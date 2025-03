Juanma Badenas niega que amañara contratos de Valencia Activa y señala al PP

El hasta ahora líder de Vox en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, ha comparecido este miércoles para dar explicaciones dos días después de su expulsión "temporal" de la formación que dirige Santiago Abascal mientras se resuelve la investigación interna que su propio partido le ha abierto por posibles irregularidades en los contratos de la Fundación Valencia Activa. Sin respaldo del equipo de prensa del grupo municipal, que no ha incluido en la agenda la convocatoria, anunciada por el mismo Badenas el día anterior a través de su cuenta de X, el hasta ahora segundo teniente de alcalde del Gobierno de Mª José Catalá, que este martes le apartó de sus competencias para traspasarlas a José Gosálbez y Mónica Gil, ha confirmado que acudirá a la vía judicial para defenderse de quienes le acusan de supuestamente amañar contratos de publicidad.

Badenas ha mostrado, en una comparecencia de casi una hora en la que no ha aceptado preguntas de los medios convocados, un informe de un perito judicial que acreditaría que los contratos difundidos por el digital The Objective que han dado pie a la investigación interna de su partido son un "burdo montaje" y que en realidad se corresponden con documentos de otra fundación del ayuntamiento, Las Naves, gestionada por el PP o sencillamente no existen. Ha añadido que en los metadatos de los contratos que también están en el foco de la investigación queda acreditada la intervención de una empleada de la consultora de KPMG, firma vinculada al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano. Badenas, no ha querido entrar en los audios difundidos por el digital citado en los que presuntamente aparece el dando instrucciones sobre cómo distribuir los fondos y ha asegurado que todo es fruto de una "campaña de acoso y hostigamiento por parte de diversos partidos políticos, medios de comunicación y otras personas" sin más concreción.

El concejal suspendido de militancia, que según ha aclarado la dirección provincial de Vox ya no es portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento, se enfrenta a la investigación interna de su propio partido, la iniciada por el gobierno de Catalá y a varias denuncias en Antifraude interpuestas por los grupos de la oposición (Compromís y PSPV) que advierten de que Badenas "ha llevado la corrupción al ayuntamiento" y generado una situación de "inestabilidad" en el gobierno de la ciudad. El reajuste de competencias en el gobierno de Catalá, aseguraba esta mañana la portavoz de Compromís, Papi Robles, es una "operación de maquillaje que no asegura nada". Mientras el portavoz socialista, Borja Sanjuan, incidía en la necesidad de que Catalá saque del gobierno a Vox.

"Watergate chapucero"

"Es todo un abuso y un montaje chapucero", un "watergate a la valenciana de Pepe Gotera y Otilio", se ha defendido Badenas, para anunciar a continuación su intención de seguir en el ayuntamiento, sin aclarar de qué modo, esto es si abandonará Vox y pasará al grupo de los no adscritos. Como sea su intención parece clara y es mantener su acta de concejal. "Por mucho que aumente el acoso y la manipulación voy a continuar defendiendo los valores y principios por los que los valencianos me eligieron", ha asegurado antes de dar por concluida la comparecencia sin permitir preguntas de los medios.

"Voy a seguir"

La situación de Juanma Badenas dentro de su propio partido resulta del todo anómala. Fuentes del grupo municipal aclaraban antes de la rueda de prensa, ante las insistentes preguntas de los medios de comunicación, a través del grupo de whatsapp que "como consecuencia de la suspensión cautelar a Juan Manuel Badenas, el equipo de comunicación del Grupo Municipal Vox Valencia no presta servicio a prensa en sus acciones ni estas respresentan al partido y tampoco se llevan a cabo en nombre de Vox".

Posteriormente, la formación aclaraba de manera taxativa que "Juan Manuel Badenas, hasta la resolución del expediente disciplinario adoptado como medida cautelar y ejecutiva, no representa a Vox y, en consecuencia, queda retirada su designación como Portavoz del Grupo Municipal". "Cualquier manifestación o acción política que lleve a cabo en nombre de Vox carece de validez alguna y no cuenta con el respaldo del partido hasta la resolución de dicho expediente disciplinario"

El abogado de Valencia Activa defiende a los técnicos

El exlider de Vox ha comparecido en la rueda de prensa acompañado del abogado de la Fundación Valencia Activa, Luis Ignacio Serra, quien ha querido defender el trabajo de los técnicos de la fundación, siempre objeto de críticas y "utilizada como arma política arrojadiza", ha lamentado. El letrado ha asegurado que todos los documentos de licitaciones y pliegos que el ha firmado cumplían con la legalidad. "Yo soy un profesional y no me voy a meter en los audios o en los documentos que alguien haya podido introducir, es algo que no puedo saber", ha destacado. "Si se que lo que ha pasado por las manos de los técnicos es legal", ha insistido. Serra ha pedido respeto para los técnicos que trabajan en Valencia Activa a la vez que ha mostrado el suyo por la labor de fiscalización de la oposición.