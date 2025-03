Sanjuán critica a Catalá por ordenar vigilar los barrancos cuando no lo hizo el 29-O

El portavoz socialista, Borja Sanjuán, ha lamentado este martes que las decisiones que está adoptando Mª José Catalá para prevenir a la ciudad de la dana que azota a la Comunitat estos días "demuestran que su gobierno no actuó diligentemente el pasado 29 de octubre cuando se inundaron los pueblos del sur de la ciudad como La Torre, Castellar-l’Oliveral y Forn d’Alcedo". "No solamente la Generalitat está actuando de forma diferente a como lo hizo en el pasado 29 de octubre en este episodio de dana sino que también lo está haciendo el Ayuntamiento de València", ha asegurado el portavoz socialista.

Mª José Catalá, según Sanjuán, lleva meses negando que se tuviera que activar el Plan de Inundaciones del Ayuntamiento de València y que se tuvieran que aplicar sus medidas. Sin embargo, en el día de ayer y en el día de hoy, ha asegurado que está haciendo el control directo de los barrancos, que es una medida a la que le obliga el plan y que dijo que el 21 de octubre no tenía la responsabilidad de aplicar", ha criticado Sanjuan.

El responsable socialista ha reprochado el "negacionismo" que ha practicado Catalá estos meses para eludir su responsabilidad en las inundaciones del pasado 29-O. "Ha actuado de la misma manera que Mazón, mintiendo y negándose a dar explicaciones de su gestión, pero, como a él, los hechos le están desmontando su falso relato porque ayer dio orden a la Policía Local y a los bomberos de vigilar los barrancos como marca el Plan de Inundaciones. Algo que, sin embargo, no hizo durante la dana de octubre", ha insistido.

Sanjuán ha recordado que esta "dejación de funciones y de no alertar a los vecinos y vecinas de los pueblos del sur quedó acreditada en la comisión fantasma que perpetró con sus socios de Vox para esconder que no cumplió con sus responsabilidades". En dicha comisión, ha recordado, el jefe de bomberos confirmó que no se actuó hasta que los pueblos ya estaban completamente anegados “porque no disponían de una información que hoy se demuestra que debería haber proporcionado su propio gobierno si hubiese activado el Plan de Inundaciones. Repite constantemente que no actuaron porque no tenían suficiente información y la realidad es que no la tenían porque no hizo bien su trabajo”, ha sostenido.

Ante esta nueva situación, Sanjuan ha exigido a Catalá que dé “explicaciones de por qué en el Ayuntamiento de Valencia ahora sí se está cumpliendo con el Plan de Inundaciones y no se hizo el 29 de octubre. Porque, de la misma manera que señalamos a Carlos Mazón como responsable por no haber cumplido con sus obligaciones, María José Catalá también tiene que explicar por qué no cumplió con las suyas. Y lo que está haciendo en estos días demuestra que el día 29 de octubre no se hizo todo lo correcto y no se estuvo a la altura”, ha finalizado.