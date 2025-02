Compromís pide crear una comisión municipal para acordar la regulación de los apartamentos turísticos

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha denunciado la opacidad con la que la alcaldesa del PP está tratando un tema “primordial que marcará el futuro de la ciudad”. En concreto, los valencianistas lamentan que la alcaldesa María José Catalá se niegue a hablar con los grupos municipales sobre la modificación de las normas urbanísticas que está preparando y que deben regular los apartamentos turísticos. "Se trata de una cuestión de ciudad que debería integrar al máximo todas las voces, desde las entidades vecinales, el sector empresarial, expertos, universidades y los representantes de todos los grupos, más allá del color político".

Ahora bien, como señala la portavoz valencianista, "Catalá ha cerrado al Ayuntamiento a la participación y al diálogo. Hemos propuesto la creación de una comisión no permanente para que tengan cabida todas las visiones y poder llegar a consensos pero, una vez más, el gobierno del PP y Vox ha preferido no responder”. Papi Robles ha recordado que de las cerca de 4.000 denuncias vecinales que Compromís ha registrado en el Ayuntamiento sobre apartamentos turísticos ilegales, la alcaldesa sólo ha actuado sobre un 1,5% de ellas.

Compromís considera que Catalá hace todo lo contrario a lo que piden los vecinos: "barra libre para el turismo masivo" y alerta de que "estamos ante una regulación que es una cortina de humo". "No sólo no resuelve el problema existente con los apartamentos turísticos", insisten, "sino que lo extiende a toda la ciudad. Es la regulación más permisiva posible y provocará la proliferación de miles de nuevos apartamentos turísticos". Según explica Papi Robles, en tres de cada cuatro barrios de la ciudad se permitirá seguir abriendo este tipo de alojamiento, puesto que todavía no superan el umbral del 2%. Esto supondrá dar vía libre a 3.210 nuevos pisos turísticos en València, un aumento del 44% sobre los existentes según el INE. Además, "en los barrios en los que ya se supera este porcentaje, se perpetúa el problema sin aportar ninguna solución".

Frente a ello, Compromís apuesta por una València sostenible, por una economía diversificada y por poner la vivienda y la calidad de vida de la ciudadanía por delante de los beneficios de unos pocos. La portavoz Papi Robles considera el turismo "un activo económico importante, pero lo que no podemos permitir es que sea la única vía de crecimiento de la ciudad, expulsando a los valencianos y valencianas de sus barrios".