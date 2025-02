Globos negros contra la colmena de 24 bajos turísticos en Safranar

Los vecinos del complejo residencial Nicet Patraix han vuelto a manifestarse contra los 24 bajos turísticos que un inversor ha montado en su finca pese al rechazo mayoritario de la comunidad de propietarios, que votó en junta cambiar los estatutos para prohibir el uso turístico bajo sus viviendas. La promotora de los apartamentos –el grupo Axis, con domicilio social en Madrid– impugnó este acuerdo alegando que presentó la declaración responsable y la compatibilidad urbanística antes del acuerdo de los vecinos, de modo que será el juez quien decida si los apartamentos tienen o no encaje legal en el número 1 de la Avenida José Roca Coll.

Cuestión distinta es el entendimiento entre las partes. Los vecinos señalan que este proyecto no tiene parangón en toda València por lo desproporcionado de la promoción, un auténtico hotel horizontal en un barrio obrero que crece con familias jóvenes, muy alejado de cualquier perspectiva turística. El edificio residencial de Vía Célere se levantó hace tres años con dos locales en planta baja dibujados como restaurantes, pero, según cuentan los residentes, el inversor se hizo con ellos por 1,2 millones y los partió en 24 trozos para desgracia de las más de 100 personas que viven ahí.

«Nosotros queremos ser ejemplo de resistencia y seguiremos luchando para que esto no se abra», han señalado fuentes de la junta de propietarios tras la globotá negra organizada para seguir protestando por los bajos. «Estos globos podrían haber sido de colores, pero después de la reunión con el concejal Juan Giner, que no nos dio garantía de que vaya a cerrarlos, no nos ha quedado más remedio que pintar la calle de negro», han señalado las mismas fuentes después de que los niños residentes pincharan los globos convirtiendo la protesta en semimascletà.

Una protesta que también ha contado con presencia activista y política. La Mataobras y Papi Robles, portavoz de Compromís, han acompañado a los vecinos y han recelado de los anunciados planes del ayuntamiento, que pretende sacar adelante la ordenanza de apartamentos turísticos «más restrictiva de España», pero los hechos, según han dicho ambas, cuentan otra historia: la turistificación sin fin de los barrios de la ciudad.

Por último, desde la empresa promotora de los apartamentos han denunciado amenazas a sus trabajadores y se han mostrado abiertos a negociar los términos de su negocio para garantizar la convivencia. “Esta situación no le gusta a nadie. Buscamos el diálogo y reconducir la situación”, han señalado.