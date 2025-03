Catalá renegocia el pacto de gobierno con Vox tras la expulsión de Badenas

El PP de València va a renegociar su acuerdo de gobierno con Vox ante la crisis política abierta en el ayuntamiento del Cap-i-Casal por la expulsión de su portavoz en València, Juanma Badenas, que fue dada a conocer ayer por la mañana por la dirección nacional que preside Santiago Abascal. El portavoz del gobierno municipal de València, Juan Carlos Caballero, anunció ayer tras la expulsión cautelar y temporal de Badenas, investigado internamente por su partido por unos contratos adjudicados por su concejalía, que los populares han abierto una «vía de diálogo y de negociación» con Vox Madrid para que la decisión adoptada allí «no afecte a la gestión» ni a la gobernabilidad del consistorio de València, donde los populares gobiernan con los cuatro concejales de Vox.

Caballero anunció que «revisarán las competencias de gobierno» y aclaró que «no estamos planteando la ruptura ni que Vox salga del gobierno municipal», lo que abocaría a la alcaldesa María José Catalá a un gobierno en minoría. «Vamos a ver cómo se traslada al ayuntamiento el acuerdo de Vox nacional sobre Badenas». Caballero comentó que la alcaldesa, que por la mañana no quiso pronunciarse sobre esta noticia en un acto en la Ciudad del Artista Fallero, tuvo comunicación oficial de Vox Madrid al mediodía.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, anunció que «se está buscando» un nuevo portavoz en el grupo municipal de València que sustituirá al concejal y teniente de alcalde expedientado. Será en todo caso «una portavocía eventual», «hasta que se cierre y concluya el expediente» disciplinario abierto contra el teniente de alcalde y concejal de Empleo y Parques y Jardines. Todo apunta que esta portavocía recaerá en José Gosálbez, que ya fue portavoz en el anterior mandato y cabeza de lista en 2019; o en todo caso, en la concejala de Fiestas Mónica Gil. Es poco probable que esta portavocía recaiga en Cecilia Herrero, la cuarta concejala del grupo y pareja sentimental de Badenas.

La gobernabilidad se complica

La gobernabilidad en València tras la expulsión de Vox, aunque se diga temporal, se complica. El hasta ahora portavoz de Vox no ha respondido a las llamadas de Levante-EMV. Una posibilidad con la que se especula es que Badenas y Herrero se pasen al Grupo Mixto. En el grupo municipal de Vox se quedarían Gosálbez y Gil. La alcaldesa necesita los cuatro votos de Vox para garantizarse la gobernabilidad municipal (mayoría de 17 de los 33 concejales) y la estabilidad en las votaciones de asuntos como urbanismo y presupuesto. El presupuesto de este año, al menos, ya estaría salvado. Por eso, si Badenas se marcha al Grupo de los No Adscritos y le acompaña Herrero, pondría en un brete a Catalá, aunque es posible que no deje de apoyar al PP, siempre que llegue a su propio acuerdo con los populares.

Suspendido e inhabilitado para cargo público

Según fuentes de la dirección provincial de Vox, la medida que se ha tomado contra Juan Manuel Badenas es «cautelar» pero consiste en «en la suspensión de los derechos como afiliado e inhabilitación para desempeñar cargo o función en el partido o en representación de éste, hasta la resolución del presente expediente disciplinario». En cuanto a los contratos que han motivado la apertura de la investigación contra Badenas y su suspensión cautelar, subrayó el concejal del PP, «esos contratos han sido sustanciados por el marido de Pilar Bernabé, la representante del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunitat Valenciana», dijo Caballero. «Se están analizando por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València» para ver si se han realizado conforme a ley. «No tenemos la conclusión de este informe pero vamos a velar porque la contratación sea exquisita», advirtió Caballero.n