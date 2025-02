El ayuntamiento aprueba la Zona de Bajas Emisiones de València con el rechazo en bloque de la oposición

El gobierno municipal de PP y Vox ha sacado adelante la Zona de Bajas Emisiones de València con los votos en contra de la oposición (16 de los 33 totales), que no comparte el fondo de una ordenanza planteada como propuesta de mínimos para salvar los fondos europeos.

La sociliasta María Pérez ha iniciado el debate rechazando precisamente el espíritu de la norma, al considerar que la nueva ZBE no responde a unos objetivos para mejorar la calidad del aire ni salvaguardar la salud de los valencianos y valencianas. Pérez ha señalado que la propia norma reconoce que se incumplirán los parámetros exigidos por Europa en algunos barrios como l’Olivereta, y ha lamentado que el debate sobre la protección de la ciudad frente a los coches contaminantes se haya abordado desde las restricciones o incomodidades que la norma plantea a los conductores.

Pérez ha explicado que hace 10 días los Premios Jaume I concedieron un galardón a una persona que ha estudiado la relación de la contaminación con la salud de la población, y ha lamentado que por una lado se reconozca públicamente ese impacto y por otro se saque adelante una normativa vacía de contenido. En este sentido, la socialista ha reprochado al gobierno que no extienda la medida anticontaminación a todos los barrios de la ciudad –regula de rondas hacia dentro y deja fuera los del frente marítimo y barrios del sur como San Isidro o San Marcelino–, y a su vez ha lamentado que el concejal Carbonell “utilice a las rentas bajas como excusa de su inacción”. Exime las etiquetas A, ha dicho, pero elude contemplar criterios como el IPREM que serían más ajustados a dichas rentas.

Por su parte, el anterior concejal de Movilidad y actual edil de Compromís, Giuseppe Grezzi, ha calificado a la alcaldesa de “incompetente” haciendo un paralelismo de su gestión en la dana y la aprobación de una Zona de Bajas Emisiones que, a su juicio, no tiene ninguna intención de reducir los coches ni la contaminación, esto es, de evitar muertes por la mala calidad del aire. Asimismo, Grezzi ha tildado al gobierno municipal de PP y Vox de sectario por no admitir una sola de las alegaciones presentadas, y también ha considerado clasistas el hecho de que el perímetro deje fuera los barrios periféricos. Según ha pronosticado el valencianista, Malvarrosa, Cabanyal o San Marcelino terminarán convertidos en el aparcamiento de la ferralla de toda València. “La gente de esos barrios no tiene derecho a respirar mejor?”, se ha preguntado.

Finalmente, el concejal del PP Jesús Carbonell ha defendido el ámbito de actuación y los plazos de aplicación. El edil ha explicado que la ZBE de la capital del Turia abarcará 27,8 kilómetros cuadrados, mucho más de lo que contemplan otras áreas de actuación en ciudades como Palma, San Sebastián o Bilbao, todas igual o menor a 2 kilómetros de restricciones. En cuanto a las alegaciones, Carbonell ha rechazado la propuesta de limitar la circulación de los coches con etiqueta B, pues estos suponen el 53% de los vehículos de la ciudad y el área metropolitana, con lo que la medida resultaría desproporcionada.

Respecto a su propuesta de mínimos, el político del PP ha comparado esta ordenanza con la de Movilidad esgrimiendo que conviene no excederse en las limitaciones impuestas con tal de no exponerse a futuros varapalos del TSJ. Por último, en lo relativo al “efecto frontera” el delegado de Movilidad ha contestado que València no puede ser un muro para otras poblaciones limítrofes como Burjassot o Alboraia, con lo que procede plantear como perímetro las rondas perfectamente delimitadas y visibles para la población.

El borrador aprobado tras las alegaciones de los grupos pasa ahora a exposición pública y posteriormente se aprobará en sesión plenaria.

Implantación progresiva

La ZBE se implantará de forma progresiva y afectará a turismos, motocicletas y ciclomotores con la etiqueta A, según el catálogo de distintivos medioambientales de la DGT, salvo algunas excepciones. Quedarán excluidos de las restricciones los vehículos asociados a actividades económicas (pymes, autónomos...), con el fin de proteger los intereses económicos y sociales de la ciudad.

Desde la entrada en vigor de la norma hasta el 30 de noviembre de 2025 se pondrá en marcha una fase informativa donde se dará preaviso a los vehículos afectados por las restricciones. El 1 de diciembre de 2025 se iniciará la fase sancionadora que afectará a los vehículos más contaminantes registrados fuera de la provincia de València, que se mantendrá durante el año 2026. El 1 de enero de 2027 se ampliará la fase sancionadora a los registrados en la provincia de València excluyendo a aquellos matriculados en la ciudad de València. Finalmente, el 1 de enero de 2028 se hará extensible a cualquier vehículo que entre en el municipio.

Además, se aplicará una moratoria en el inicio del régimen sancionador, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, a los vehículos más contaminantes registrados en los municipios recogidos en el Anexo del Decreto 164/2024, de 4 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y del procedimiento de concesión directa de ayudas urgentes a los municipios afectados por los daños producidos por el temporal de viento y lluvias iniciado en la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024; y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, a los vehículos más contaminantes registrados en las pedanías del municipio de València recogidas en el Anexo del indicado Decreto.

Para la implantación de las ZBE se están instalando, de manera progresiva, hasta 278 cámaras de acceso en 68 puntos de control, que verificarán los permisos de acceso mediante la lectura automática de matrículas, así como cartelería informativa a lo largo del perímetro.