Así queda el gobierno municipal de PP y Vox: Catalá salva la crisis en 24 horas

La alcaldesa de València María José Catalá ha resuelto en apenas 24 horas una crisis de gobierno que le ha venido impuesta por la dirección de Vox en Madrid. De esta manera, Catalá logra su mayor objetivo desde que estalló la crisis polìtica e institucional provocada por el partido de Santiago Abascal, "que la gobernabilidad" de la tercera ciudad de España "no se vea afectada", tal como señalaba esta misma mañana a los periodistas, tras presentar los nuevos autobuses articulados de la EMT.

Ayer lunes, hacia las 13 horas, poco antes de la mascletà, la alcaldesa tuvo una comunicación oficial de Vox Madrid de que Badenas había sido sancionado por el presunto amaño de un contrato. Hoy martes, a las 14,44 horas se daba a conocer la nueva distribución de concejalías y áreas en las que Catalá expulsa de facto a Badenas y le quita todas sus competencias para distribuirlas entre el resto de concejales de Vox.

Badenas mira a Catalá, en la presentación del gobierno municipal hace meses. / GERMAN CABALLERO

Todo ha ocurrido rápidamente, a lo largo de todo el lunes, Catalá abrió conversaciones y negociaciones con el grupo municipal de Vox, con Vox en Madrid y con el propio Badenas. El resultado es que se ha llegado a este acuerdo, plasmada y materializado esta mañana, que permite que los populares y Catalá sigan disponiendo de una estabilidad municipal que garantice la gobernabilidad de València.

La suspensión cautelar de Juan Manuel Badenas y la inhabilitación para que no pueda ejercer cargos públicos en nombre de Vox ha obligado a Catalá a llevar a cabo una remodelación de su gobierno a toda velocidad. Básicamente ha distribuido las competencias que tenía Badenas entre los otros concejales de Vox: José Gosálbez, Cecilia Herrero y Mónica Gil. Además, la tenencia de alcaldía que tenían los voxistas desaparece, Vox ya no tiene teniente de alcalde. Gosálbez y Herrero serán ahora los dos componentes de Vox en la Junta de Gobierno, que completa el núcleo duro del PP. Gosálbez se incorpora al órgano de gobierno y sale Badenas. Vox todavía no ha anunciado quién será su portavoz a partir de ahora pero está claro que no será Badenas.

Gosálbez a Valencia Activa y Herrero a Parques y Jardines

Al menos hasta que dure el procedimiento disciplinario abierto contra Badenas. José Gosálbez, que fue el cabeza de lista en 2019 y ejerció como portavoz en el mandato de 2019 y 2023, apunta ahora a ser el hombre fuerte del partido de Santiago Abascal en València. Asume Empleo y Formación, y la vicepresidencia de Valencia Activa. Emprendimiento lo seguirá llevando Cecilia Herrero. En cuanto a Parques y Jardines, el ojito derecho de Badenas, se ha distribuido entre Mónica Gil y Cecilia Herrero. Gil queda por arriba como titular del área de parques y jardines, y por debajo, la delegada será Cecilia Herrero, quien asume el control del organismo autónomo de Parques y Jardines. Gosálbez sigue en Devesa Albufera, Gil en Playas y Herrero en Agricultura. Tampoco hay cambios en el resto de delegaciones que ya dirigían los voxistas. El área de familia, mayores y tradiciones queda al mando de Mónica Gil y por debajo Gil, llevará familia, juventud e infancia; Gosálbez, mayores, sanidad y consumo; y Gil, fiestas y tradiciones, sin fallas como hasta ahora.

José Gosálbez asume Empleo y la Fundación Valencia Activa. / Miguel Ángel Montesinos

La alcaldesa premia a Julia Climent

La alcaldesa ha aprovechado la crisis en el ejecutivo local que le ha venido impuesta por Vox para premiar a Julia Climent, quien pasa a ser segunda teniente de alcalde y asciende. Climent, del PP, está considerada por los populares y el equipo de Catalá como una gestora discreta pero muy eficaz y trabajadora, que en particular, durante la dana ha ganado muchísimos puntos. Sin ella, no funciona el ayuntamiento, no se cansan en afirmar en el equipo de Catalá. Lleva personal y servicios centrales, las brigadas municipales, dos departamentos sobre los que pilota la gestión del día a día que más impacta en la ciudadanía.

Restructuración del Gobierno Municipal

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha firmado hoy una restructuración del gobierno municipal en las que las tenencias de Alcaldía pasan a ser 3 y se redistribuyen determinadas delegaciones. De conformidad con lo que se establece en los artículos 124.4.e) y 125 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 34 del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de València, la alcaldesa de València ha resuelto:

Nombrar tenientes de alcalde a los siguientes concejales y concejalas, miembros de la Junta de Gobierno Local:

- Primera teniente de alcalde: Sra. María José Ferrer San Segundo.

- Segunda teniente de alcalde: Sra. María Julia Climent Monzó.

- Tercer teniente de alcalde: Sr. Juan Manuel Giner Corell.

Asimismo, ha nombrado como miembros de la Junta de Gobierno Local a los concejales y concejalas siguientes:

- María José Ferrer San Segundo

- María Julia Climent Monzó

- Juan Manuel Giner Corell

- Juan Carlos Caballero Montañés

- José Marí Olano

- José Luis Moreno Maicas

- Paula María Llobet Vilarrasa

- Santiago Ballester Casabuena

- Jesús Carbonell Aguilar

- Cecilia Carmen Herrero Camilleri

- José Vicente Gosálbez Payá

Asimismo, el titular del Área de Empleo, Formación y Emprendimiento recae en José Vicente Gosálbez. De dicha área dependen:

• Delegación de Empleo y Formación: José Vicente Gosálbez Payá. En cuanto a la Fundación Valencia Activa, se nombra Vicepresidente a José Vicente Gosálbez Payá.

• Delegación de Emprendimiento: Cecilia Carmen Herrero Camilleri.

El titular del Área de Parques y Jardines y Espacios Naturales será Mónica Gil Cano. De dicha Área dependen las siguientes delegaciones:

- Delegación de Parques y Jardines: Cecilia Carmen Herrero Camilleri. De la que depende el Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines.

- Delegación de Devesa-Albufera: José Vicente Gosálbez Payá.

- Delegación de Playas: Mónica Gil Cano.

- Delegación de Agricultura: Cecilia Carmen Herrero Camilleri.

El titular del Área de Familia, Mayores y Tradiciones será Mónica Gil Cano. De dicha área, dependen:

- Delegación de Familia, Juventud e Infancia: Mónica Gil Cano.

- Delegación de Mayores: José Vicente Gosálbez Payá.

- Delegación de Sanidad y Consumo: José Vicente Gosálbez Payá.

- Delegación de Fiestas y Tradiciones: Mónica Gil Cano.