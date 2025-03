La antigua terminal de la Marina (Terminal Hub) alcanza el 80% de ocupación en medio año

El espacio de innovación de la Marina, The Terminal Hub, que se ubica en la antigua terminal de pasajeros del puerto, junto al Edificio del Reloj, cumple seis meses habiendo alcanzado el 80% de ocupación con 81 empresas como IBM, que vuelve a València después de 30 años o IE Business School que lo hace tras haber estado ausente siete años. Y para celebrar que ya es el hogar de la innovación para 81 empresas ha lanzado un video que pone en valor las raíces valencianas, su riqueza cultural y esa alma creativa que consigue que empresas del ámbito financiero, tecnológico, y alimentario, estén ya colaborando frente al Mediterráneo. El video puede verse en youtube (https://youtu.be/mdIcrFUghiU?feature=shared) .

Detrás de The Terminal Hub se encuentran empresarios que buscan ir más allá y conseguir no sólo ser polo de atracción de talento, sino que la excelencia se comunique día a día y así nazcan nuevas oportunidades e ideas que aporten a la Sociedad en su conjunto. Los empresarios son: Quique Calabuig (fundador de Kaihō Capital y socio de FUCSA), Ángela Pérez (fundadora de Health in Code), Isabel Úbeda (fundadora de Inversiones l’Anella), Iker Marcaide (fundador de Zubi Group) y Ricardo Orts (arquitecto e ingeniero industrial del proyecto)

“Podemos decir que ya somos el centro de la innovación en España”, afirma Quique Calabuig, CEO de The Terminal Hub, que añade: “Lo que queremos transmitir con este video, realizado con la última tecnología, es que estamos aquí por todo lo que hicieron antes otros como nosotros, y que hay que mirar al futuro, sin olvidar nuestro pasado y estar orgullosos de formar parte de una cultura como la valenciana que crea una conexión perfecta entre tradición e innovación”.

Para Ángela Pérez, presidenta de The Terminal Hub las imágenes reflejan lo que se quiere contar: “Como se dice en el spot, antes de avanzar hay que saber cómo hemos llegado hasta aquí y en Valencia la tradición es innovar, pero también recibir con los brazos abiertos, por eso queremos ser el hogar para los visionarios, para los que quieren cambiar las cosas, para los que quieren crecer y avanzar”.

Para la realización del corto se ha recurrido, siendo fieles al espíritu del mismo, tanto a la tradición como a la vanguardia. Así las imágenes de lanzamiento de cohetes han sido cedidos por la empresa de Elche PLD Space, referente en Europa en el desarrollo de cohetes reutilizables mientras que Ricardo Ruiz, comisario de exposiciones y antropólogo autodidacta de la cultura popular, ha facilitado las imágenes antiguas de las fallas.

Los paseos por la Albufera son gracias a Vicente Sancanuto Dasí, nieto de Pepe Dasí, de una familia arrocera reconocida en la comarca por su amor por la tierra y la tradición, pero también con visión, lo que les ha llevado a desarrollar negocios, además del cultivo de arroz, como los paseos en barca o la hostelería.

El último carpintero que queda en estos momentos dedicado a la fabricación y restauración de las barcas de la Albufera, Juan José Aleixandre, también ha participado mostrando sus barcas que navegan desde 1800. Los campos de naranjos están en Cullera y las imágenes son de Javier Selfa, naranjero que comenzó la exportación de naranjas en el siglo XIX y que ya en el XX se consolidó, manteniendo esta tradición en el siglo XXI, pues, aunque ya no comercializan, continúan cultivando las naranjas como herencia cultural de sus antepasados.

Finalmente, el taller fallero es de Valua, empresa fabricante de fallas que también ha expandido el negocio a la tematización y decoración de espacios para grandes marcas y que pone su impronta de innovación en las fiestas valencianas.