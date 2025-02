La división entre los grupos políticos frustra por segundo año la moción de apoyo al 8-M en València

La historia se repite. Los grupos de la izquierda y el gobierno de PP no han alcanzado un acuerdo en el pleno del Ayuntamiento de València para aprobar de manera conjunta una moción de apoyo al Día Internacional de la Mujer. Ninguna de las dos mociones que se han llevado al pleno de este martes en apoyo del Día de la Mujer ha salido adelante, como ya ocurrió el año pasado. La primera la presentaba el PP que ha planteado la adhesión a la moción de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha sido rechazada por Vox y los grupos de izquierdas. Es una propuesta "genérica y vacía de contenido", han apuntado Compromís y PSPV. La otra moción en apoyo al 8-M la impulsaba el PSPV, y tampoco ha salido adelante al votar en contra Vox y PP.

La concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, ha hecho una defensa de la celebración del 8-M y asegurado que "la igualdad no tiene bandera, ni entiende de ideologías, es de todas las mujeres", al tiemo que ha apelado al apoyo de todos los grupos para sacar adelante por unanimidad la moción de adhesión a la declaración de la Federación de Municipios y Provincias. Torrado ha enumerado las medidas que se han llevado a cabo en estos dos años de gobierno de PP y Vox para fomentar la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad como la inyección de 360.000 euros para financiar las escuelas matineras y el aumento las becas de comedor, que llegan a más de 6.600 familias, "para abordar la desigualdad en la conciliación" .

La concejala del PSPV Nuria Llopis ha replicado por su parte que la moción del PP está “vacía de contenido y es generalista” frente a la suya que habla de políticas municipales. Llopis ha instado al PP a recuperar las politícas de empleo con perspectiva de género que sus socios de gobierno de Vox, con competencias en Empleo y en València Activa, eliminaron. Es su gobierno el que ha permitido eliminar políticas de empleo de apoyo a la mujer, y ha permitido que un condenado por maltrato se colara en unos premios literarios que las pancartas del 8M se retiren de la fachada del ayuntamiento". "Le tendemos la mano para que se desmarque de sus socios de gobierno y votemos no como partidos políticos sino como mujeres", ha destacado Llopis.

La concejala de Compromis Lucía Beamud, en línea con la edila socialista, ha reprochado al PP que llevase al pleno una "moción de corta y pega que no dice nada ni propone nada", al tiempo que ha señalado "los retrocesos en materia de igualdad en sus dos años de gobierno”. "En vez de hacer talleres para fomentar la igualdad entre los adolecestente tenemos a un concejal organizando conferencias antiabortistas", en alusión a José Gosálbez. También ha citado Beamud los Jaume I donde este año "no se ha reconocido a ninguna mujer y el ayuntamiento no ha hecho nada a pesar de que el ayuntamiento patrocina". "Hemos presentado muchas medidas, más de 50, para avanzar en las políticas de igualdad. Y han votado en contra. Gobiernan con los extremistas y negacionistas", ha declarado Beamud.

Vox defiende el Día de las Personas

El portavoz de Vox, Juanma Badenas, ya avanzó en declaraciones antes del pleno que votaría en contra de las mociones. “Pensamos que a todas las personas se las tienen que tratar con igualdad”. Hay que celebrar el “Día de las Personas”, dijo Badenas. “Se nos tiene que medir por mérito y capacidad, sin discriminación positiva ni negativa”, abundó en su discurso el líder del partido ultraconservador.

Torrado, por su parte, ha recordado a la izquierda los casos de acoso de miembros de Sumar o del PSOE, como Íñigo Errejón y José Luis Ábalos, al tiempo que ha vuelto a apelar a la unanimidad y recordado que no hay pancartas del 8M porque hace años se decidió desterrar el plástico del balcón y trasladar las reivindicaciones a los mupis de la plaza del Ayuntamiento. Badenas también ha reprochado a la izquierda las agresiones sexuales a compañeras de partido y la modificación de la ley en beneficio de personas que pueden agredir sexualmente.

El PP ha informado tras el debate que el gobierno municipal aprobará en la Junta de Gobierno Municipal esta misma semana la declaración institucional de la FEMP.