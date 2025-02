Compromís y PSPV critican la "farsa" de la comisión de la dana en València y piden a Catalá que dé la cara

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València (Compromís y PSPV) no han tardado en reaccionar a las conclusiones de la comisión de estudio y reconstrucción de la dana de Valènciade las que este jueves han dado cuenta en rueda de prensa el portavoz del Gobierno y concejal de Protección Ciudadana, Juan Carlos Caballero, y la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Mª José Ferrer San Segundo. Vistas las conclusiones de la comisión de la dana del gobierno de PP y Vox "se confirma que todo ha sido una farsa", ha declarado la portavoz de Compromís, Papi Robles. Ha sido una comisión "fake" cuyo único objetivo era esconder la "nefasta gestión" del gobierno de Mª José Catalá.

Ni Compromís ni el PSPV han asistido a las sesiones de la comisión de estudio, que ellos impulsaron, por las "imposiciones" de la alcaldesa en el plan de trabajo, donde se esquivaron las comparecencias de políticos centrándose solo en las comparecencias técnicas y de expertos.

"Tras las comparecencias y documentación a las que, pese a la censura, hemos tenido acceso ya tenemos indicios y pruebas para aportar a la investigación de la dana". En la comisión queda "acreditada la negligente gestión del ayuntamiento" en la catástrofe. La alcaldesa ha dedicado más tiempo a esconderse ella e intentar salvar a Mazón que en defender los intereses de los valencianos". Sabemos que el president Carlos Mazón en las horas clave "estaba en el Ventorro", pero es que "en las horas claves la alcaldesa no se reunió el Cecopal porque estaba desaparecida del mapa". "No sabemos cómo se afrontó la emergencia y se gestionó la tragedia entre las 18 y las 20 de la tarde del 29 de octubre en el ayuntamiento de València", asegura Papi Robles

La portavoz de Compromís asegura que hay muchas interrogantes por responder como "dónde estaban los policías y bomberos de València en las primeras 72 horas de la catástrofe. Por qué no se movilizaron todos los efectivos locales". "Catalá debe dar la cara y dejar de esconderse", ha dicho la portavoz de la coalición valencianista. También ha cuestionado Robles que no se utilizase la megafonía y los sistemas de alerta en València donde se registraron 17 víctimas mortales. Robles ha avanzado que estudiarán el documento de conclusiones y se pronunciarán al respecto y aportarán la documentación a la causa judicial de la dana que se lleva a cabo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja. "La gestión de Catalá no es tan soez como la de Mazón pero igual de negligente".

Borja Sanjuán, portavoz socialista / GMS

"Ha sido una comisión que no ha servido para nada. La prueba es que Catalá no ha comparecido para presentar las conclusiones", ha destacado Robles.

Nueva comparecencia en el pleno

El portavoz socialista, Borja Sanjuán, por su parte, ha anunciado que en el próximo pleno volverán a pedir la comparecencia de la alcaldesa, para que "de la cara" porque, ha recordado, València "es la tercera ciudad con más víctimas mortales". Sanjuán ha criticado la ausencia de Catalá en la falsa comisión de investigación convocada el mismo día que la alcaldesa ha tenido que ir a votar a las Corts para que Carlos Mazón siga en la Generalitat. Esta comisión "replica" lo que hizo el PP con el accidente del metro, esto es, "negar y mentir para tratar de tapar a los auténticos responsables" ha asegurado Sanjuán. "Catalá no solo es cómplice de Mazón sino que evita comparecer y dar explicaciones". El portavoz socialista asegura que Catalá debe "decir que Mazón se tiene que ir y si no lo hace lo que tiene que hacer es irse ella".