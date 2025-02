Una grieta en la cornisa de la Basílica obliga a montar andamios a pocos días de las Fallas

La Basílica de la Mare de Deu, en obras a pocos días de la "crida", uno de los actos que dan inicio a las Fallas. La aparición de una grieta en la cornisa ha obligado a instalar andamios en la fachada del templo mariano recayente a la plaza de la Virgen y a cortar el pasaje Emilio Aparicio Olmos, uno de los accesos principales a la plaza de la Virgen durante multitudinaria la Ofrenda de Fallas.

El montaje y restauración de la cornisa se hará en tiempo récord, según informaron fuentes del Arzobispado de València. El andamio "se está poniendo para reparar una grieta que hay en la cornisa y que urge su reparación", apuntan fuentes del Cabildo. La intervención "era urgente" para evitar la caída de cascotes a la calle en uno de los entornos monumentales más visitados y cara a la celebración de las fallas. "Pero no hemos podido actuar y empezar hasta que no hemos tenido todas las licencias". Esta intervención no afecta al interior de la basílica y se enmarca dentro de un plan integral de restauración y cuidado de todo el exterior de la basílica, añaden las mismas fuentes.

El acceso a la plaza se desbloqueará antes de la Ofrenda

Las obras con todo no se solaparán con los actos centrales de las fallas ya que está previsto que acaben antes del 14 de marzo. "Para la Ofrenda no afectará", aseguran en el Cabildo.

La cubierta de la Basílica soporta desde hace 13 años el peso del toldo que el Ayuntamiento de València instaló para proteger la plaza del sol en grandes celebraciones. Un parasol de grandes dimensiones, mecanizado, que sustituyó al anterior y que nunca ha llegado a utilizarse. Los vecinos del edificio situado frente a la Basílica donde se deben instalar los anclajes de los cables de acero del nuevo toldo se opusieron a su instalación. Nadie sabe con certeza en qué condiciones se encuentra el toldo tras más de una década plegado.