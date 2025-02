'Dejeim', 'sin dua' y 'la llegá': El caloret faller de Rita Barberá en la Crida cumple diez años

Fue un motivo de polémica y de las agrias. Y puede decirse que fue uno de los empujones letales que acabaron por precipitar, pocos meses después, el cambio en el gobierno municipal. Pero con el paso del tiempo también se convirtió en un icono pop. Diez años después, son premonitorias las palabras de la propia Rita Barberá al día siguiente: «no me negareis que me corresponde la paternidad de una palabra nueva».

No es la Crida de las Fallas 2015. Tampoco la de Estefanía López. Ni siquiera la última Crida de Rita Barberá. Es la Crida del Caloret. De la que se cumple ahora una década. Diez años y un día.

Es el pregón de las Fallas un festejo en el que siempre pasa algo. Cuando no se incendia una palmera (como el año pasado), surge una mano sujetando el micrófono de la fallera mayor, o una lluvia de fuego cae sobre el público; o se olvida llevar las llaves de la ciudad, o se convierte en un protestódromo, o se acuñan frases ingeniosas («la mejor extraescolar», «de mayor quiero ser fallera», «ser fallero es hacer historia»). Pero nunca como aquel 22 de febrero.

Barberá tomó el micrófono. Ya en los años anteriores estaba en debate la excesiva duración de lo que no debe ser mas que un texto introductorio. Y allí, rodeada de su corporación municipal -apenas queda alguien de aquella época en la Casa de la Vila- y del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, pronunció una serie de subordinadas que quedaron para la historia. «Vos anime a que diexem, dejeim pasar, el fred del verano, el fred de l’hivern, y boquem, busquem, el caloret, el caloret faller, el caloret sin dua, del foc i la flama, el caloret de la primavera, el caloret faller, el caloret de la llum, el caloret de la ilusió, tenim que buscar la llegà de, la arrivada de la festa fallera». Una amalgama gramatical en la que, más allá de los «palabros» en un insólito valenciano, la propia estructura (¿Frío del verano?) era chirriante.

Para entonces, las redes sociales ya estaban plenamente consolidadas y se convirtió en un discurso viral, mientras la oposición -municipal y autonómica- cargaba de forma despiadada contra la entonces primer edil.

Las disculpas del día después

«Me siento profundamente disgustada de mi intervención en la Crida. Seguramente yo soy la que más. Todo el mundo no tiene un día bueno y a mi me tocó en un día tremendamente importante para el mundo fallero. Lo lamento profundamente» dijo al día siguiente. ¿Y el motivo aducido? «Que me quedé en blanco. Me había trabajado un texto, quizá demasiado encorsetado, y entré en una espiral. Pido disculpas al mundo fallero, a mis compañeros y agradezco las manifestaciones de comprensión que he recibido».

En los primeros días de marzo, con los primeros disparos, miembros del equipo de gobierno quisieron utilizar la psicología inversa y aparecieron en el balcón con chapas haciendo apología del Caloret. Rita Barberá ordenó la retirada inmediata de la ocurrencia.

¿Causó ese desafortunado discurso el final de una etapa en el gobierno municipal? No hay aritméticas demoscópicas aplicadas para ello. Pero a estas alturas nadie discute que no ayudó lo más mínimo.

El discurso tuvo un recorrido político intenso, pero también se convirtió en un icono de la cultura urbana. Tanto, como que apenas unas horas después de la noche de Crida ya aparecían tazas rotuladas con las siete letras más famosas del año. «El Hormiguero» intentó viralizar un rap. Pero fue Iván Lagarto quien dio con la tecla en menos de 24 horas. Su «Caloret» alcanzó la condición de hit y se convirtió inmediatamente en el tema más pinchado y bailado de esas mismas fallas. A día de hoy acumula 3,2 millones de visualizaciones en youtube.

Desde entonces, tanto los años de Joan Ribó como el primero de María José Catalá, la intervención del primer edil de turno es más discreta. Para evitar disgustos.