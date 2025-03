Denuncian el desalojo de personas que dormían en unos setos de la Petxina

La Asociación Vecinal de la Petxina ha denunciado que la concejalía de Parques y Jardines de Vox ha desalojado a personas en situación de vulnerabilidad que dormían entre los setos del parque de Santa María Micaela del barrio de la Petxina, utilizados como refugio en los últimos tiempos, llevando a cabo una poda masiva de los mismos.

Según explican los vecinos, estas personas fueron desalojadas del parque sin miramientos. “Sus pertenencias fueron arrojadas a la basura y no se les ofreció ninguna alternativa habitacional”. Además, cuentan que durante el proceso, no hubo presencia de Servicios Sociales, ni se proporcionó solución alguna a quienes se quedaron sin un lugar donde dormir. “Este acto no es solo una muestra de negligencia, sino un claro caso de aporofobia: el miedo y el rechazo hacia las personas pobres ha llevado a expulsarlas del parque para que no sean visibles”, denuncian.

Al presenciar los hechos, desde la Asociación hablaron con la Policía Local, quien confirmó que se trataba de una poda "especial" destinada a reducir la altura de los setos a 50 centímetros del suelo, con el objetivo explícito de evitar que personas sin hogar pudieran refugiarse allí. Además, inciden los vecinos de la Petxina, la policía reconoció que los servicios sociales no estuvieron presentes durante el desalojo, lo que deja a estas personas aún más desprotegidas.

“En un banco cercano a la plaza, encontramos a Kiriu e Ibrahim, dos de las personas afectadas por esta medida. Kiriu, una persona mayor, llevaba cuatro años viviendo en el parque. Nos contó que lo había perdido todo: su refugio, su colchón, su ropa. Solo pudo recuperar su móvil, que por suerte no terminó en la basura también. Ahora se verá obligado a dormir en un pasaje frente al parque. Ibrahim, más joven, estudia hostelería en Burjassot y llevaba un año durmiendo en el parque. Mientras hablábamos con ellos, vecinos del barrio pasaban y los saludaban. Los usuarios del parque nunca hemos tenido quejas ni hemos observado comportamientos inadecuados por parte de estas personas”, cuentan en la asociación.

Un parche

Los vecinos de la Petxina señalan que el desalojo no resuelve el problema de fondo, dado que las ONGs tendrán que volver a proporcionarles sacos y mantas. "Tirar sus pertenencias y expulsarlos del parque solo los desplaza temporalmente, pero no les brinda herramientas para salir de la calle".

Además, como residentes del barrio de La Petxina y usuarios del parque de Santa María Michaela, los vecinos denuncian el abandono y deterioro de este espacio público. "La pérgola está oxidada, los maceteros de obra permanecen vacíos, hay socavones en el suelo y la falta de sombra debido a la escasez de árboles es evidente. Exigimos un parque más verde y bien mantenido, pero no a costa de medidas inhumanas como la poda masiva de setos para expulsar a personas vulnerables".