El PP negocia con Vox para que la expulsión de Badenas no afecte al gobierno municipal

El portavoz del gobierno municipal de València Juan Carlos Caballero ha anunciado que los populares han abierto una "vía de diálogo y de negociación" con Vox Madrid para que "el acuerdo" que ha tomado el partido de Santiago Abascal de suspender de militancia temporalmente al portavoz de Vox y teniente de alcalde Juan Manuel Badenas, "no afecte a la gestión" ni a la gobernabilidad del consistorio de València, "que al fin y al cabo es lo que interesa a los valencianos", ha remarcado Caballero.

Caballero ha señalado en una comparecencia ante la prensa que a lo largo de la mañana "hemos conocido las decisiones que afectan al portavoz de Vox en la ciudad de València a través de varias informaciones periodísticas"; y "a mediodía, Vox en Madrid ha tenido una comunicación oficial con la alcaldesa María José Catalá en la que nos han comunicado de manera formal, en una decision formal tomada en el seno de Vox, que este partido ha decidido suspender de forma temporal y cautelar de militancia a Juanma Badenas y también se ha acordado su cese de todos los cargos de representatividad de Vox".

A partir de ahí, los populares no van a adoptar ninguna medida inmediata como cesar a Badenas o quitarle las competencias, atribución que tiene la alcaldesa María José Catalá y que la oposición le está reclamando. Por el contrario, ha anunciado Caballero, "hemos abierto un área de trabajo con Vox para canalizar y ver el alcance de su decisión sobre el portavoz de Vox" y ver "cómo afecta" al gobierno municipal del que los voxistas forman parte. "Abrimos esa via de dialogo y de negociación con Vox", ha afirmado Caballero, que puede llevar a que esta misma tarde, ambos partidos "se sienten ya negociar" para tratar de que esta expulsión cautelar no afecte a la gobernabilidad de la tercera ciudad más grande de España.

"Queremos garantizar la estabilidad de este ayuntamiento -ha declarado Juan Carlos Caballero- y que los ciudadanos no se vean afectados por las decisiones que toman sus partidos, ya que queremos que la gestión no se vea interrumpida", ha señalado el también portavoz municipal del PP.

"Nos sentaremos con Vox y trabajaremos para dar seguridad a la ciudad"

El concejal popular ha señalado que cuando se llegue a algún acuerdo con Vox, los periodistas y los ciudadanos "serán informados y lo trasladaremos con total transparencia" para dar cuenta de "estas decisiones". "Nos sentaremos y trabajaremos para dar certitumbre y seguridad a la ciudad", ha indicado Caballero. No en vano, la suspensión temporal de Badenas de todas funciones abre un escenario polìtico incierto y pone en solfa la estabilidad del gobierno municipal. Por eso, insiste Caballero, hay que ver las competencias que desempeña el sancionado Badenas, "cómo canalizamos y cómo lo trasladamos a este ayuntamiento".

En cualquier caso, ha dicho Caballero, "no estamos planteando la ruptura ni que Vox salga del gobierno municipal", ha apuntado el concejal del PP. "Vamos a ver el acuerdo tomado por Vox nacional -sobre el portavoz Juanma Badenas- y como se tradlada a este ayuntamiento".

"Hay que ver cómo se aplica ese acuerdo al gobierno municipal -ha insistido Caballero-, la alcaldesa ha hablado con la dirección nacional de Vox". En este momento, "hemos conocido ese acuerdo desde Vox nacional y vamos a trabajar con ellos para ver cómo se materializa" en el gobierno de la tercera capital de España. "Sabiendo que lo más importante es garantizar la buena gestión en el ayuntamiento", ha reiterado.

En cuanto a estos contratos que han motivado la apertura de la investigación contra Badenas en Vox, y su suspensión cautelar, ha subrayado el concejal del PP, "esos contratos han sido sustanciados por el marido de Pilar Bernabé, la representante del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunitat Valenciana", ha dicho Caballero. "Se están analizando por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València" para ver si se han realizado conforme a ley. "No tenemos la conclusiòn de este informe pero vamos a velar porque la contratación sea exquisita", ha concluido Caballero.