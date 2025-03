¿Para qué se va a emplear el nuevo mini-dron de la Policía Local de València?

La Policía Local de València "ha dado un importante paso en la modernización de sus recursos tecnológicos con la adquisición del dron DJI Mini 4 Pro y diversos accesorios de última generación", financiados a través de subvenciones obtenidas mediante su participación en proyectos europeos. Como ha informado la policía en una nota de prensa, "el objetivo de esta iniciativa es reforzar el compromiso de la PLV con la innovación y la mejora de la seguridad pública, aprovechando la colaboración europea para optimizar su eficacia operativa". Sin olvidar que los drones de la Policìa Local se utilizan en las fallas, que València ya vive con toda intensidad, para el control de las multitudes en particular en actos como las "mascletaes" o los castillos de fuegos.

Para esto sirve la Unidad Aérea de Drones

Estos nuevos aparato, "servirán para mejorar la capacidad operativa de la Unidad Aérea de Drones (UAD) que en los años que lleva en funcionamiento ha demostrado su utilidad en aspectos esenciales como la vigilancia de espacios públicos y entornos naturales protegidos -como l'Albufera o el bosque de la Devesa del Saler-, en la respuesta a emergencias -como futuros episodios de lluvias torrenciales o incendios- o en la recopilación de información crítica", para actuar en situaciones de máximo peligro.

A este respecto, el concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, ha afirmado que esta inversión "en tecnología de drones y la modernización de nuestra flota" reflejan "nuestro compromiso por dotar a la Policía Local de las herramientas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”.

Asimismo, Carbonell ha subrayado que gracias a los fondos europeos, "podemos mantenernos a la vanguardia de la innovación y mejorar la seguridad pública en València, sin dejar de llevar a cabo otras inversiones para la modernización del cuerpo policial municipal”.

El nuevo dron ha sido adquirido con fondos europeos. / Ayuntamiento de València

Accesorios de última generación

Uno de los aspectos clave de esta inversión es "la incorporación de accesorios diseñados para mejorar la adaptabilidad de la flota de drones a la normativa vigente, lo que permite su uso en zonas de mayor restricción de vuelo". Entre estos accesorios destacan "los dispositivos de mitigación de energía de impacto, esenciales para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y prolongar la vida útil de los modelos más antiguos".

La adquisición incluye baterías de vuelo inteligentes, paracaídas, protectores de hélices, luces estroboscópicas anticolisión, tarjetas Micro SD y hélices de bajo ruido. Todo ello, "ha sido posible gracias a la participación de la PLV en proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea", matizan estas fuentes.

Estas inversiones no solo fortalecen la capacidad operativa de la Policía Local de València "sino que también consolidan su alineación con la estrategia de innovación y seguridad de la ciudad y de la Unión Europea". La integración de estos dispositivos optimiza "la operatividad de la unidad de drones, garantizando despliegues más seguros y eficientes".

Por último, el concejal ha reiterado “el compromiso y la apuesta de la Policía Local para seguir participando activamente en iniciativas europeas orientadas a la mejora de la seguridad urbana, el impulso a la innovación tecnológica y la colaboración con otras fuerzas de seguridad a nivel internacional”.