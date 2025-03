La crisis del gobierno municipal se agrava: Compromís y PSOE denuncian espionaje político de Vox

La crisis abierta en el gobierno municipal de València tras la expulsión cautelar del teniente de alcalde de Vox Juan Manuel Badenas ha acabado en la Fiscalía Anticorrupción y ha derivado en un supuesto caso de "espionaje polìtico entre los socios del gobierno PP y Vox", en palabras de la concejala valencianista Papi Robles; o presuntamente según el portavoz socialista Borja Sanjuan, en la creación de una "gestapo" que habría investigado a los concejales socialistas "con dinero público".

"Con dinero público se pagan cacerías políticas", lamenta Sanjuan

El viernes, la portavoz de Compromís Papi Robles denunció en la Fiscalía estos hechos que se investigan por vía interna en Vox Madrid y que han llevado al partido de Santiago Abascal a apartar a Badenas. Por su parte, Borja Sanjuan ha avanzado que el grupo socialista "ha acudido esta mañana a la Fiscalía para denunciar al aún teniente de alcalde Juan Manuel Badenas, de la alcaldesa María José Catalá, porque hemos averiguado que dió dinero público a una entidad que es de la persona que aparece en sus audios -en conversaciones con Badenas- como responsable de organizar una gestapo interna con la que investigar a concejales que antes ocupábamos cargos de gobierno y ahora cargos de la oposición". Se refiere Sanjuan, a los audios publicados por el digital The Objective, en los que Badenas -presuntamente- habría ordenado espiar a concejales de la oposición o del PP a través de personal pagado con uno de los contratos otorgados por él mismo.

Sanjuan defiende que "es gravísimo que con dinero público se paguen cacerías políticas que por cierto no le han llevado a encontrar absolutamente nada". "Pero este señor -ha remarcado el portavoz socialista- no debe seguir ni un minuto más como miembro del gobierno municipal". "Vox ya se ha atrevido a echarlo y ahora debe atraverse a hacerlo Catalá porque una persona que no es digna de estar en Vox cómo va a ser digna de estar en el gobierno de València", ha indicado.

Concejales de PSOE, al fondo, y de Compromís, en primer plano, en uno de los plenos municipales. / Fernando Bustamante

Robles pide la prueba de metadatos de los contratos

Por su parte, la portavoz de Compromís Papi Robles ha acusado a Catalá y Vox "de traer la corrupción a València en apenas dos años de gobierno municipal" y ha anunciado que pedirá "todos los metadatos de los contratos denunciados" para comprobar quién los ha manipulado.

"Queremos saber -ha apuntado Robles- quién ha tocado cada papel de este contrato, por cuántas manos ha pasado y si también hay algún cargo del PP implicado". Robles explica que desde Compromís "ya hemos puesto este caso en manos de la fiscalía y no vamos a parar hasta esclarecer todo lo ocurrido y señalar a los culpables de que la corrupción haya vuelto a València. No vamos a dejar que Catalá lo tape”.

Compromís considera demostrado, por los audios que se han conocido por la prensa, "que en este ayuntamiento amañan contratos y que los socios de gobierno -PP y Vox- se espían entre ellos". Así lo ha dicho la portavoz valencianista Papi Robles para quien "en menos de 2 años de Catalá y Vox, la corrupción ha vuelto a València”.

Robles considera que “nos gobierna la mafia y Catalá sólo está preocupada por hacer cuatro cambios estéticos y arreglárselo entre PP y Vox para mantener el poder. Está llevando a València a la inestabilidad y el ridículo”.

"Queremos saber si hay cargos del PP implicados"

Compromís ha denunciado este caso de presunta corrupción en los tribunales y anuncia que "hoy mismo hemos pedido los metadatos de toda la documentación relativa a este contrato, para ver por cuántas manos ha pasado y si también hay cargos del Partido Popular implicados". Papi Robles advierte que "no vamos a dejar que Catalá lo tape". La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento se pregunta cómo la alcaldesa no sabía lo que estaba pasando, “no controla su gobierno o es cómplice de lo que está pasando. En cualquier caso, debe asumir su responsabilidad como alcaldesa de este gobierno municipal del PP y Vox”.

Robles lamenta que "costó mucho superar el legado de la corrupción del PP en el Ayuntamiento de València y ahora Catalá nos ha llevado a una nueva crisis reputacional para la ciudad".