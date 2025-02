Compromís pide al Gobierno que anule la concesión del hotel Sidi: "Si lo ha hecho con el Algarrobico puede hacerlo aquí"

Ofensiva de Compromís en la Generalitat, las Corts y el Ayuntamiento de València contra la reapertura del hotel Sidi que promueve el gobierno de Mª José Catalá. Así lo han anunciado en una rueda de prensa conjunta la portavoz del Grupo municipal de Compromís, Papi Robles, la diputada de coalición valencianista en el Congreso Àgueda Micó y la diputada en Les Corts Paula Espinosa. Los cambios normativos impulsados tanto por el ayuntamiento, que afectan a los edificios fuera de ordenación, como por la Generalitat con motivo de la dana, advierte la coalición valencianista, pueden propiciar la reapertura del hotel, ubicado dentro de la zona de dominio público marítimo-terrestre y cuyos propietarios buscan, pese a las sentencias en contra, reactivar la licencia municipal de obras y actividad para mantener la concesión de Costas.

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha insistido en que el hotel Sidi, propiedad de las mercantiles Divarian y Coral Home, "no puede reabrir" y ha recordado que el anterior gobierno progresista (Compromís y PSPV) ya caducó la licencia y las sentencias avalan que no se puede reabrir. Robles ha destacado que el PP "está impulsando unos cambios normativos" a nivel municipal y autonómico que "favorecerán la reapertura del hotel y los intereses de los empresarios en vez de los del Parque Natural" de la Devesa. Según Robles, dos son las maniobras principales del gobierno del PP y Vox que podrían permitir la reapertura del hotel. Por un lado, introduciendo un cambio en la normativa urbanística para redefinir lo que se considera una “obra de conservación” en edificios fuera de ordenación, haciendo que sean posibles reformas estructurales que ahora no se pueden hacer, y por otro lado, está elaborando una nueva ordenanza de actividades, que probablemente incluirá la opción de conceder licencias en edificios fuera de ordenación, abriendo así la puerta a la reapertura del hotel. Robles ha insistido en que su grupo defiende el derribo y la recuperación del cordón dunar sobre el que se construyó el hotel.

"Si la vía administrativa no nos permite paralizarlo iremos a los tribunales", ha advertido la portavoz de Compromís. "Ya tenemos sentencias que nos dan la razón y no daremos marcha atrás para que el algarrobico valenciano caiga", señala Robles quien remarca las contradicciones de Mª José Catalá que "permite reaperturas a favor de la especulación urbanística mientras defiende la Reserva de la Biosfera para la Albufera".

La portavoz adjunta en las Corst de Compromís, Paula Espinosa, ha asegurado que el modelo de territorio de Carlos Mazón "destruye todos los avances de protección que se establecieron durante los años del gobierno progresista del Botànic, y que están avalados por los tribunales, para poner en marcha de nuevo el modelo del pelotazo urbanístico". "Está claro que el PP no ha aprendido nada de la dana", ha dicho Espinosa quien ha citado el decreto de reconstrucción del urbanismo después de la dana 4/2025 que en el artículo 6 permite reconstruir edificios fuera de ordenación lo que dará una oportunidad al hotel Sidi porque València y El Saler son zona afectada por la dana. La coalición valencianista presentará enmiendas al decreto citado, ahora en fase de tramitación. También ha aludido Espinosa a la nueva Ley de Costas que permitirá construir a 200 metros de la costa y a la modificación de la Ley de l’Horta que permitirá nuevos campos de golf.

La diputada de la coalición valencianista Águeda Micó ha destacado que los cambios normativos que impulsa el PP se hacen en un momento de gran vulnerabilidad para el territorio. "Aprovechan la situación provocada por la dana para desregularizar". Compromís, ha explicado Mico, ha preguntado al Minsiterio de Transición Ecológica "si tiene prevista alguna medida sobre los terrenos donde se ubica el Sidi y si se contempla la caducidad de la concesión del hotel". Compromís en el Congreso ha solicitado "una reunión para presionar al ministerio para que tome medidas y caduque la concesión". "Si el Gobierno lo ha hecho con los terrenos del Algarrobico", en Almería, "también puede hacerlo con los terrenos del Sidi", ha asegurado. "Queremos saber si el Gobierno es consciente de la afección ambiental a la que está sometida la Albufera y las playas del sur".