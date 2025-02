Compromís cree que las obras del Nou Mestalla no han empezado: "Ha sido un engaño"

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha afirmado que la alcaldesa de València, María José Catalá y Peter Lim están engañando a los aficionados del València CF y a la ciudad en general porque en realidad no han reanudado ninguna obra en el Nou Mestalla. Desde Compromís afirman que Lim estaría incumpliendo la licencia que le concedió Catalá, aunque haya puesto un operario con una carretilla que traslada arena de un lugar a otro.

Robles ha sido muy crítica con la situación. “Cualquiera puede entender que esto no es reanudar la obra de un estadio”, ha destacado. “Lo que estamos viendo en el Nou Mestalla es una burla, Lim está cometiendo un fraude y la alcaldesa Catalá, que es quien debería estar vigilando que no engañen a la ciudad, está haciendo todo lo contrario, tendiendo una alfombra roja a los propietarios del València CF para que hagan negocio a costa de todos y todas”, ha argumentado.

Connivencia con Vox

Desde Compromís denuncian que Catalá, con la connivencia de los concejales de Vox, sigue en silencio, evitando reconocer lo evidente: enviar a un obrero no es reanudar unas obras. Catalá no solo permite que Lim engañe a la ciudad, sino que lo ayuda con su silencio.

“Catalá no solo mira para otro lado mientras el Nou Mestalla sigue en un estado lamentable, sino que además está protegiendo los intereses de un millonario por encima de los de la ciudad”

“Catalá no solo mira para otro lado mientras el Nou Mestalla sigue en un estado lamentable, sino que además está protegiendo los intereses de un millonario por encima de los de la ciudad”, ha criticado Robles. “Aún no ha dicho por qué ha aceptado un proyecto de ejecución que no es tal”, ha recordado. “¿Qué pacto tienen?”, se ha preguntado.

Inicio de las obras en el Nou Mestalla. / Miguel Ángel Montesinos

“A esto se suma que aún no sabemos nada de una auditoría imposible porque debe hacerse con un proyecto que ya se sabe que no es el definitivo, que no menciona nada del convenio que debe defender los intereses e inversiones de la ciudad, y que el València aún no ha ingresado el dinero del polideportivo que debe a Benicalap, ni siquiera ha resuelto las deficiencias del proyecto”, ha añadido.

La portavoz ha añadido que “es inadmisible que el gobierno municipal facilite este despropósito en lugar de defender los derechos de la afición y de los valencianos”. Desde la coalición exigen a Catalá que se pronuncie y diga si piensa que Lim ha reanudado las obras y si el proyecto de ejecución con el que le ha concedido la licencia no se va a modificar.