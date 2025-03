El sentido homenaje de los bomberos a un compañero enfermo: "Gracias por cuidarnos"

Decenas de bomberos del Consorcio Provincial y algunos del Ayuntamiento de València han homenajeado esta mañana a las puertas del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) a Ángel San José, un compañero gravemente enfermo. La multitud de chaquetas rojas y cascos amarillos ha intentado insuflar fuerzas a un bombero que se ha caracterizado, según se le ha alabado en el discurso, por tender la mano al ciudadano mientras combatía las injusticias internas en el Consorcio.

Dicho discurso ha comenzado con una comparación entre los dos arquetipos de héroes descritos por Homero en la Ilíada. Por un lado, Aquiles lucha para ser recordado. Deja huella a base de ego. Por otro, Héctor va a la guerra por su familia, sus compañeros y su ciudad; sin preguntarse si la historia le recordará.

“Los que conocemos a Ángel sabemos que él es una reencarnación de Héctor”, ha introducido su compañero Ian. “Él siempre lucha por un mundo mejor, más justo y porque siente que debe hacerlo”, ha dicho su compañero, acreditando esta generosidad con ejemplos.

Ángel San José se hizo delegado sindical cuando era interino y no tenía plaza fija en el Consorcio, algo insólito en el organismo. Según han explicado sus compañeros, el bombero luchó por un temario oficial para que las oposiciones no se resolvieran con preguntas imposibles, aquellas que solo resuelven quienes han visto el examen de antemano.

“Siempre supo que los bomberos no nos debemos al jefe sino a la ciudadanía y que por ellos vale la pena luchar. Muchos lo hemos visto no solo luchando, sino organizando batallas en València y en todo el mundo. De rescatador en el Open Arms en el Mediterráneo o en la manifestación contra los recortes en las pensiones en Madrid. Ese mismo día estaba a las 2 de la mañana repartiendo bocadillos a personas sin hogar en la Plaza Mayor”, han rememorado sus compañeros, añadiendo que además trabajó a destajo –en ocasiones desoyendo a sus mandos– durante las jornadas posteriores a la dana del 29O.

Los cuidados en el centro

También han ensalzado su sentido del humor, del que hace gala incluso estando postrado. “Ayer estábamos con su familia en la habitación, entró una amiga vestida de negro y él dijo: oye, no te pases que todavía no me he ido y estalló en una de sus famosas carcajadas. Siempre lo ha hecho todo con ligereza y humor”, han valorado.

Finalmente, Ian ha cerrado su emocionado discurso recalcando un valor del que su compañero hace gala: la responsabilidad de los cuidados. Cuida de sus hijas, de sus compañeros y de la ciudadanía; golpea hacia arriba mientras protege a sus iguales, algo no tan habitual. "Gracias Ángel de la guarda por cuidar de todos", han gritado sus compañeros.