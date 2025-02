La petición de dimisión de Mazón llega al pleno de València y Catalá aboga por la reconstrucción y un nuevo plan sur

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha abogado en el pleno celebrado este martes "por un nuevo plan sur". Lo ha hecho en el debate de aprobación del dictamen, por despacho extraordinario, de la comisión de estudio y reconstrucción de la dana. Catalá ha apuntado que "de la dana no hay que sacar rédito político, sino aprender qué infraestructuras necesita la ciudad" para hacer frente a futuras riadas. Catalá ha agradecido la participación de todos los intervinientes, 40 técnicos y expertos, en la comisión, de la que se desmarcaron los grupos de la oposición por las "imposiciones" en el plan de trabajo del PP. "Hagamos un nuevo plan sur y protejamos a la población", ha propuesto la alcaldesa. "Hace 60 años esta corporación supo hacerlo y hay que retomar ese trabajo". La alcaldesa ha defendido la actuación del ayuntamiento el 29-O y ha instado a los grupos de la oposición a revisar el documento de conclusiones para encontrar respuestas.

El documento de conclusiones de la comisión no permanente de recuperación de las zonas afectadas por la dana en la ciudad de Valencia, que recoge las recomendaciones realizadas por expertos y técnicos con más de cien propuestas, servirá "para acelerar la reconstrucción y mejorar la prevención de futuras situaciones de emergencia", apunta el gobierno de Catalá. El dictamen "es ya el primer gran estudio realizado sobre la dana, con la participación de 40 expertos y técnicos, que servirá ya para implementar medidas que aceleren la reconstrucción, pero sobre todo para prevenir y actuar en situaciones de emergencia futuras", apuntan fuentes municipales.

Entre las medidas se incluyen mejorar la formación de la población, especialmente a los colectivos más vulnerables, para saber cómo actuar en caso de situaciones de emergencia ha sido una de las propuestas que más han coincidido los expertos y técnicos desde el jefe de Bomberos y el de Policía Local hasta catedráticos especialistas, asociaciones de vecinos o colectivos sociales.

De esto no se saca rédito político se construye ciudad"

La dimisión de Mazón

Antes de la aprobación del dictamen ha habido un bronco debate a cuenta de la petición de dimisión del president Carlos Mazón por parte de Compromís. En este debate, el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha asegurado la oposición "tan lamentable que tiene esta ciudad por chapotear en el fango de la crispación". Caballero ha reprochado a la oposición que se desentendiera de la comisión de reconstrucción de la dana. Una comisión, ha añadido, de la que también se han borrado la Confederación Hidrográfica del Júcar y Aemet, que "han sido vetados por el Gobierno". Siguen sin respuesta preguntas como la ausencia de aviso por parte de la CHJ, ha apuntado Caballero que también ha recriminado al PSPV la derogación del plan hidrológico nacional que incluía obras hidráulicas que hubieran evitado la magnitud de la catástrofe como ha ocurrido con la Ley de la Huerta del gobierno del Botànic que frenó las infraestructuras hidráulicas en el barranco del Poyo.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, por su parte, ha asegurado que "lo mejor que puede pasarle a la ciudad ante futuras riadas es que no gobierne el PP". "La ciudadanía quiere respuestas de por qué no estaban allí cuando la jueza de Catarroja ya ha dicho que las muertes eran evitables". El portavoz socialista ha pedido al PP y a Catalá que aclare "si está con Mazón o con los valencianos". "Una negligencia que ha costado más de 200 vidas no puede quedar impune". "Nosotros no vamos a pasar a la historia por la dana, los que van a tener que agachar la cabeza serán ustedes".