contexto de territorios destruidos, vidas truncadas, deudas en aumentos, burocracia asfixiante y gente que sigue dependiendo de la solidaridad para comer cada día, los responsables políticos han generado “un clima de tensión, mentira y manipulación”. Hay muchas preguntas y ninguna respuesta, ha dicho Ortells, “todo lo contrario: un espectáculo a fin de no aceptar las responsabilidades políticas que tenían y tienen”, ha lamentado el vecino de La Torre sobre un combate entre administraciones que, cuatro meses después de la dana, está más vivo que nunca.

Asimismo, los vecinos han pedido memoria y justicia para las 17 personas que fallecieron en València en agónicas circunstancias, siendo la capital el tercer municipio con más víctimas de las 227 contabilizadas en la peor gota fría de la historia de la Comunitat Valenciana. “Nos merecemos saber qué se está haciendo y qué se va a hacer. Nos merecemos una respuesta a la altura de las circunstancias”, ha exigido.

Finalmente, preguntado por la comisión aplazada, Ortells ha dicho que las asociaciones vecinales de las pedanías no han podido participar porque se les ha vetado y ha criticado que “Catalá no haya dado la cara”. En contraposición, ha reclamado a los vecinos de los municipios afectados que se involucren en los comités locales para remar hacia una reconstrucción diseñada “por el pueblo y para el pueblo”.

"La gestión de Catalá fue negligente"

La rueda de prensa ha contado con el respaldo de Papi Robles y Borja Sanjuán, líderes de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València. La valencianista ha manifestado que “la gestión de Mazón es negligente, pero la de Catalá no lo es menos”. “Ella debe pensar que lo hizo todo bien y que no tiene que relatar minuto a minuto lo que hizo en una noche en la que murieron 17 personas en la ciudad de València. Los protocolos son claros y quienes fallaron fueron los dirigentes que no dieron las órdenes como tocaba y se desentendieron. La alcaldesa estuvo hasta las 21 horas tranquila y en los documentos enseñados es más que negligente su gestión: montaron un Puesto de Mando Avanzado encima el río Turia cuando el jefe de Bomberos dijo explícitamente que había riesgo de desbordamiento, mientras que los efectivos de la Policía Local no se organizaron hasta cuatro días más tarde”.

Francisco Calabuig

"¿Por qué no se cumplió el Plan de Inundaciones?"

Por su parte, Sanjuán ha reprochado a la alcaldesa que no se “atreva” a dar explicaciones y que se mantenga “dentro de un ayuntamiento cerrado a cal y canto y rodeado de policía”. “Nadie niega la negligencia de Mazón, pero tampoco nadie ha aclarado por qué el día 29 el Ayuntamiento no cumplió con su Plan de Inundaciones y nadie ha aclarado por qué Catalá se fue a aplaudir a Carlos Mazón. Ellos creen que pueden escapar de esto como pensaron que podían escapar del accidente de metro y yo les auguro el mismo final”, ha pronosticado el socialista.