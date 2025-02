Catalá acusa al Gobierno de "hacerle chantaje a València" al impedirle concurrir a fondos europeos

La alcaldesa de València María José Catalá ha cargado hoy contra el Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda porque según su lectura de la orden emitida por el Ministerio la nueva convocatoria para concurrir a fondos europeos EDIL-los conocidos antes como fondos Edusi-, ha denunciado la alcaldesa, "impide que los municipios afectados por la dana puedan concurrir a otros fondos europeos," que no sean los dedicados a la riada. Según Catalá, "la parte exclusiva para los fondos dana incluida en la orden del Ministerio, nos prohíbe a los municipios -afectados por la tragedia- que optemos a los fondos dana, nos prohíbe presentarnos a los otros fondos, a los fondos EDIL (los antiguos Edusi)". Por ello, ha reclamado la alcaldesa de València que "podamos concurrir con proyectos" a esta otra línea de financiación "porque gran parte del territorio de València no está afectado por la dana y merece también que la tercera ciudad pueda "plantear proyectos de financiación europea".

Respecto a este asunto, el 30 de diciembre de 2024, el Gabinete de Prensa del Ministerio de Hacienda ya emitió un comunicado en el que explicaba cómo se iban a distribuir estas ayudas. Por una parte, explicaban fuentes del Ministerio de Hacienda, "se lanza la convocatoria de ayudas Feder para el desarrollo sostenible de Entidades Locales" y por otro, se habilitaba "para reprogramar estas subvenciones a los municipios afectados por la dana". Estas ayudas de los antiguos Edusi, que reciben el nombre de Plan EDIL, "se repartirán en concurrencia competitiva y contarán con una dotación superior a 1.700 millones de euros (+34%) para el fomento de la inversión local desde una triple perspectiva medioambiental, económica y social". "El elemento clave serán los Planes de Actuación Integrados que presentará cada Entidad Local detallando qué actuaciones quiere llevar a cabo, en qué cuantía, de qué manera se integran unas y otras y qué impacto transformador van a propiciar", explicaban fuentes ministeriales.

Las solicitudes se podrán presentar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado hasta el día 28 de febrero de 2025. Al mismo tiempo, "se ha publicado una modificación de la Orden de Bases reguladoras de las ayudas para habilitar una futura convocatoria específica a favor de las Entidades Locales de la Comunitat Valenciana afectadas por la DANA y atender las necesidades de reconstrucción y mitigación de los daños ocasionados con mayores tasas de cofinanciación europea".

"Me parece un chantaje, una discriminación..."

"Me parece un chantaje, me parece una discriminación, ... no es una decisión de la Comisión Europea es una decisión del Gobierno de España", ha denunciado. Además, Catalá ha dicho que ha remitido una carta a la ministra de Hacienda mostrándole "esta queja", "esta reclamación", y ha lamentado: "no he recibido ninguna contestación a la carta que remití a la ministra". Por ello, Catalá ha pedido a la ministra María Jesús Montero: "Que se replantee esta situación y que reflexionen sobre esta circunstancia porque seguramente solo afecte a València, la tercera capital de España, el Cap i Casal, y la capital de la provincia de València". "Exigimos que el Gobierno no discrimine a los valencianos de barrios como Orriols, Abastos, Torrefiel o Campanar; a los que se deja fuera de la financiación europea, por el simple hecho de presentarnos a los fondos Dana, a los que nos presentaremos evidentemente para conseguir fondos para la reconstrucción de las pedanías" maltratadas por la riada.

Financiación europea de hasta el 95% para los municipios de la Dana

Por otro lado, la modificación introducida en la Orden de bases del Ministerio de Hacienda "prevé una próxima reprogramación del Programa plurirregional Feder, con el fin de asignar recursos adicionales a un objetivo específico de reconstrucción y articular posteriormente una convocatoria específica favor de las Entidades Locales afectadas para la reactivación de las infraestructuras, servicios y bienes públicos que hayan resultado dañados".

Estos recursos específicos "serán asignados a la ejecución de Planes de Actuación Integrados para la Reconstrucción, que incluirán un diagnóstico de la afección de la Dana en las áreas urbanas, así como de la identificación de las necesidades de reconstrucción, reactivación y desarrollo, de acuerdo con el potencial de la zona y desde la perspectiva integrada que reclama la Unión Europa y la Agenda Urbana Española".

Podrán ser beneficiarias de esta senda financiera FEDER las Entidades Locales de la Comunitat Valenciana afectadas por la dana. "La ayuda concedida a través de esta convocatoria específica podrá beneficiarse de unas tasas de cofinanciación de la UE de hasta el 95%, en los términos del Reglamento europeo Restore, que tiene como objetivo dar una mejor respuesta y apoyo a la reconstrucción de regiones que han sufrido catástrofes naturales". señalaban fuentes ministeriales en un comunicado.