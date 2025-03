La oposición de València descarta la moción de censura y plantea a Catalá una cuestión de confianza

Los grupos municipales de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han descartado esta mañana plantear una moción de censura contra Catalá tras la salida de Vox del portavoz Juan Manuel Badenas y la concejala Cecilia Herrero, con quienes gobernaba en coalición. La investigación por un presunto amaño de contrato en el seno de la Fundación Valencia Activa, controlada por Vox, ha provocado una crisis de gobernabilidad dejando a los conservadores en minoría –tienen 15 escaños frente a los 16 de los grupos progresistas–, pero tanto Papi Robles (Compromís) como Borja Sanjuan (PSPV) han explicado que la moción de censura en el ayuntamiento es imposible.

La valencianista Papi Robles en un pleno del Ayuntamiento de València / Miguel Angel Montesinos

La valencianista ha recordado que dicha moción en un consistorio requiere de una mayoría absoluta con negociación previa, al contrario de lo que ocurre en Les Corts, donde se puede imponer el procedimiento parlamentario para luego votarlo en el pleno. Es decir, implicaría sentarse con Badenas y Herrero. “Estamos hablando de dos concejales a los que nosotros hemos denunciado de manera reiterada por sus delitos de odio y por malversación de recursos públicos. Para nosotros son las mismas personas hoy que ayer y continuaremos haciendo la misma oposición”, ha señalado Robles.

Por contra, su grupo propondrá una comisión de investigación en el próximo pleno para descubrir “hasta el último detalle” del presunto caso de espionaje atribuido también a Badenas y del que habrían sido víctimas los grupos de la oposición. “Yo no puedo saber si tengo micros en el despacho o si me sigue alguien a la puerta de mi casa. Los funcionarios también nos trasladan su preocupación por lo que está pasando en el ayuntamiento de Valencia. No es posible que normalicemos el oscurantismo del gobierno de Catalá y que todos seamos susceptibles de ser espiados”, ha lamentado la portavoz de Compromís.

En una línea complementaria, el socialista Borja Sanjuan ha pedido a la alcaldesa María José Catalá que se someta a una cuestión de confianza tras perder la mayoría absoluta, de forma que cada miembro del pleno refrende si confía o no en la primera edil para seguir gobernando València. “La situación es que Catalá está en minoría en el pleno del Ayuntamiento de València y, aunque sea imposible hacer una moción de censura, ella ha condenado a la ciudad a no poder aprobar ningún planeamiento urbanístico ni puntos de Hacienda. No podrá sacar adelante prácticamente nada”, ha señalado Sanjuan. “Ella fue quien introdujo a esta gente en el gobierno y parece ser que es quien ha maniobrado para sacarlos tal y como ha denunciado el anterior teniente de alcalde. La única responsable de esta ingobernabilidad es María José Catalá y creemos que debería plantearse una moción de confianza dentro del ayuntamiento”, ha insistido.