Badenas pone en jaque la gobernabilidad de València

Aunque no lo ha verbalizado explícitamente, todo parece indicar que Juan Manuel Badenas, expulsado de Vox y del gobierno municipal de València por una presunta irregularidad en contratos de València Activa, quiere mantener su acta de concejal y no abandonar el consistorio. Si eso es así, faltaría por saber, que tampoco se sabe, si pedirá su incorporación al grupo de los no adscritos, una suerte de grupo mixto de las administraciones locales al que pueden acudir aquellos ediles que se quedan sin respaldo de su partido.

De momento, lo que es seguro es que ha perdido toda presencia en el equipo de Gobierno municipal. La alcaldesa, María José Catalá, ya le ha retirado todos los cargos, tanto la segunda tenencia de alcaldía como las delegaciones que gestionaba. Y su propio partido ha anunciado que ya ha dejado de ser el portavoz del grupo. Es más, le niega cualquier representación de Vox en la corporación municipal mientras no se resuelva el expediente disciplinario abierto por la dirección nacional.

Libertad de actuación

En estas circunstancias, Juan Manuel Badenas se convierte en un verso suelto, un voto entre 33 que no tendría mayor importancia si no fuera porque la correlación de fuerzas entre el equipo de Gobierno (PP-Vox) y la Oposición (Compromís y Partido Socialista) es muy ajustada, de 17 concejales a 16. Esto significa que Badenas tendría en su mano la mayor parte de las votaciones que se hagan en el hemiciclo, por no hablar de la posibilidad de una moción de censura, aunque esto parece más improbable al necesitar de un acuerdo entre el exdirigente de la extrema derecha y los partidos progresistas.

En este sentido, El portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha defendido que la alcaldesa María José Catalá ha actuado "con rigor, rapidez y eficacia" en el caso de Juanma Badenas, y que la "estabilidad del gobierno está igual de garantizada que antes".

"Este ayuntamiento ha hecho todo lo que tenía que hacer y especialmente la alcaldesa ha actuado con rigor, con rapidez y con eficacia para que los valencianos no se viesen afectados en cuanto a servicios y gestión municipal por cuestiones internas de algún partido concreto de este consistorio. La gobernabilidad está absolutamente garantizada", ha insistido.

Dialogando desde el principio

Caballero ha explicado que en cuanto Catalá recibió la comunicación de la suspensión temporal de militancia de Vox, "actuó en consecuencia y abrió una vía de diálogo tanto con la dirección nacional de Vox como con Vox en la ciudad de València". "Lo que ha hecho la alcaldesa es retirarle las competencias al concejal Juanma Badenas, que deja de ser concejal de Gobierno pero sigue siendo concejal de este ayuntamiento y se han redistribuido las competencias entre el resto de los miembros del gobierno", ha explicado.

El portavoz del PP recuerda, así mismo, que también "se le ha retirado la tenencia de alcaldía, dejando de las cuatro que había solo tres, que recaen sobre miembros del Partido Popular" y ha asegurado que la situación de Badenas dentro de su grupo no le "compete".

Hablar con Badenas como con Vox

Preguntado si han hablado con Badenas para saber si seguirá votando con el equipo de gobierno y podrán mantener los 17 votos necesarios -13 del PP y hasta ahora 4 de Vox-, ha resaltado que los miembros del gobierno y los que pueden formar las mayorías en el pleno "tiene en común que anteponemos la ciudad y València por encima de todo". "Siempre hemos negociado todas aquellas cuestiones que llevábamos a pleno y lo seguiremos haciendo porque lo más importante es el diálogo, no pensando en intereses partidistas sino en los servicios que damos y ofrecemos a los ciudadanos", ha afirmado.

Por tanto, ha agregado, "no cambia la estabilidad, está igual de garantizada que antes. Vamos a seguir hablando con los miembros de esta corporación para intentar alcanzar a mayorías que garanticen la estabilidad". "Ofrecemos esa estabilidad de la ciudad y sabemos que por encima de cualquier diferencia que nos pueda dividir a cualquier partido de esta corporación y especialmente a aquellos que tienen responsabilidad de gobierno que ahora, en el caso de Juanma, ya no las tiene, siempre está la ciudad", ha concluido.

