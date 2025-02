El Complejo La Petxina reabrirá el 1 de mayo pero sin la piscina

Los representantes de la Asociación Vecinal de La Petxina han informado que el pasado día 13, la entidad se reunió por segunda vez con la Fundación Deportiva Municipal. "Esta se ha comprometido a reanudar las actividades en seco del Complejo Municipal de la Petxina el próximo 1 de mayo". No obstante, señalan estas fuentes municipales, "mantendrá cerrada la piscina hasta la realización de unas obras para las que todavía no ha redactado el proyecto, por lo que la asociación reivindica la reapertura de la misma hasta el comienzo de las obras". "La FDM se ha negado a entregar a los vecinos el informe técnico que avala el cierre", indican estas fuentes.

Por parte de la Fundación Deportiva Municipal de València, añaden los vecinos, estaban presentes: María de los Ángeles Vidal, directora gerente; José Manuel Brotons, jefe del servicio deportivo; y Juan Figueres, jefe de mantenimiento de las instalaciones.

Esta reunión se produjo "con motivo de la reivindicación vecinal de la reapertura del Complejo Deportivo de la Petxina, cerrado en octubre de 2024 por obras en la cubierta de la piscina". Aunque en la sala fitness no se realizó ningún tipo de obra, "la Federación de Natación, concesionaria del complejo, trasladó todas las actividades del complejo al nuevo Complejo Polideportivo Nou Moles, fuera del barrio". Desde entonces, "se recogieron firmas para pedir la reapertura de las actividades no relacionadas con la piscina. Las obras de la cubierta ya han sido finalizadas pero su actividad no se ha recuperado", añaden fuentes vecinales.

Dentro de este contexto, se produjo una primera reunión con la Fundación Deportiva Municipal el pasado 13 de enero, "donde expusimos nuestra demanda de reapertura del complejo. En esta reunión se nos informó que la piscina necesitaba obras adicionales para poder reabrir". Desde la asociación, "solicitamos un informe que justificara la imposibilidad de reapertura de la piscina mientras se redacta el nuevo proyecto y se ejecuta la obra. La Fundación se comprometió a estudiar el tema y a mantenernos informados. En base a este compromiso, se produjo una segunda reunión el 13 de febrero", relatan los vecinos.

La Federación de Natación gestionará el complejo

En esta nueva reunión, "la FDM nos informó que el complejo reabrirá el próximo 1 de mayo, al haber llegado a un acuerdo con la Federación de Natación para continuar con la gestión del complejo". A excepción de la piscina, que seguirá cerrada hasta que no se acometan las obras, plazo que se estima superior al año. "Ante esta situación, la asociación solicitó el informe técnico que justifique el cierre de la piscina hasta que comiencen las nuevas obras, a lo que la Fundación respondió negativamente". La justificación técnica reside en que hay fallos "en la deshumectadora, filtraciones en cubierta y fachada, pérdida de 5 m³ diarios de agua, deterioro de la tabiquería, problemas en los sistemas eléctricos y de climatización".

Desde la Asociación Vecinal de La Petxina, "celebramos que nuestro trabajo haya servido para reabrir todas las actividades en seco del complejo, pero continuamos demandando que reabra la piscina hasta que comiencen las obras pendientes, ya que se van a demorar meses, y la piscina funcionaba hasta el comienzo de las obras de la cubierta ya finalizadas, no siendo el cierre por mal funcionamiento de la misma". Además, otras piscinas como la de Abastos, "funcionan igualmente pese a tener pendientes obras. Así mismo, exigimos agilizar al máximo los trámites y recibir información detallada sobre los plazos y avances del proyecto de obras", recalcan.

Se creará una comisión deportiva para mejorar la oferta del barrio

En esta reunión también se acordó, "la creación de una comisión deportiva en el barrio de la Petxina para mejorar la oferta deportiva en el barrio, en la que la asociación formará parte". Se convocará "una primera reunión a finales del curso actual, con la participación de entidades deportivas y sociales, para evaluar la oferta deportiva en función de los recursos y necesidades del barrio".