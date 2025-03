Vox designa a José Gosálbez como nuevo portavoz municipal

La dirección nacional de Vox acaba de despejar una de las incógnitas abiertas tras la expulsión temporal de Juan Manuel Badenas del gobierno de València. La dirección nacional del partido ha decidido que el portavoz adjunto y concejal de Devesa Albufera, José Gosálbez, asuma las funciones de portavoz interino del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de València.

Desde Bambú (sede de Vox en Madrid) explican que la investigación abierta por un presunto amaño de contrato en Valencia Activa se mantiene abierta, de forma que la continuidad de Badenas en sus filas sigue en el aire. El grupo municipal funciona sin él y las delegaciones son atendidas por los tres concejales de Vox "con normalidad" después de que se repartieran las responsabilidades de su exportavoz.

Asimismo, desde el partido han querido aclarar que, mientras no se resuelva el expediente disciplinario, Badenas no representa a Vox, por "lo que cualquier manifestación o acción que lleve a cabo no es asumida por Vox ni tiene efectos en nombre del partido". La aclaración llega tras la rueda de prensa ofrecida por el que fuera segundo teniente de alcalde, donde buscó demostrar que el amaño del que se le acusa es "una chapuza" y señaló al Partido Popular.

Finalmente, desde Vox explican que su grupo municipal sigue siendo miembro del gobierno en el Ayuntamiento de València y su voluntad es seguir trabajando y dando estabilidad para cumplir con los compromisos adquiridos con los valencianos. "Colaboración absoluta", resumen.

El nombramiento de la dirección nacional, sin embargo, necesita un respaldo administrativo que de momento no se ha llevado a cabo. La alcaldesa María José Catalá explicó ayer que Vox necesita las firmas de la mayoría de sus concejales para poder cambiar la portavocía, y el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha revelado hace escasos minutos que el grupo municipal sigue sin aportar las firmas necesarias para el trámite.